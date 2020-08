Los padres de familia, con el papel más importante en la nueva educación

La pandemia de Covid puso distancia física entre profesores y alumnos, pero también ha puesto a los padres de familia en un lugar de mayor relevancia en el nuevo proceso educativo.

En el ciclo escolar que, bajo un esquema de trabajo virtual, arrancará el próximo lunes los padres de familia tienen tanto peso como los propios docentes, advierten los tres participantes en un foro de Grupo Megamedia.

El foro, que se efectuó vía Zoom, fue organizado con motivo de la cercanía del inicio del curso escolar 2020-2021, que de una manera inédita a causa de la pandemia de coronavirus Covid-19 se iniciará el lunes 24.

Como se sabe, la Secretaría de Educación Pública federal ha dispuesto que el regreso a clases será virtual, es decir por medios electrónicos y las clases de los maestros serán transmitidas por medio de las cadenas de televisión.

El papel más preponderante de los padres de familia fue señalado por los tres maestros en el foro, quienes coincidieron en que ellos son los responsables de la educación de sus los niños y adolescentes porque son sus hijos.

En concordancia con esa responsabilidad, apuntaron, los papás tienen que coadyuvar con los docentes en la realización de las actividades escolares, de tal suerte que tienen que acompañar a los estudiantes, proveerlos de los materiales necesarios y brindarles los espacios adecuados para el buen desarrollo de las tareas educativas, todo ello siguiendo las indicaciones de los maestros.

Los retos de la educación básica a distancia

Con la coordinación de Regina Montañez, editora web de nuestro sitio yucatan.com.mx, participaron en el foro los maestros Wilma Elena Sosa Patrón, Dominique DeMers y Abelardo Cardozo Peraza.

La maestra Wilma es licenciada en Educación Primaria, con Maestría en Educación Especial. Actualmente trabaja en la primaria "Amalia Gómez de Aguilar" de la comunidad de Komchén, municipio de Mérida, y en la Escuela Normal "Rodolfo Menéndez de la Peña".

La profesora Dominique es la directora general del Colegio Montreal en esta ciudad.

El maestro Abelardo es director de la primaria "Ignacio Ramírez López" en el turno vespertino, también en esta capital.

De las intervenciones de los tres participantes en el foro destacan los siguientes ocho puntos:

1) Los maestros tienen una gran responsabilidad, pero también la tienen los padres de familia. Si alguno de los dos falla, entonces falla todo el sistema.

2) El papel del maestro en el nuevo sistema educativo virtual es el de un mediador. Como tal, deberá elegir cuáles son los medios y las herramientas más adcuados para acercar a los alumnos al aprendizaje.

3) Los maestros tienen que hacer un diagnóstico muy puntual y específico sobre las oportunidades que tengan los alumnos para acceder a esta nueva modalidad de educación. Esto quiere decir que lo primero que deben hacer es tener en cuenta el contexto en el que el alumno está inmerso.

4) Uno de los valores que van a ser cruciales en este proceso es la creatividad, pero no solo la del alumno sino también la del director para prácticamente montar una nueva escuela; la del docente, para planear una educación diferente, y la de los padres de familia, para resolver las distintas situaciones que se presenten a diario.

5) El mayor riesgo que se correrá es que los alumnos obtengan una promoción, es decir que pasen de un grado a otro , sin haber alcanzado los aprendizajes fundamentales.

, sin haber alcanzado los aprendizajes fundamentales. 6) No es mismo la educación a distancia que la enseñanza virtual. A distancia es la que se da, por ejemplo, por televisión. En este caso, hay una separación física y temporal entre ell maestro y el alumno, convirtiéndose éste último en un receptor que tiene que descifrar todo lo que recibe. En ocasiones, tiene el apoyo de un profesor, de un padre de familia o de un libro, pero a veces no los tiene.

La educación virtual es totalmente distinta, porque implica conectividad, un vínculo de comunicación, que se puede dar a distintos niveles. En este caso, el maestro trabaja con los alumnos, les puede mandar correos electrónicos y ellos envían también sus tareas. Hay una comunicación constante, que puede ser por varias vías.

7) El rezago educativo es como la desnutrición; en algún momento de va a manifestar de diferentes formas, la peor de las cuales es la deserción escolar. Por eso los Consejos Técnicos tienen que estar muy atentos a los alumnos que presenten rezago o que estén en riesgo de presentarlo, a fin de atajar el problema antes de que las consecuencias sean irreversibles.

