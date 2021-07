Llevar cuentas claras

Las transferencias podrían generar pesquisa del SAT

Economía

Las transferencias bancarias son una forma eficiente y cómoda de mover dinero de una cuenta a otra según nuestras necesidades, nos dan a posibilidad de mover una cantidad de nuestro dinero de una a otra de nuestras cuentas sin manejar efectivo. Sin embargo, el escrupuloso seguimiento que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hace de los movimientos bancarios suele interpretar estas transferencias como ingresos no declarados por los cuales se deben pagar los impuestos correspondientes.

Las reglas del SAT pueden resultar perjudiciales a las finanzas del contribuyente si este no tiene el cuidado de comprobar que el movimiento realizado ha sido una suerte de “cambiar el dinero de un bolsillo a otro”.

El contador público Miguel Mis Canul explica en torno a esta situación y la forma en que la persona o la empresa puede protegerse de la misma, comprobando la legalidad y naturaleza de estas operaciones.

Según comenta Mis Canul, el SAT es cada vez más meticuloso de los movimientos bancarios, toda vez que a través de estos es como puede tener una idea no solo de las cantidades de dinero que manejan personas y empresas, sino también su origen, destino y periodicidad.

Es a través de las cuentas bancarias como la autoridad financiera va siguiendo los movimientos que realizan personas y empresas. Cuando existe una constante dentro de un patrón establecido, puede decirse que todo marcha bien, pero si de repente comienzan a detectar movimientos inusuales, es posible que el SAT realice una investigación para conocer el origen de los recursos.

“No es algo tan aleatorio, no es cuestión de suerte, el SAT puede investigar a una persona o empresa cuando se detectan movimientos inusuales, le puede pasar a cualquiera, lo mismo a una persona que realiza frecuentes depósitos a su cuenta que a una gran empresa; aquí lo importante es saber cómo demostrar la legal procedencia del recurso”.

“Transferir dinero de una cuenta personal a otra es algo que muchos hacen por comodidad, rapidez y seguridad, se evita el manejo de efectivo o tener que ir al banco. Las grandes empresas manejan diversas cuentas para cuestiones muy específicas y no pocas veces los recursos de una tienen que ser transferidos para fondear a otra, lo cual no es un aumento del patrimonio, simplemente una parte de su dinero se fue para otro lado de la misma empresa”.

“El SAT siempre anda tras la ruta del dinero, conocer el origen lícito del mismo, es por eso que se vuelve muy necesario, primero, llevar una contabilidad minuciosa de los ingresos. Hay personas que perciben un salario y quizá tiene otros ingresos adicionales. El punto es que esa misma persona puede tener dos o más cuentas bancarias y en algún momento dado requerirá fondear una con recursos de otra y pro practicidad se optará por realizar una transferencia. Cuando el SAT detecta que una cuenta recibió una o varias transferencia, cabría la presunción de que se trata de un recurso de procedencia ilícita y ordenar una investigación”.

Según Mis Canul la forma correcta de demostrar que no se trata de ingresos no declarados sino del propio dinero que cambió de bolsillo, es presentar la contabilidad personal detallada de los movimientos con números de cuenta, fechas, montos, origen, destino, concepto, etc. Además esta contabilidad debe estar respaldada con los estados de cuenta y los respectivos comprobantes validando los movimientos.

Un tercer elemento de defensa es el peritaje contable (a cuenta del contribuyente) quien contratará este servicio a un contador público para certificar que todo lo expuesto es legal y válido.— Emanuel Rincón Becerra