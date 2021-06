Longeva labor de informar

Me siento fuerte, dice voceador en la Ciudad Blanca

Todo comenzó en enero del 61... Mariano Tejero y Arceo, con 21 años de edad, llegó al mercado Lucas de Gálvez con los pantalones que había confeccionado para uno de sus asiduos clientes, pero una conocida suya le ofreció otro tipo de trabajo.

“Ya que vienes aquí siempre, ¿por qué no vendes periódico?”, le preguntó. Entonces él tomó la decisión más importante de su vida: ser voceador.

“Don Mariano” es un veterano de la venta de periódicos en Mérida, el pasado 24 de enero cumplió 60 años como voceador, un oficio que le ha un gran número de bienes y la educación de sus ocho hijos: Víctor, Lucio, Martha, Mario, Ligia, Alba, Reyna y Wendy.

“Cuando llegué de Valladolid después de casarme en 1958, me fui a vivir a Umán y venía a Mérida a traer pantalones. El señor al que le traía pantalones me dijo que por qué no venía a vivir a Mérida si iba a vender periódicos y me ofreció ayudarme a pagar la renta de mi casa”.

La fortuna les sonrió a “don Mariano” y a su esposa Hilda María Álvarez Rodríguez, pues gracias al entusiasmo y su gusto por la venta de los ejemplares de Diario de Yucatán, los encargados de la circulación de este rotativo le ofrecieron una ruta propia.

“Entonces me compré una bicicleta y don Alberto Cámara me dio la ruta de la colonia Bojórquez, que estaban empezando a construir en esa época”, dice. Años después, relata, se compró una motocicleta y le volvieron a ofrecer otra ruta, con más ventas.

“Con mi moto comencé a recorrer desde el centro hasta la colonia San Esteban, por la Alemán. Vendía hasta 800 periódicos diario”, comenta el veterano voceador quien también recordó que superó su propia cifra de ventas en el año 2002, luego de que el huracán “Isidoro” azotó la península de Yucatán, con 1,070 ejemplares del Diario.

“Noble oficio”

Hoy “don Mariano” se enfrenta a un gran rival: la tecnología, pues mucha gente ha cambiado las noticias en papel por las noticias en digital. Sin embargo, señala, mucha otra gente también prefiere leer el periódico físico porque “dicen que trae más noticias, más completas y no hay que estarlo monitoreando como en lo digital”.

“Don Mariano”, a 60 años de iniciar su noble oficio, es un personaje muy conocido en la colonia Esperanza, ya que desde hace 36 años se ubica en la esquina de las calles 59 y 14 y seguirá ahí hasta que el cuerpo se lo permita.— Gabriel Chan Uicab

De un vistazo

“Me siento fuerte”

Mariano Tejero y Arceo habla sobre su futuro como voceador. “Mis hijos me dicen que ya tengo 81 años, que ya no debo trabajar, pero yo me siento fuerte y les digo: ‘si me quedo encerrado me voy a enfermar’, así que aquí estamos y vamos a seguir viniendo hasta que el cuerpo aguante”.