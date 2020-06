Logran tener un patrimonio por un programa estatal

Completan el precio de su casa

Desanimado, pero sin perder la esperanza se encontraba Juan Pablo Cámara Ramírez, quien en los últimos seis meses estuvo buscando la oportunidad de adquirir una casa propia para él y su familia, lo que no había logrado debido a que su crédito era insuficiente para ello.

Sin embargo, su situación dio un giro inesperado, ya que se convirtió en uno de los primeros beneficiarios del Programa de Apoyos para la Vivienda Social que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, a través del cual recibió un subsidio de $31,500 pesos para completar su crédito autorizado del Infonavit, con lo que pudo adquirir su casa nueva en el complejo habitacional Piedra de Agua, en el municipio de Umán, se informa un comunicado.

Mediante este programa, se agrega, que forma parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud que dispuso Vila Dosal ante la contingencia, se ofrecen subsidios de hasta por $45,000 pesos a las personas que tengan autorizado un crédito del Infonavit y requieran completarlo para la compra de una vivienda nueva de tipo social. Para ello se asignó una bolsa de 120 millones de pesos.

“Al momento se han aprobado los primeros 38 subsidios de este esquema para la vivienda social. Para poder acceder a este apoyo el ingreso máximo de los beneficiarios debe ser 2.8 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que se traduce en $7,395.22 pesos mensuales aproximadamente, y el precio de la vivienda no debe rebasar los $417,302 pesos. Los interesados pueden obtener más información en la página electrónica www.ivey.yucatan.gob.mx del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY)”, se indica.

Juan Pablo se acaba de convertir en padre de una pequeña, lo que lo motivó a mejorar su situación para poder ofrecerle a su hija una mejor condición de vida, entre ello una vivienda digna y cómoda donde pueda crecer y desarrollarse.

En el documento se añade que, al no contar con un hogar propio, el joven de 27 años se vio en la necesidad de vivir en casa de sus suegros junto con esposa y su hija, ya que su crédito no le alcanzaba para cubrir el costo de una casa, lo que le causaba mucha preocupación, pues quería contar con un patrimonio propio para dejar a sus seres queridos.

“Ya queríamos independizarnos porque vivimos con los papás de mi esposa y en diciembre me animé a comenzar a buscar opciones, pero no alcanzaba mi crédito, así que en todo este tiempo estuve esperando y muy pendiente de las oportunidades”, relató.

“Estoy demasiado emocionado porque es algo que ya prácticamente es mío. Mi niña ya tiene dónde jugar, ya me la imaginé corriendo por todos lados. Está bien que el gobernador se preocupe por las familias en estos momentos difíciles y nos eche la mano a la gente, así como a mí que ya con este apoyo alcanzamos para tener una casa cómoda para mi familia”, agregó.

Con mucha ilusión, Juan Pablo recibió su cheque con esta cantidad y, con ello, las llaves de su casa, la cual tuvo la oportunidad de recorrer e imaginar a su esposa y su pequeña en ella, sueño que muy pronto verá cristalizado, pues planea mudarse lo antes posible, siempre y cuando no ponga en riesgo la salud de su familia a causa del coronavirus.

“Este tipo de apoyos son una bendición porque ahorita está difícil la cosa, que mucha gente se está quedando sin trabajo, como yo que me quedé sin mi trabajo de la mañana, solo me queda el de la noche, pero ya estoy más tranquilo porque es mejor que me descuenten, pero sabiendo que es mío, en vez de estar pagando renta, sobre todo ahorita”, aseveró.

Otra experiencia

Mario Eduardo de Jesús Delgado Nah fue otro de los beneficiados de estos créditos que impulsa el gobierno del Estado para apoyar a los yucatecos que quieren adquirir una vivienda y su crédito les es insuficiente.

Con tan solo 23 años, Mario Eduardo ya cuenta con un patrimonio, lo que lo hace sentir orgulloso, pero, sobre todo, seguro de su futuro, pues desde que vive solo ha soñado con tener una casa propia para finalmente dejar de pagar renta y poder costearse un lugar propio.

“Rentar no me era cómodo ni factible, estaba esperando el momento de poder comprar hasta que salió esta oportunidad, porque a la larga es algo más seguro y confiable, ya que por años he estado pagando por algo que no era mío y no podía hacerle mejoras”, explicó.

El joven, quien se independizó a los 18 años, recibió su nueva vivienda en el desarrollo habitacional Piedra de Agua, la cual es resultado de muchos años de esfuerzo, por lo que no ve la hora en que pueda comenzar a habitar su propio espacio, que además está cerca de su trabajo, en la empresa Leoni.

Apoyo estatal Testimonio

Mario Delgado Nah, de 23 años y otro de los beneficiarios, habla de su experiencia.

Cambió su suerte

“Yo no tenía la cantidad y me desanimé un poco porque me dijeron cuánto me faltaba, luego me avisaron que con este apoyo ya iba a poder y ahora estoy muy feliz. Se me hace algo muy considerado apoyar a las familias para que tengan algo propio”.

Dos efectos positivos

Cabe destacar que, además de facilitar a las familias yucatecas de un espacio digno para morar y el fortalecimiento de la vivienda social, este esquema también busca apoyar al sector de la construcción en este periodo de inactividad económica a causa de la contingencia por el coronavirus, señala el comunicado.