No habrá visitas

Los cementerios locales, cerrados el 9 y 10 de mayo

Los cementerios general, Xoclán, Panteón Florido, Chuburná y Jardines de Paz estarán cerrados durante los festejos del Día de las Madres a fin de evitar aglomeraciones que propicien contagios de Covid-19.

El cierre es por cuestiones de seguridad pues en estos días normalmente suele haber mucha afluencia de personas que van a visitar las tumbas de sus familiares fallecidos, informó un trabajador del Cementerio General donde, al igual que el Panteón Florido y Jardines de Paz, no se abrirán las puertas el 9 y 10.

Trabajadores eventuales en el lugar afirmaron que ya les avisaron que el camposanto estará cerrado los días 9 y 10; sin embargo, Arturo Antuña Silveira, subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida, comentó que aún se está definiendo cómo se operará esos días tanto en los cinco cementerios que hay dentro de la ciudad como los 33 de las comisarías.

Lo cierto es que en los cinco cementerios que están dentro de la ciudad no se están permitiendo visitas, y solo en el General, podría decirse, hay acceso al público, pero por cuestiones de vialidad pues comunica las calles 81- A y 66.

Debido a la pandemia, por el momento el Departamento de Panteones solo está brindando servicio de inhumación (se atiende al agente funerario acompañado de una persona como máximo), exhumación (únicamente en caso de requerir la bóveda para realizar una inhumación) y trámites de normatividad para lo cual hay que hacer cita.

Vendedoras de flores

En un recorrido por el lugar, se pudo ver que, incluso, las vendedoras de flores que suelen instalarse sobre la avenida de acceso a la calle 66 ya no están.

Allí resguardados bajo una sombra solo están algunos trabajadores eventuales, en espera de que “caiga” alguna faena.

Sería la primera vez en muchos años que los cementerios no abrirán en una fecha tan especial del calendario no solo de Yucatán sino de México.

“Nunca había visto algo así”, reconoció José Guadalupe Grajales Palomo, quien lleva cuarenta años realizando oficios en el cementerio.

Sentado bajo un árbol con otros cuatro hombres que como él ofrecen servicios de desyerbo, pintura, riego y mantenimiento, Grajales Palomo señaló que la gente dejó de acudir al cementerio a mediados de marzo cuando se tomaron medidas por la pandemia.

“Eso nos está afectando porque no hay trabajo, aquí estamos y nada. Ya hasta nos dijeron (las autoridades) que no debemos de venir, pero y cómo”.

Roger Gabriel Viana Pacheco señaló que en años anteriores, desde antes del Día del Niño, ya tenían mucho trabajo y conforme se acercaba el 10 de mayo aumentaba. “En esta fecha nos caían hasta tres trabajos y ahorita nada. Poquitos trabajitos nada más, a mí ahorita me cayó uno de un señor que de casualidad pasó y me vio. Hasta mis compañeros están asustados porque me cayó algo”.

Desacuerdo

José Manuel Pat, quien lleva 32 años ofreciendo sus servicios en el cementerio, señaló que está mal que se cierre el lugar.

“En estos días todos deben visitar a su linda madre que tienen acá enterrada. Y entonces ¿por qué lo van a cerrar? ¿Qué vamos a hacer para que lo abran? ¿ir al palacio? Yo llevó 32 años trabajando acá y nunca se ha cerrado ni para 10 de mayo ni para Día de Muertos. Que por el coronavirus, pero qué va. Mientras qué hacemos nosotros”.— Iván Canul Ek