8) La motivación es uno de los tres elementos puntuales que debe tener el alumno para alcanzar las metas. Los otros dos son el acompañamiento y la comunicación. Si el producto que el docente le ofrece al alumno le interesa y le atrae, tendrá su atención capturada y entonces le podrá transmitir los conocimientos, pero esto solo lo podrá lograr si lo motiva lo suficiente.

Preguntas y respuestas

Las preguntas que se hicieron en el foro y las respuestas de los participantes fueron las siguientes:

1) ¿Cuál es el papel del docente en el nuevo modelo a distancia?

Maestra Wilma:

En mi experiencia como maestra, considero que el papel del maestro es el de un mediador. Él va a ser el encargado de acercar a los niños a la educación, a los medios que nos están brindando ahora. En la actualidad, las secretarías de Educación, estatal y federal, nos han brindado muchas herramientas, digitales, aplicaciones, muchas formas de acercar al niño a esta nueva educación.

Sin embargo, lo real en las escuelas, sobre todo en una zona donde yo desempeño parte de mi trabajo (Komnchén), es que los niños no tienen acceso a internet, a computadoras, a los medios digitales.

Entonces, el papel del maestro es elegir cuáles son esos medios por los cuales el niño va a llegar a ese conocimiento. Llámese cuadernillo, libros de texto, televisión... seleccionar todas esas herramientas para elegir una o varias. En el caso de mi escuela, hemos utilizado en un mismo grupo varias formas de acercar a los niños a esta nueva educación.

2) ¿Qué pasará con los alumnos que no tienen televisor o las tecnologías necesarias y qué pueden hacer los maestros ante estas dificultades?

Maestro Aelardo:

Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto en que el alumno está inmerso. Los maestros tienen que hacer un diagnóstico muy puntual y muy específicio sobre las oportunidades que tengan los alumnos para acceder a esta nueva modalidad de educación a distancia.

Tenemos que partir de ahí. Debemos establecer comunicación con los tutores. Identificar los elementos que nos puedan ser de utilidad.

No es lo mismo, no tienen las mismas oportunidades, los alumnos que están en comunidades rurales que los que están en las zonas marginadas de aquí de Mérida, que es donde yo trabajo.

En donde pudimos idenficar alumnos en el ciclo escolar que recién termina. Identificamos alumnos que, a pesar de que están en la ciudad, no tenían acceso ni a la televisión ni a la computadora. Entonces, con estos alumnos lo que se hizo fue darles una atención personalizada. Nos acercamos a los hogares. Ovbiamente con todas las medidas sanitarias. Nos acercamos a las casas, con los alumnos. Les llevamos cuadernillos de trabajo y establecimos un vínculo más directo. Llegamos con los padres de familia. Buscamos, encontramos la manera de hacer llegar la educación a estos alumnos. Porque debemos de recordar que el derecho a la educación está establecido en el artículo 3 de la Constitución, que dice que todo individuo tiene derecho a a recibir la educ y que el Estado debe garantizar ese derecho. Y los maestros somos parte de ese sistema y representamos a la Secretaría de Educación. Es nuestra labor encontrar esos canales, estas estrategias para que todos los alumnos reciban la educación. No podemos dejar a nadie atrás.

3) ¿Cuáles serán los métodos de evaluación del curso escolar? ¿Cómo se calificará a los alumnos?

Maestra Dominique:

Vamos a tener dos situaciones distintas. 1) Un sector de familias que tengan acceso a la posibilidad de internet, de una computadora, de una tablet. Habrá alumnos que tengan acceso solo a la televisión y a los libros de la SEP que se están distribuyendo como siempre gratuitamente.

2) Tendremos otro sector de familias que no tengan acceso, o que lo tengan muy limitado a todas las partes, a todas las posibilidades.

En cada una de ellas se tendrá que evaluar también esa manera de evaluar al alumno, desde un acercamiento mucho más personalizado, ya que el diagnóstico fue personalizado y la manera de llegar a él con el conocimiento será personalizado.

Pero también tenemos al otro sector y a mi me gustaría ahondar. En esta otra parte donde sí hay acceso a las herramientas digitales y todo lo que se puede sacar de ello, todo el provecho que se puede sacar de eso.

