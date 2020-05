“Los negocios no aguantan más”

“Tenemos que trabajar ya”, dice el líder del CCE

La pandemia no se va a terminar pronto, tenemos que trabajar ya, los negocios ya no pueden aguantar más tiempo cerrados”, enfatizó ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Michel Salum Francis.

El dirigente dijo que hasta hoy no hay nada en concreto sobre la petición del CCE de que reabran más sectores económicos, además de la industria de la construcción, pero eso analizan conjuntamente con el gobierno del Estado. Sin embargo, tienen que tomar una decisión rápida porque los negocios tienen que empezar a preparar las estrategias que aplicarán cuando se dé la reapertura.

Hasta ahora aseguró que ni el gobierno del Estado ni la Secretaría de Salud han entregado alguna guía o protocolo oficial que se debe de aplicar en los negocios, “pero ya son conocidos los más elementales”.

“Se puede abrir el mayor número de negocios con pequeños porcentajes de clientela para que no haya aglomeraciones, mientras más negocios abran, menos concentración de gente habrá”, señaló. “Si abren pocos negocios, esto generará aglomeraciones y mayores riesgos de contagios, que cada empresa sea responsable de respetar los protocolos vigentes, pero definitivamente ya no hay chance de seguir esperando con los negocios cerrados”.

En su opinión, los sectores que deben reiniciar actividades el 1 de junio son el comercial, el de servicios, y quizá algunos hoteles con un funcionamiento controlado por si vienen personas con fines de trabajo.

¿Ya les proporcionaron el protocolo de reinicio de actividades? se le preguntó.

“Todavía no nos lo han dado, están trabajando en ello y en las próximas horas lo deben de dar”, informó. “Lo que sí habrá es una certificación en línea y tienes que cumplir todos los lineamientos, si no te cae la autoridad, entonces te cierran el negocio.— Joaquín Chan C.

Reapertura Proceso

Hay que cumplir los protocolos, no podemos arriesgar a nuestros colaboradores y la clientela, dijo Salum Francis.

Definición de sectores

El líder del CCE consideró que hoy o mañana definirán qué sectores abrirán conjuntamente con la industria de la construcción y ya urge porque tienen que planear aperturas en horarios escalonados para que no todos abran a la misma hora.

Otros preparativos

“Igual hay que destinar al responsable de aplicar el protocolo sanitario en cada empresa y comprar los insumos que usarán”.