López Obrador ve en Mauricio Vila un “extraordinario” gobernador

Se comprometió a poner en funcionamiento el hospital de Tekax

TEKAX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como un “extraordinario” mandatario.

“Lo reconozco, no le estoy haciendo la barba, no soy alcahuete, no soy lambiscón; estoy diciendo lo que veo“, afirmó AMLO.