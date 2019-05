Los homicidios en Yucatán van a la baja, dice el fiscal

La pesquisa sobre el chofer muerto, “muy avanzada”

Son muy lamentables los hechos ocurridos en los últimos días como el asesinato del taxista, es para preocuparse, pero pese a eso el índice de homicidios registrados en lo que va del año es menor a los de 2018: en el presente se han cometido 13 y en 2018 fueron 19 los asesinados, dijo ayer Wilbert Antonio Cetina Arjona, fiscal general del Estado.

También admitió que son ya siete meses que está acéfala la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales y Protección de los Animales en Yucatán, porque siguen en la búsqueda de la persona que cubra el perfil adecuado para este cargo.

“El asesinato del chofer es muy lamentable, es para preocuparse, pero ya estamos muy avanzados en las investigaciones y se va a castigar al responsable. Estamos por concluir muy pronto las investigaciones”, declaró.

Entrevistado en la explanada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de participar en la entrega de nuevos vehículos y equipos de comunicación para esa corporación, el fiscal general informó que si se han registrado homicidios en Yucatán, pero son menos que el año pasado, y todos son investigados, tienen castigo.

El funcionario añadió que las estadísticas confirman que los homicidios en Yucatán van a la baja, pues solo en febrero y marzo se registró uno más que esos mismos meses del año pasado, como se podrá observar en el siguiente comparativo:

En enero de 2018 se registraron dos homicidios, mismo número que en igual mes de este año; en febrero de 2019 se registró uno más, con un total de cinco, contra cuatro del anterior; en marzo de 2019 fueron dos, contra solo uno del año pasado, pero en abril de este año fueron solo tres cuando en 2018 sumaron ocho, y en este mayo hasta ahora solo uno, cuando el año pasado fueron cuatro.

Cetina Arjona manifestó que el último caso registrado este mes fue el del taxista que trabajaba para la plataforma china Didi y a quien asesinaron de un balazo la semana pasada.

“Estamos en estos momentos trabajando los puntos finos de a investigación, la empresa para la que laboraba está cooperando, ayudó con información para hacer más completa la investigación, pronto tendremos buenas noticias”, expresó.

Respecto a la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales, que sigue acéfala, el fiscal admitió que aún no designan un titular, pero no significa que no se trabaje en ella.

El funcionario estatal declaró que aun cuando no tenga titular esa vicefiscalía, tiene su propio personal que continúa trabajando en los pendientes, y nuevos casos que pudieran presentarse, y esperan ya pronto designar al nuevo vicefiscal.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.