Primero, la tecnología al servicio de la educación, no como una barrera sino como una ventana. Una posibilidad infinita para explorar tanto por el docente como por el alumno.

Antes que nada para evaluar tendríamos que salirnos de la caja. Lo más importante en este momento del Covid es pensar fuera de la caja.

Uno de los valores que tenemos que anteponer en este momento es la creatividad. No solo la creatividad en el niño sino en el director para montar una nueva escuela. La creatividad en el docente para planear una educación diferente. En el padre y el alumno para resolver distintas situaciones que se les presentan a diario.

El proyecto

En ese sentido, maneras de evaluar y eso nos lo presentan desde la Segey como una de las principales opciones a evaluar: es el proyecto.

¿Qué implica un protecto? No solo el producto final, que siempre va a ser la parte visible, pero un proyecto implica una identificación de un problema, un análisis, una experimentación, una implementación, una comprobación, una serie de pasos, que ya de por sí nos van a hablar o nos van a demostrar si el alumno cumplió con esas competencias y esos conocimientos.

Por otro lado, y hablando nuevamente de la tecnología al servicio de la educación, hay muchas herramientas digitales que nos permiten hacer exámenes en vivo con los alumnos.

Hay herramientas como Google Forms o Quizzes en las que el examen pueda estar a la disposición del alumno, que lo contesta; los resultados se envían directamente al profesor, llega la calificación lista y el alumno también tiene la oportunidad de revisar qué es lo que hizo, cómo lo hizo y en qué pueda mejorar.

Por otro lado, siempre va a estar la participación, porque ahora es a lo que también vamos a darle más prioridad, aunque siempre la ha tenido. Esa participación en clase, ya sea virtual o que él empieza a dar resultados, el que empieza a enviar su tarea, el que le puede sacar una foto a la tarea, puede completar sus libros. Todo eso es un proceso de trabajo, de tarea, de participaciones y ejercicios. Eso también es evaluable.

4) ¿Cuál es el mayor reto de la educación a distancia?

Maestra Wilma:

Creo que el mayor reto es elegir las herramientas. Ahora escuchando a la maestra Dominique me venían a la mente todas esas actividades que hacemos cotidianamente, que trabajamos de manera presencial, que ahora sirven para evaluar.

Yo doy quinto dorado y tengo la fortuna de pasar con los mismos niños a sexto en este curso que se inicia. Al final del curso que terminó en julio les pedí a los niños la elaboración de un proyecto final que hablaba sobre el universo, una maqueta, una exposición, utilizando las herramientas que los niños tienen.

Lo único que tienen en la comunidad donde yo trabajo son teléfonos celulares con la redes sociales que las manejan los padres de familia; ni siquiera los niños.

Entonces, el mayor reto yo creo que es aprovechar todas esas herramientas con las que ellos cuentan: Facebook, Watsapp. Youtube, todas a las que sí tienen acceso y que nos riven como participación y también como actividad y como una evaluación final que, repito, para mi, tener al mismo grupo en este curso que se inicia me da un punto a favor porque los conozco, porque conozco a los padres de familia, porque tengo una base de datos, sé qué papás trabajan, quiénes no, quiénes sí tienen internet o quiénes no.

Entonces, creo que el mayor reto para los maestros en este curso que se inicia es conocer a los grupos, saber cuáles son esas características que se pueden aprovechar en función de la educación de los niños.

Los que reciben niños nuevos tendrán esa tarea importante de hacer toda esa investigación contextual que les va a permitir diseñar esos proyectos de los que hablaba la maestra.

El consejo técnico escolar se inició hace 15 días, lo interrumpieron y ahora volvimos a arrancar este lunes. Estaba leyendo la guía del nuevo Consejo Técnico donde nos dan esa libertad de diseñar un proyecto, que funcione. El Consejo anterior nos daba las pautas, va a ir así, con esas características. El nuevo te da la apertura de que como grupo escolar tu diseñes un proyecto que sea viable, que se pueda llevar al cabo, que dé resultados positivos, que en realidad es lo que intentamos hacer en el proceso anterior, que estuvo muy apropellado porque no sabíamos qué herramientas utilizar, cómo usarlas.

Nos llegó un bombardeo de cursos digitales y maneras en que se podría aplicar. En mi caso, tengo dos escenarios: en la primaria no pude aplicar nada, pero en la Normal (Rodolfo Menéndez, donde trabaja) utilicé todas esas herramientas.

