Los ladrones no respetan las iglesias: ocho robos durante la pandemia

Piden el apoyo de los fieles para dar aviso a la Policía

A la comunidad y tiendas de artículos religiosos se les pide que estén pendientes por la posible venta de los artículos robados recientemente en ocho iglesias de Mérida, para llamar a las autoridades, exhortó el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

El también párroco de San Juan Bosco informó que el robo más reciente fue en la capilla de Santo Domingo Savio, la noche del miércoles 22 o en la madrugada del jueves 23.

Él lamentó este hecho, con el que la comunidad se ha sentido mucho porque los ladrones allanaron el templo y se llevaron objetos que han adquirido con el paso de los años y mucho trabajo.

Según explicó, denunciaron el robo ante las autoridades como hicieron en junio pasado cuando cacos robaron en la sede parroquial de San Juan Bosco, en la colonia Miraflores de esta ciudad, en el cual se tiene conocimiento de un sospechoso.

Los delincuentes forzaron los ventanales al parecer con una lima metálica; rompieron cerraduras de puertas, armarios, cajones y revolvieron todo. Revisaron el sagrario, pero estaba vacío porque debido al cierre del templo a causa de la contingencia sanitaria no han dejado la reserva eucarística.

El sacerdote indicó que todavía están haciendo valoración del monto de lo robado. Entre la lista de objetos robados están una botella de consagrar (a la mitad), 10 refrescos y una cerveza.

El valor de equipos de sonido es lo más caro, expuso el presbítero. No sé por qué se llevaron las otras cosas, como un despachador de plástico de agua y los refrescos de la nevera.

El padre considera que los asaltantes pudiera ser que estuvieran alcoholizados o drogados por la manera como se han hecho los robos, pues se han llevado cosas de valor y otras que no vienen al caso como refrescos y un vino a media botella.— Claudia Sierra Medina

Saqueo Iglesias

El padre indica que la capilla de Santo Domingo Savio fue objeto de robo hace 10 años.

Más seguridad

Tras el reciente robo, reforzarán la seguridad con más rejas metálicas y alarmas.

No hay dinero

No se llevaron efectivo porque no hay un peso, recalcó el padre. La alcancía no se pudo abrir incluso con la contraseña que estaba apuntada en un papel y los cacos pusieron de cabeza para que caiga el dinero, pues no había.