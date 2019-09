Los archivos, base de la rendición de cuentas públicas

“El Archivo General de la Nación tiene un problema de apoyos que no se han logrado, esperemos que con el presupuesto que se avecina el archivo sea compensado de todas las restricciones y apreturas económicas que ha sufrido en por lo menos los últimos 15 años, ese es un reto, señaló Francisco Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

El dirigente participó ayer en la inauguración de la Jornada Estatal para la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, que se realizó en el Congreso.

Acuña Llamas afirmó que todos los estados están iguales, los municipios concentran una parte muy importante de la actividad pública, son los que tienen más contacto con el ciudadano y los que guardan más información que debe ser bien catalogada y preservada, “pero cada tres años se evapora una parte importante de la información que debería quedar bien guardada, bien conservada”.

“Esto es porque, como sabemos, el ritmo de los trienios —cada tres años hay cambio de administración municipal— es muy corto, apenas las administraciones empiezan a agarrarle camino a la cuestión de sus deberes y resulta que ya viene la nueva oportunidad pública y se van, y muchos se quedan con gente prácticamente nueva o renovada y no le dan continuidad”, explicó.

El comisionado señaló que los archivos son una necesidad verdaderamente grande, “para que haya rendición de cuentas tiene que haber cuentas y por esa razón los archivos merecen que vengamos todos en conjunto a decirles a los señores diputados de Yucatán que tienen la oportunidad histórica de hacer de su deber una buena construcción con la mejor ley posible”.

“No hay una conciencia crítica de los archivos, en nuestras casas y hogares no conservamos lo que deberíamos tener, sin los archivos y memorias estamos condenados a repetir errores y a no prever también errores de porvenir, porque también es un problema no solo es cometer otra vez los mismos errores, sino también no prever alternativas”, expresó.

El entrevistado comentó que el archivo “es una asignatura que apenas estamos tomando, apenas ha habido tres leyes de archivos en el ámbito estatal, te puedo asegurar que todos estamos igual, aprendiendo, comprendiendo y asumiendo, ni siquiera puede haber mediciones comparativas de los archivos porque en todos los estados está pasando algo muy parecido, estamos apenas tomando conciencia de lo que se debe hacer”.—David Domínguez Massa

El funcionario comentó que de estas tres leyes el Instituto de Acceso a la Información el pasado miércoles llevó a la corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de archivos de Colima, es de los primeros estados que la tienen, pero tiene faltas, omisiones e invasiones competenciales que se pueden considerar violatorias a los derechos a saber y, a la protección de datos personales, con esto un estado ya resultó expuesto o exhibido por una ley insuficiente.

Evento Poder Legislativo

Ayer se realizó la Jornada Estatal para la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, en el Congreso.

Homologación

En la inauguración de la jornada, el diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de gobierno del Congreso del estado, reconoció la oportunidad que tienen de homologar el marco legal de la entidad en esta materia.

Memoria

Aldrin Martín Briceño, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales en Yucatán, resaltó que los archivos son la base y el fundamento, la memoria de las instituciones públicas, de ahí su importancia y la necesidad de trabajar en este rubro.