Entonces, la capacitación que me dieron en básica la apliqué también en la Escuela Normal. Sí fue de beneficio para mi trabajo, pero en la primaria es muy defícil aterrizarlos.

5) Cuál es el mayor riesgo de este modelo educativo? ¿Cuál es el peor escenario para los estudiantes con este modelo?

Maestro Abelardo:

Antes de hablar del peor escenario, hay que hablar sobre los riesgos. El mayor riesgo en este sistema de educación a distancia está en que los actores involucrados no cumplan con lo que les corresponde. Y por actores involucrados hablamos de los docentes, quienes somos los profesionales de la educación, quienes debemos crear ambientes de aprendizaje a distancia; además de las instrucciones a los alumnos, también necesitaremos orientar a los padres de familia para favorecer esos ambientes.

La televisión por sí misma no va a enseñar, somos los docentes quienes a la distancia promoveremos actividades, cuestionamientos, ejercicios, para que los alumnos puedan darle sentido a lo que observan en los programas.

Ahora, por otro lado, están los padres de familia, los tutores, quienes son los responsables de los niños, niñas y adolescentes. Ellos deberán coadyuvar a los docentes en la realización de las actividades, tendrán que acompañarlos, proveerles de los materiales necesarios, brindarles un espacio, y todo esto siguiendo las indicaciones de los maestros.

Si esto no llegara a darse, que alguno de los actores falle, no cumpla con la función que le corresponde -y aquí quiero ser muy específico: los maestros tenemos un gran responsabilidad, pero también los padres de familia-, si alguno de los dos falla, falló el sistema.

Entonces, basándonos en esto, el peor escenario para los estudiantes es que obtengan una prmoción, es decir que pasen de grado, sin haber alcanzado los aprendizajes fundamentales.

Vamos a recordar que empezamos este ciclo escolar arrastrando un rezago del ciclo anterior. En algunos casos, contados, es mínimo, pero no deja de ser rezago y que si no se atiende, va a tender a agravarse en este ciclo escolar. Si el alumno no obtiene la promoción, tiene otra oportunidad de desarrollar sus aprendizajes esperados en el próximo ciclo. El problema está en si el alumno se mueve sin haber alcanzado esos aprendizajes esperados.

6) ¿Cree que los alumnos, especialmente los de educación básica, estén listos para tomar clases por televisión o en internet?

Maestra Dominique:

Antes que nada habría que dividir, especificar, qué es la educación a distancia y qué es la enseñanza virtual. Porque son dos cosas distintas. La educación a distancia es la que estaremos haciendo por la televisión. ¿Qué siginfica eso, qué implica? Normalmente es una separación física y temporal, y también implica un detalle pequeñísimo: que el alumno es receptor en ese tipo de ducación. Es receptor y se espera que también descifre eso que recibe. A veces tiene el apoyo de un profesor, a veces no lo tiene, a veces tiene el apoyo de un padre de familia o de un libro, pero a veces no lo tiene.

Ahora, hablando de enseñanza virtual, eso es totalmente distinto. Implica conectividad, un vínculo de comunicación. Ahí sí hay comunicación y se puede dar en muchos niveles. Se puede dar simplemente una escuela virtual en la que el profesor da una clase una vez a la semana y trabaja con los alumnos. Se puede dar que el alumno recibe trabajos por correo electrónico, los envía y entonces por correo pues hay una comunicación.

Se puede dar a un nivel al 100% también. Hablo en el caso de Colegio Montreal, ahí tenemos las clases en vivo, todo el día, todo el tiempo. ¿Qué implica eso? Que ese vínculo sigue existiendo.

Es verdad que ya nos estamos en presencial, pero sigue habiendo los dos ingredientes más importantes, que serían: el acompañamiento del alumno y el interactuar con él.

Si mantenemos estos dos ingredientes, tenemos la batalla casi ganada, porque seguimos trabajando con el alumno.

La motivación

Ahora quedaría el tercer ingrediente, que es importante también, que es el de la motivación. Nuevamente habrá muchos niveles para lograr esto.

Para aquellos docentes que estanos frente a una cámara y trabajando en virtual, esa motivación es la que nos va a hacer que esos alumnos logren esas metas.

Solo esa motivación y nuevamente hay que salirse de la caja y aprender algo nuevo, ser creativos y capturar esa atención del alumno.

