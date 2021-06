Los diputados deberán trabajar extra para resolver un pendiente

El Congreso aún no acata un fallo por exmagistrado

Aunque ayer ya se acabaron las sesiones ordinarias de esta legislatura, los diputados locales tendrán que sesionar de manera extraordinaria, antes del día 16 próximo para acatar la sentencia del tribunal colegiado en torno a la reposición del proceso de ratificación o no a César Antuña Aguilar en la presidencia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

“Se tiene que resolver el tema del magistrado Antuña antes de mediados de este mes, cuando vence según el jurídico de aquí del Congreso, fecha 16 de junio más menos 15, 16 de junio es la fecha límite para resolverlo en el pleno, es decir antes ya se tendrá que haber discutido en comisión y convocar a un periodo extraordinario antes del 15 de junio”, declaró Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

La diputada Silvia López Escoffié, quien promovió se pida al tribunal y al Poder Judicial del Estado un informe detallado sobre el trabajo de Antuña, se quejó porque se ha enterado que desde la semana pasada les enviaron esa información y hasta ayer el presidente de la Comisión (Luis Borjas Romero, del PRI), no se las había compartido.

“Necesitamos la información para determinar si lo ratificamos o no, y mientras no nos den esos informes, no podemos trabajar”, puntualizó la legisladora.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Entrevistado antes de iniciar la última sesión ordinaria de esta LXII Legislatura en el Congreso, el también coordinador de la bancada del PRI exhortó a sus compañeras legisladoras que la semana pasada abandonaron la sesión de Comisión donde trataban este asunto, para: “Asistir a hacer el trabajo por lo que nos pagan, no es de gratis, no estamos aquí de gratis, a todos nos pagan un salario y como a cualquier empleado lo que hay que hacer cuando te pagan un salario es cumplir con tu trabajo”.

Como se ha informado, el pasado jueves se suspendió la comisión de Justicia del Congreso, donde trataban este asunto de Antuña, porque luego de un receso de 10 minutos, las diputadas del PAN, la legisladora sin partido y el de Nueva Alianza, no regresaron a sesionar rompiendo el quórum, y eso los obligo a suspender la reunión, sin cumplir con la sentencia del tribunal colegiado federal.

Al respecto Cervera Hernández declaró: “pues lo que espera la ley es lo que esperan los ciudadanos, que se pongan a cumplir con su trabajo la vez pasada por razones que hasta hoy desconozco se retiraron y eso únicamente entorpece la labor del congreso del estado y de las propias autoridades federales por eso consignamos quienes nos quedamos a sesionar como nos ordena la autoridad federal y eso estaremos haciendo”.

