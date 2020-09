Los espejismos de AMLO

Todavía no hay un solo dato que justifique, que dé validez al discurso optimista de López Obrador sobre la recuperación de la economía, señala un experto.— Mala conducción

La infinidad de mentiras y medias verdades que López Obrador lanza todos los días es parte de una estrategia publicitaria, un ejercicio retórico. No importa si es cierto o no lo que dice, de todos modos su base electoral, la gente que votó por él, le cree con los ojos cerrados.

Esto opina el economista Álvaro Cano Escalante, quien cuenta que “cuando dijo que la situación fiscal estaba mejorando, pensé que a lo mejor tenía datos recientes que indicaban un repunte en la recaudación. Me entró la duda. Me puse a buscar y comprobé que no, que no hay tal mejoría”.

Pero la gente que no tiene ni idea ni sabe dónde está la información que el mismo gobierno utiliza da por hecho que “si lo dice presidente, debe ser cierto”, indica.

Sin más intención que ayudar a entender lo que está pasando en el país, Cano, catedrático de la Facultad de Economía de la UADY, verifica con cifras y estadísticas oficiales algunas de las frases que López Obrador repite en sus mensajes:

“Los sueldos se están incrementado”

Tema importante del presidente, pero una verdad a medias. Cuando dice esto se refiere exclusivamente al salario mínimo, que ha aumentado por decreto, pero por importante que sea esta medida, no tiene real efecto en la economía porque son pocas las personas que lo perciben. Y el resto de los sueldos, los que realmente sustentan a las familias mexicanas, se ha mantenido sin apenas crecimiento.

“Hay bienestar en nuestra sociedad. Puede ser que no se tenga crecimiento económico, pero hay desarrollo social y bienestar, que son distintos”.

No, tampoco. Uno de los índices que más tarda en conocerse es precisamente el de bienestar. Su recuperación puede tomar décadas.

Todavía no tenemos datos concretos de cómo estamos en ese aspecto, pero los primeros estudios —que todavía están en desarrollo— arrojan que, por ejemplo, en 2019, el primer año de la actual administración federal, el bienestar retrocedió.

Y si revisamos cómo le va al nivel de bienestar en tiempos de crisis y recesión económica —como los de ahora—, vemos que en todos los casos y en todos los países sufre un retroceso.

Así que pese a la política de subsidios del presidente, lo más seguro, lo comprobaremos cuando tengamos las primeras cifras, es que esté descendiendo el nivel de bienestar de las familias mexicanas en general.

Y no lo decimos para contradecir a López Obrador, sino porque es un reflejo lógico de cómo funciona nuestro sistema económico: en situaciones de crisis, los segmentos de población más afectados son los que se encuentran en los estratos inferiores.

Y la situación se agrava si sube la inflación. Afortunadamente, el Banco de México —que no es controlado por la presidencia— ha mantenido una política razonablemente buena que ha permitido mantenerla a raya. Sin embargo, vemos cómo la tasa de inflación comienza a moverse hacia arriba. No creo que ocurra un incremento de precios inesperado, pero mientras más tarde la recuperación, más aumentará la presión inflacionaria.

Y este efecto es la causa principal de la pérdida de bienestar en las recesiones: aunque se repartan subsidios, si los precios aumentan, aunque haya más billetes se puede comprar menos con esos billetes.

“Ya estamos saliendo de la crisis y lo más importante: con finanzas públicas sanas y sin endeudamiento”.

También en el tema de la deuda se está cumpliendo lo que establece la teoría económica: ante una caída en los ingresos —como ahora—, el déficit primario del gobierno se incrementa.

Y esta es la realidad. Si comparamos los primeros siete meses de este año con el mismo período de 2019, vemos que el déficit primario —la falta de ingresos para cubrir el gasto— creció a un ritmo impensable. Y la falta de dinero se traduce en más deuda, como admitió Hacienda hace unos días, cuando informó que abandonará en 2020 su meta de superávit primario y pasará a un balance deficitario con un aumento de la deuda, debido al impacto de la pandemia.

La misma Secretaría informó que en los primeros siete meses la deuda en términos reales creció más de 10%. Según Bank of America, a finales de 2020 subirá hasta un 60% del PIB.

“Vamos a mantener los proyectos estratégicos del gobierno pese al Covid porque ayudarán a reactivar la economía…”

Hace año y medio se creía que estos proyectos estaban a punto de fracasar, que no había forma de que pudieran ser detonantes de la actividad económica... Ahora ha empeorado esa idea.

La refinería de Dos Bocas no sólo no se terminará según lo planeado, sino que será más cara. Hay opacidad en la asignación de los contratos y no tenemos noticias de la calidad de la obra, indispensable para asegurar la productividad de la planta.

Cada vez crecen más las dudas sobre que los proyectos prioritarios puedan ser el detonante que el país necesita. Tenemos entonces que los dos brazos de la política económica del actual gobierno —los subsidios y los proyectos prioritarios— no tienen fuerza para reactivar la economía.

Tabla de salvación

La conclusión es terminante: López Obrador no ha sido capaz de conducir adecuadamente la política económica, que es el pilar del crecimiento. “Y lo peor es que no parece tener la intención de corregir el rumbo”.

Si no empeoran las cosas, señala, México saldrá de la crisis por el propio comportamiento del ciclo económico: una vez que se alcanza el punto más bajo de una recesión —siempre y cuando no se convierta en depresión— los mismos mercados pueden generar la recuperación. Pero si en el proceso se cometen errores —por ejemplo si empeora la situación y el gobierno limita la libertad de los empresarios o regula a la fuerza los precios— esa evolución natural hacia la recuperación podría irse al traste, advierte.

"No veo cómo una persona pueda rescatar a México. Pero sí veo que puede haber alguien que entorpezca la recuperación y hunda más al país", concluye.

