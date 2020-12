Los peligros en 2021

La falta de crecimiento, el déficit en la inversión y el incremento imparable de la deuda pública están entre los principales riesgos que afrontará la economía el próximo año

Para la economía de México, este año sólo hubo algo peor que el vendaval desatado por la epidemia de coronavirus: el gobierno de López Obrador.

El desastre provocado por la pandemia, pero sobre todo por la política del gobierno federal, le ha causado un brutal retraso al país, alega Luis Foncerrada Pascal, ex director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) y actual director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.

En el marco de la jornada de presentación del Observatorio Estratégico de Yucatán (OEY), nuevo órgano de investigación económica y análisis, advierte que en este entorno de incertidumbre, la falta de crecimiento, el desempleo y la desigualdad podrían intensificarse debido a que la inversión está por los suelos y no parece haber intención de levantarla.

Al señalar los 10 mayores riesgos que afrontará la economía en los próximos dos años, el Dr. Foncerrada acusa al gobierno de poner en peligro a México con sus iniciativas encaminadas al desmantelamiento de instituciones, su cercanía con el narco y su mentiroso “combate” a la corrupción.

Los tres primeros desafíos en la lista del Economista en Jefe de la American Chamber son:

1. La deuda del sector público, por las nubes. La deuda del sector público va a crecer muchísimo este año y se va a mantener en esos niveles en 2021. “La deuda total terminó 2019 en 44.7% del PIB y va a cerrar 2020 en 54.7%... números mucho peores que los de Peña Nieto y Videgaray, que incrementaron brutalmente la deuda al pasarla de 40% a 51%, aunque lo hicieron en seis años. Ahora resulta que en un solo año, ¡en uno!, el gobierno la incrementa en 10 puntos… Y lo peor es que ese bestial endeudamiento ni siquiera ha estado en inversión”.

Aunque la economía se recupere 3% en 2021, en los años siguientes bajará el ritmo y crecerá menos que la deuda, en consecuencia, el pago de intereses como proporción de los ingresos tributarios subirá rápidamente, dice. “Y esto tendrá implicaciones muy serias”.

2. El tipo de cambio dejará de apreciarse. La actual paridad dólar-peso no se debe a la “maravillosa” economía de México ni a la confianza internacional en el gobierno, “para nada”.

El tipo de cambio se ha venido apreciando —es decir, ha venido bajando de $25 que llegamos a tener, hasta $20 y algo en que estamos— por la devaluación del dólar con respecto a todas las monedas del mundo, explica. “Esa es la razón, no hay que irnos con la finta”.

En el momento en que el dólar empiece a recuperarse, el tipo de cambio se irá de nuevo para arriba. No tiene remedio, va a suceder, las primeras señales comenzarían a aparecer a fines de 2021 o principios de 2022.

El economista no ve que en al menos seis meses el dólar pueda recuperar su valor porque los mercados se mantendrán a la expectativa de las primeras decisiones de Joe Biden. “Sin embargo, cuando Estados Unidos comience a crecer de forma sostenida, en el momento en que la FED lance alguna señal de un incremento en sus tasas, la tendencia va a cambiar y con esto, nuestro tipo de cambio”.

3. Falta de inversión. La inversión, que es el principal motor del crecimiento, se mantendrá en niveles muy bajos.

“La pregunta que de manera recurrente me hacen los empresarios yucatecos sobre qué pueden hacer para reactivar el crecimiento del Estado, tiene una sola respuesta: invertir. No hay secreto, no hay más vías de solución”.

En un año —de octubre de 2019 a octubre de 2020— la inversión física cayó -20% y la directa, el -35%, indica. “Esta ha sido la inversión del gobierno, para que no nos engañen con cuentas de vidrio. Y aunque el total muestra un engañoso incremento del 4.6%, ya sabemos dónde y cómo se está invirtiendo, cuáles son las empresas favorecidas”.

La verdad, afirma, es que la falta de inversión es el problema más alarmante, el más dramático, por todo lo que implica para el desarrollo del país y el de la población.

A este respecto, recomienda a Yucatán aprovechar todas sus ventajas competitivas, todos sus atributos, para atraer no solamente la inversión extranjera, sino también la inversión nacional.

“Y tiene muchas posibilidades de alcanzar el objetivo, como lo están demostrando anuncios recientes de nuevas empresas que vienen a asentarse al Estado”.

El economista estima también que ya es momento de pensar en la posibilidad de emprender proyectos mixtos, en los que el gobierno y la iniciativa privada sumen esfuerzos. (Continuará).— DY