El alumno de básica tiene una característica particular: lo tenemos casi capturado en una pantalla, porque todos conocen teléfono, la televisión, esta habilidad para estar frente a una pantalla y no le tienen miedo.

Empezemos desde ahí. Si el producto que nosotros le damos al alumno como docente le interesa y le atrae, tenenos su atención capturada y entonces podremos transmitir eso que queremos, esas metas, ese conocimiento, pero solo si le motivamos.

Ya tenemos el acompañamiento, interactuamos con él, hay comunicación, pero también hay que notivarlo. Teniendo esos tres ingredientes, sí creo que el alumno de básica aún pueda alcanzar esas metas.

7) ¿Cómo debe ser el involucramiento de los padres de familia en este proceso educativo?

Maestra Wilma:

En realidad, creo que el ciclo anterior fue un ensayo. Desde mi punto de vista, en la zona donde yo trabajo los padres de familia no creyeron que esto durara tanto.

Entonces, siento que al principio era algo no tan relevante. Como decía el maestro Abelardo, lo peor que les puede ocurrir no es dejar la escuela sino es pasar a otro grado sin aprender. Si tomamos en cuenta que en la educación básica, hablamos de primaria, el niño no tiene un acompañamiento, no siente la necesidad de que la educación es importante, porque eso lo transmite el maestro en sus intentos de mostrarle la educación, pero también lo transmite el padre de familia.

Aquí el peso de la educación a distancia lo tienen los padres de familia. Sin embargo, hablamos de los mejores y de los peores escenarios.

En mi caso, los padres de familia trabajan todo el día. Quienes van a las juntas de padres son los abuelitos.

La brecha generacional, de la digitalización con la familia y el contexto, es muchísimo más amplia, y eso nos dificulta un poquito el acceso. Sin embargo, tenemos otro punto a nuestro favor, que es el que los niños dominan los celulares, las aplicaciones, les gusta, les fastidia solo la tele, ahí a veces ya no quieren hacer las tareas.

Para ellos, estar en contacto directo, con un mensaje, con una llamada, en quinto y sexto los niños tienen esa facilidad. Rompimos esa barrera de que no les doy celular a los niños porque me van a llamar a cualquier hora. A veces no queremos darles a los padres de familia nuestros teléfonos porque pensamos que nos van a estar llamanando por todo.

Yo creo que ante esta situación, para mantener esa motivación de la que hablaba la maestra Dominique, es importante que el maestro también rompa esa barrera. Todos tenemos vida personal, familia que atender, hijos que toman clase a distancia también.

En las escuelas particulares o con los mejores medios, los niños están todo la mañana frente a la computadora.

también hay que entender a los padres de familia, que tienen que salir a trabajar y ayudar a sus hijos.

Entonces, yo creo que el padre de familia en este inicio debe tener dos ccosas importantes: 1) comprometerse y organizarse.

Es importe que el padre de familia, aunque sea tarde, después de su jornada laboral, llegue a casa y le de un espacio a la tarea del niño, para que el niño también sienta esa motivación y entienda que estudiar es importante, que no solo es ver los programas de televisión, que no solo es hacer la tarea en un cuadernillo y piense que con eso es cumplir.

Creo que el padre de familia debe involucrarse de manera efectiva en este proceso, para poder garantizar esos resultados positivos.

8) ¿Cómo podría afectar este modelo el futuro de los niños en la educación?

Maestro Abelardo:

Todos los alumnos van a presentar cierto grado de rezago. En su momento se va a hacer visible, cuando promuevan a la primaria en el caso de los de preescolar, de primaria a secundaria, a prepa o universidad. La diferencia va a radicar en el momento en que se presente el rezago y en las oportunidades que tendrá cada alumno para salir de él.

En mi caso, en el ámbito de trabajo donde me desenvuelvo, siempre he comparado la educación formal con la alimentación. En este caso, el rezago educativo con la desnutrición. Cuando este rezago se da en el primer ciclo, primero y segundo de primaria, sin atender, es más difícil de minimizarlo que cuando se da en segundo y tercer ciclo. Lo mismo sucede con la desnutrición en los primeros años de vida en que una persona pueda llegar a tener consecuncias irreversibles.

Es por eso que los centros escolares, a través de los Consejos Técnicos, deben poner especial atención en los alumnos rezagdos y en aquellos en riesgo de estarlo, ya que de no atenderse, las repercusiones podrían ser desde la reprobación de uno o más grados, provocando que los aluimnso caigan en una situación de extra edad, o en el peor de los casos, en la deserción escolar.

