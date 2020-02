“Lo primero es no caer en pánico”; ya se esperaba la llegada del coronavirus

Ya se esperaba la llegada del virus, dicen especialistas

“Lo primero es no caer en el pánico, sabíamos que esto iba a ocurrir, era cuestión de tiempo el que esta infección llegara, por la movilidad que hoy día existe en el planeta”, informaron Carlos Castro Sansores y Matilde Jiménez Coello, directores de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”.

Los especialistas exhortaron a los yucatecos a poner especial atención en el cuidado de enfermedades respiratorias y el lavado de manos, fundamental para contener el Covid-19.

Dijeron que a pesar de que es una infección con alto nivel de transmisión, la tasa de mortalidad es baja, pues en China, donde surgió el virus, solo del 2% al 4% de los enfermos fallece.

El asunto no es si nos iba a llegar, sino en qué momento, pero lo más importante son las medidas preventivas, las medidas de higiene universales, y que las conocemos porque en 2009 vivimos la influenza, agregaron.

Luego recordaron que entre ellas están no asistir a sitios públicos muy concurridos, evitar contacto con gente que tenga enfermedades de vías respiratorias e ir al médico si hay algún síntoma característico de la enfermedad como el estornudo. Algo muy importante es la higiene, subrayaron, lavarse las manos que es fundamental para contener este problema.

“Como infección respiratoria lo primero que pensamos es que me voy a contagiar si alguien estornuda cerca de mí. Es verdad eso, pero hay una vía de contagio más relevante que es agarrar objetos: picaportes, barandales, donde puede uno adquirir la infección”.

“Hay que mantener la calma y tomar en cuenta que si bien la tasa de contagio es más alta que en otros virus, la tasa de letalidad es baja y el consenso de los reportes en China, en la ciudad donde ocurrió el brote, es que la letalidad es del 2% en general y de 4% en algunos grupos, etarios”, dijo Matilde Jiménez. Quienes fallecen tienen factores asociados a la edad avanzada, personas mayores de 80 años, o cuando son pacientes que tienen enfermedades subyacentes; es decir, que puedan tener alguna complicación por otra enfermedad sistémica.

En otros grupos de edad, dijo: niños, jóvenes y adultos la tasa de letalidad es baja, es un dato muy importante para que la comunidad no caiga en pánico. La prevención puede interrumpir la dinámica de contagio.

También precisó que si bien el lavado de manos será la base para evitar los contagios, hay que evitar el saludo de beso, de mano, en la medida de lo posible permanecer en casa, reposar, no automedicarse, estar siempre bajo la supervisión y atención médica.

Los médicos deben ser quienes tengan la consideración de que si hay alguna complicación ellos tomen las decisiones.

La profesional dijo que todos debemos estar coordinados, organizados, pues esta situación es a nivel mundial y sólo unidos podemos contener esta enfermedad.

Castro Sansores indicó que si bien es inminente que llegue el Covid-19, hay que tomar en cuenta todos los demás agentes que ya existen entre nosotros.

En Yucatán, explicó, los cuadros respiratorios se dan no solo en la temporada de frío, como ocurre en muchos lugares; aquí, al tener una temporada de calor prolongada, se abre el refrigerador, convivimos con cambios bruscos de temperatura, entramos a lugares con aire acondicionado fuerte o tomamos bebida fría.— Luis Iván Alpuche E.

Ante la llegada de este nuevo virus, añadió, hay que tomar en cuenta que la población no ha estado en contacto con él y ocurrirá lo que pasó con el zika y chikungunya; es de esperarse que una gran base de la población se contagie. Con el paso del tiempo habrá menor número de casos, pero es importante mencionar que toda la vida hemos convivido con coronavirus, hay unos que provocan cuadros respiratorios, otros diarreicos.

El médico dijo que no debemos preocuparnos en exceso, debemos atender y una de las grandes ventajas es la generación de conocimiento en otras latitudes, la cual se comparte a todo el mundo y nos permite conocer y predecir qué sucederá.

Te puede interesar: Paciente con coronavirus en CDMX podría ser dado de alta

“Así podemos saber qué esperar y cómo prevenir, mantener la calma, no vale la pena entrar en pánico”, no será una plaga bíblica, ni fatal, dijo el director de la Facultad de Medicina.

¿Hay medicamento para el Covid-19?

“No lo hay, el manejo es sintomático, se toman medicamentos para el dolor, pero no hay un medicamento que ataque el virus, como en la influenza, que el Osetalmivir fue el medicamento para acotar esa infección”, dijo.

Explicó que para este nuevo virus no hay un tratamiento totalmente claro, es tratamiento de soporte, se trata el síntoma, si eres una persona sana, que no tenga cáncer, diabetes, etcétera, si te contagias la enfermedad te puede durar una semana, tendrás que estar en casa, tomar antihistamínicos, los virus tienen vida cíclica, termina esa vida y se acaba.

El médico precisó que para una persona sana será un cuadro gripal nada más y se acabó, las personas susceptibles son las que se pueden complicar, y son las que pueden presentar insuficiencia respiratoria, falta de aire, y van a requerir otro tipo de manejo.

“Los adultos mayores y que tengan enfermedades concomitantes (enfermedades crónico-degenerativas) estas personas además de las medidas que ya hemos mencionado, deben evitar exponerse a sitios donde haya multitudes, evitar las personas con enfermedades de vías respiratorias, si ellos tienen el problema quedarse en casa y separarlos del resto de la familia”, apuntó.

Indicó que la expansión del virus ha permitido saber cómo se comporta, la letalidad se ha observado en adultos mayores, arriba de 80 años.

La eliminación es más prolongada de lo que inicialmente se planteó, se pensaba que las cuarentenas serían de dos semanas, sin embargo, en varios países se ha descrito que puede ir más allá de los 25 días.

“Lo que da tranquilidad es que la tasa de letalidad se ha mantenido en diferentes grupos poblacionales, pero hay que tomar en cuenta que la enfermedad se va a comportar según las características del lugar y del factor genético de la población”, comentó el doctor.

“La recomendación general es que hay que ocuparnos, pero no caer en pánico. Ese sería el principal problema, caer en el pánico, encerrarnos y no salir, hay que tener tu gel de mano para la casa, pero no acaparar, con coronavirus o sin coronavirus hay que tomar las medidas de prevención, porque convivimos con otros virus”, dijo.

Los médicos destacaron que la universidad ya no tiene estudiantes en China, todos ya regresaron.

Médicos

Más de la entrevista que ofrecieron los médicos para hablar sobre el coronavirus.

Ventaja

No debemos preocuparnos en exceso, debemos estar atentos y una de las grandes ventajas es la generación de conocimiento en otras latitudes que nos permite conocer y predecir qué sucederá, dijo el director de la Facultad de Medicina, Carlos Castro Sansores.

“No es una plaga bíblica”

“Así podemos saber qué esperar y cómo prevenir. No vale la pena entrar en pánico, no será una plaga bíblica, ni fatal”.

Síguenos en Google Noticias