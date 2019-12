Los hoteleros no participarían en próximo tianguis

“Parecen no entendernos”

Enojados por el nuevo impuesto que se pretende aplicar a los hoteleros en Yucatán, un grupo de empresarios del sector turístico del estado empieza a considerar la posibilidad de no participar en el Tianguis Turístico que el próximo año se realizará en esta ciudad como protesta en caso de que se apruebe la imposición de ese gravamen, dijo ayer Félix Rubio Villanueva, empresario hotelero.

“Ya lo hemos expresado de muchas maneras y parecen no entendernos o no querer hacernos caso, ese nuevo impuesto a los hoteleros no es bueno, nos va a afectar seriamente, ojalá que los diputados sí nos escuchen y lo entiendan”, agregó.

El hotelero acudió ayer al Congreso del Estado, donde presenció la comparecencia de Olga Rosas Moya y Juan Carlos Rossel Flores, secretaria de Administración y Finanzas y director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, respectivamente, precisamente por el presupuesto del gobierno del Estado para el año próximo, que incluye entre otros impuestos nuevos el cobrar 35 por cuarto que sea ocupado por noche.

Reunión

Al término de esta comparecencia el empresario informó que ayer mismo desde temprano hubo una reunión de un grupo de turisteros locales, a quienes declinó identificar, así como también se negó a informar donde fue la citada reunión, en la que hablaron precisamente de esta mala decisión del gobierno de pretender imponerles este nuevo impuesto.

Félix Rubio manifestó que entre los principales puntos que trataron en esta reunión fue el empezar a considerar el no participar en el Tianguis Turístico, que el próximo año se realizará precisamente aquí en Mérida, como una protesta en caso de que les impongan este impuesto.

Evento paralelo

“Estamos considerando hacer un evento paralelo en algún hotel de esta misma ciudad, o algún otro evento, pero el caso será que una buena parte de los empresarios del turismo en Yucatán, no participemos en el Tianguis que organiza el gobierno”, explicó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Desechamiento

El empresario hotelero Félix Rubio Villanueva informó que ojalá el gobierno dé marcha atrás en esta pretensión de imponerles este aumento para el alojamiento, para no llegar a estas medidas de protesta e inconformidad, pero si se aprueba definitivamente tomarán medidas contra el Tianguis Turístico del próximo año.

Síguenos en Google Noticias