“Lluvia” de descuentos

Participan en el Buen Fin 2019 miles de negocios

Con un llamado a la población para que de manera consciente organice sus gastos familiares ante las ofertas, descuentos y créditos a meses sin intereses, ayer arrancó en Yucatán el Buen Fin, fiesta comercial que culmina el lunes.

El gobernador Mauricio Vila Dosal; el alcalde Renán Barrera Concha y el presidente de la Cámara de Comercio en Mérida, Michel Salum Francis, entre otras autoridades, presidieron el inicio de este programa, que el próximo año llega a su primera década.

Te puede interesar: Diario de Yucatán se une al Buen Fin

El gobernador aprovechó los descuentos y se compró un horno eléctrico que de $919 quedó en $799; para no quedarse atrás, Barrera Concha se llevó un refrigerador compacto que de $4,419 le quedó en $3,899, y Michel Salum adquirió una bocina amplificada.

Mérida se convertirá en un atractivo destino de compras para seguir manteniendo el liderazgo de la capital comercial de la Península de Yucatán.

Detalló que la ciudad cuenta con diversas plazas comerciales con tiendas departamentales y de marcas reconocidas nacionales y trasnacionales que representan un atractivo para compradores de otros estados e incluso de Centroamérica y el Caribe.

El dirigente yucateco destacó que Mérida muestra un crecimiento en la creación de empresas del sector servicios de diversos giros que motivan a personas de otras partes a llegar en busca de ellos. “En la Canaco Mérida nos sentimos orgullosos de sumar al Buen Fin a negocios afiliados a esta cámara y de otros organismos empresariales, con lo que presentamos a los consumidores locales y foráneos un amplio catálogo de productos y servicios”, dijo el empresario.

Muestra de ello, precisó, es el registro de más de 8,000 puntos de venta en todo el estado que están con el cartel rojo y blanco del Buen Fin. Los descuentos van del 10 al 60 por ciento.

Barrera Concha recordó que cómo ayuntamiento se suman a esta iniciativa empresarial con descuentos a la población del 50% en recargos y multas los impuestos predial y sobre adquisición de inmuebles, así como derechos de piso.

Nuestro objetivo con estas facilidades, dijo, es que los ciudadanos que adeudan algún impuesto ante el municipio puedan regular su situación fiscal poniéndose al día respecto a sus obligaciones tributarias, ya sea de manera personal o a través de las diferentes ventanillas del ayuntamiento.

La Comuna ampliará esta disposición hasta finales del mes de noviembre.

Dijo que en cumplimiento con las disposiciones laborales y en apoyo a este programa empresarial el pasado miércoles 13 del presente los empleados recibieron el 25% del total de su aguinaldo a fin de que puedan disponer de recursos e integrarse en su caso también a la adquisición de algún bien o servicio aprovechando los descuentos y las ofertas que genera el Ben Fin.

Vila Dosal destacó el trabajo que estará haciendo la Secretaría de Seguridad Pública de la mano de las autoridades federales en el operativo para poder garantizar la seguridad del estado en estos días en los que hay una importante derrama económica.

El gobernador hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse al Buen Fin para realizar sus compras sin olvidar que es para comprar lo que nos hace falta.

“El Buen Fin es para adelantar los regalos navideños que muchas familias acostumbran a dar, no es para comprar lo que no necesitamos, no es para endeudarnos. Es importante también que tengamos esta cuestión en claro.

“Sí es importante comprar cosas, pero hay que adquirir lo que se necesita o adelantar lo que se va a necesitar”

El arranque oficial se realizó a las puertas de la tienda Ultra Hogar en Plaza Las Américas.— Luis Iván Alpuche Escalante

Yucatán

En Mérida y municipios del interior del estado participan numerosos establecimientos.

Arranque

El acto inaugural del programa comercial el Buen Fin se llevó a cabo en una de las sucursales de la tienda Ultra Hogar.

Compras

Al finalizar el acto protocolario los funcionarios recorrieron el negocio y adquirieron algunos artículos.