La deserción es una frase muy fácil de decir, pero lo que significa es que a algún alumno no se le garantiza su derecho a la educación, que el sistema falló, que no cumplimos nuestra misión. En un caso extremo, educativamente, ese individuo o esa persona está fuera.

9) ¿Cree que este curso escolar debe ser válido en el contexto actual?

Maestra Dominique:

Creo que debe ser válido. Tenemos un abanico de alumnos y padres de familia. Si bien algunos desfavorecidos, porque no tienen ese apoyo familiar o de la escuela, también tenemos otros alumnos que tienen mucha gente trabajando detrás de ellos, tanto directivos como docentes, padres de familia, abuelos, hermanos, tíos, gente trabajando detrás de ellos para apoyarles y darles ciertas posibilidades para que ellos avancen y logren sus metas.

Creo que estará en nosotros la resposabilidad de esos docentes, eso directivos y esos alunos de sacar el mayor provecho de este cilco escolar 20-21.

Aprender lecciones, aprender de nuestros errores, aprender a trabajar en equipo y al final también mirar hacia atrás y tirar del carro.

Lo que no podemos hacer es quedarnos todos rezagados o sentados.

Vamos a apoyarnos, vamos a sacar muchas cosas positivas de este año, pero sí tenemos que mirar hacia atrás. Para que los docentes aprendan nuevas herramientas, habilidades, tienen que enseñar después. Van a ser docentes formadores de otros profesores. Esos alumnos que lograron ciertas metas marcarán la pauta de las metas a seguir. Para que todos a corto plazo, cuando sea posible, minimizar ese rezago entre todas las partes. Pero sí es una responsabilidad mirar hacia atrás.

CONCLUSIÓN

10) ¿Cuál es el consejo para los padres de familia que ahora tienen que ser aliados de la educación en casa?

Maestra Wilma:

Yo creo que el mejor consejo es involucrarse. Como decía la maestra Dominique, siempre es mejor hacer un poquito que no hacer nada. No podemos deternos y decir que en este curso escolar, como yo no puedo ayudarlo, pues que no haga nada, pues que juegue. Los que trabajamos en la educación sabemos que un niño que está ocioso no solamente no avanza sino que retrocede.

Entonces, recuperar todo ese tiempo, un curso escolar, es algo enorme para los que trabajamos en la educación. Ese es mi consejo: que se involucren.

Maestro Abelardo:

Yo les pediría, más que consejo, paciencia. Mucha paciencia, confianza en los maestros, en el sistema educativo, pero sobre todo colaboración.

Yo entiendo, como padre de familia, que no es fácil para ellos, pero tampoco para nosotros los maestros. Tenemos que adaptarnos a una modalidad de trabajo a la que no estábamos acostumbrados, hay que salir de nuestra zona de confort e ir aprendiendo en el camino y para esto la comunicación va ser fundamental, constante clara, precisa, que exista esa colaboración, ese vínculo, porque a final de cuentas a los dos nos interesa que los alumnos aprendan, tanto a los maestros como a los padres de familia, que cumplan con el rol que les corresponde, y nosotros también.

Maestra Dominique:

Ha surgido por ahí el cocepto de escuela híbrida, que normalmente se comprende como virtual y presencial, las dos trabajando a la par.

Pero la híbrida también tiene un segundo sigificado, que es trabajar en casa y en el colegio, docentes y familia. Creo que si comprendemos que esto es una escuela híbrida, para todos, en todos los sentidos, que tenemos que trabajar en parejas...

Yo quisiera utilizar las dos palabras: coordinación, como en el juego de la pata de palo, que cuando estás en una carrera y te unen a otra persona y te amarran los tobillos. Pues así estamnos los padres y docentes, estamnos amarrados de los tobillos. Y el 24 de agosto van a dara el silbatazo de salida y todos tenemos que empezar esta nueva carrera.

Antes de empezar yo pondría unas reglas: la primera es que no hay prisa; la segunda que hay que aprender a funcionar juntos; la tercera es que tenemos que ir abrazados y acompañarnos, y la cuerta sería comunicarnos. Como decía el profesor, la comunicación es lo que nos va a llevar a apoyar a todos nuestros alumnos.