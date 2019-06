Llevan servicios

Esquemas de la Comuna en dos centros de abasto

Con una buena respuesta de locatarios y público en general, el Ayuntamiento realizó la segunda jornada de información y atención en servicios sociales en los mercados municipales, en la explanada que une los centros de abastos Lucas de Gálvez y San Benito, se indica en un comunicado.

Estas jornadas se inauguraron el mes pasado y su objetivo es acercar los servicios municipales a locatarios y visitantes de los mercados, a fin de que aprovechen los beneficios y apoyos que ofrece el Ayuntamiento de Mérida.

Además, el objetivo de este programa se enmarca en el ofrecimiento del alcalde Renán Barrera Concha de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de los ciudadanos que por cuestiones económicas o de tiempo no puedan acudir a las oficinas municipales a realizar algún trámite o solicitud, se indica.

En esta ocasión la jornada se realizó en dos días, jueves y viernes, e incluyó la participación de las direcciones del DIF Municipal, Desarrollo Sustentable, Cultura, Desarrollo Económico y Bienestar Social.

Los locatarios y ciudadanos que se acercaron a las mesas de atención recibieron información acerca del programa de huertos urbanos, así como orientación psicológica y jurídica; igualmente se les proporcionó información sobre micro-créditos, bolsa de trabajo, apoyo a proyectos productivos, mejora de vivienda, entre otros.

Además, como parte de la feria de la salud se ofrecieron servicios gratuitos de toma de presión arterial, peso, talla, y se brindó información del servicio de médico a domicilio y del estudio de mastografía.

Los ciudadanos también recibieron orientación sobre temas de prevención y cuidados de la salud, sobre todo de enfermedades como el cáncer de mama, así como de otras causadas por la obesidad, la desnutrición, crónicas metabólicas, salud mental, entre otras.

“Está muy bien que acerquen estos servicios al paso de la gente porque a veces no nos da tiempo de ir directamente a las oficinas”, comentó el señor Jorge Alberto Tamayo.

“En cambio así, todo en uno, hacemos nuestras compras en el mercado y aquí mismo podemos ver nuestros pendientes e incluso aprovechar servicios como los de salud”, dijo.

Nora Rodríguez consideró gratificante ver que las autoridades se preocupan por el bienestar de todos, acercando los servicios de salud hasta el mercado.

De un vistazo

Lo aprovechan

La señora Nora Rodríguez dijo que los servicios de salud que se ofrecen facilitan la consulta y lo pueden aprovechar quienes no cuentan con seguro social.

Necesarios

“Yo felicito a la administración del alcalde por ofrecer y acercar estos programas gratuitos de salud, que hoy en día son muy necesarios y muchas veces omitimos por no tener el tiempo para checarnos”, expresó.

Opción

“Me parece una magnifica opción porque además de que me queda de paso no me alejo de mis actividades y eso creo que mucha gente lo agradece”, dijo Janet Manrique.