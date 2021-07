“Los ciudadanos ponen y quitan”

Responde líder del PAN a unas declaraciones

“Con humildad y responsabilidad aceptamos el gran avance que hemos tenido en Yucatán, con la plena convicción de que el ciudadano ‘pone’ cuando se hace un buen trabajo, pero también ‘quita’ cuando no se cumplen las expectativas de la sociedad”, respondió Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, a los comentarios hechos por Ana Rosa Payán Cervera de que el partido se puede “engolosinar” por los resultados obtenidos en las elecciones del 6 de junio.

La exalcaldesa de Mérida tocó el tema durante su visita al Diario para la serie de entrevistas a mujeres destacadas en la política, en la que declaró que el abultado e inesperado triunfo del PAN puede ocasionar un “engolosinamiento” porque ahora se tienen la gubernatura, la alcaldía de Mérida y la mayoría en el Congreso.

En respuesta, el presidente de Acción Nacional recordó la nota publicada en el Diario el 14 de junio en el que el partido reconoce que “el partido dio un salto cuantitativo del que no había ningún precedente, claro que cada elección es diferente, cada circunstancia es distinta, pero estamos muy contentos con los resultados, lo más importante es que hay que tomarlos con humildad y con total responsabilidad”.

Luego añadió que en el PAN asumen con total compromiso los nuevos retos que tienen para los siguientes meses y años, “y desde ya estamos trabajando con las futuras autoridades municipales para que trabajen a favor de la sociedad en todas las áreas y, sobre todo, a responder a esa confianza que se nos dio en las urnas”.

“El ciudadano valora esa nueva forma de gobernar, cercano, transparente y que se trabaje de la mano con la sociedad en tareas tan importantes como recuperarnos de los estragos de la pandemia. Pondremos mucha más energía en reforzar ese estilo y no caer en malas prácticas”.

¿No se caerá en excesos el tener la mayoría en el Congreso del Estado?

“Son los riesgos sobre los que estamos vigilantes desde el primer día de gobierno en el estado. Estar atentos a que no ocurra es algo que sin duda valora la gente. Apoyando este nuevo estilo de gobernar, mismo que seguiremos reforzando de la mano de los ciudadanos”.

¿Qué se puede esperar de los legisladores locales panistas?

Más cambio. Vamos a trabajar de la mano con los ciudadanos, sobre todo para dar respuesta a los retos que estamos enfrentando como sociedad. El trabajo tiene que ser en conjunto para que la recuperación de la entidad se acelere y eso sin duda se logrará impulsando el desarrollo regional con todo el apoyo del Legislativo. La sociedad puede estar segura de que se privilegiará el desarrollo y se atenderán las necesidades sobre otras cosas.

En cuanto al hecho de que expriistas participaron en la pasada jornada electoral con las siglas del PAN (de lo que también habló la exalcaldesa), mencionó que desde el inicio de la campaña el partido presentó una propuesta de puertas abiertas a los ciudadanos, a convertirse en una alternativa política que creara condiciones para salir adelante, sobre todo en estos momentos en que la pandemia sigue generando efectos importantes.— IVÁN CANUL EK

“Necesitamos de toda la sociedad comprometida e interesada en que Yucatán siga cambiando, que se sigan generando las condiciones de desarrollo y crecimiento que en estos momentos se necesitan. Los actuales son momentos de unidad y de integración, de dejar a un lado las diferencias o rencillas pasadas o actuales, porque también la sociedad demanda autoridades responsables y comprometidas”.

Más de la respuesta de Asís Cano Cetina, líder estatal del PAN, a unas declaraciones.

Sin alianzas

Tras resaltar que los yucatecos no quieren autoridades que dividan, no desean políticos que le apuesten al retroceso, añadió que es oportuno señalar que, a diferencia de lo que pasó en otras entidades, “en Yucatán no hubo ningún tipo de alianza con el PRI”.