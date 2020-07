Primeros pacientes en el Siglo XXI; el IMSS decide no enviar enfermos

Los comerciantes, contra un nuevo cierre de negocios

salud y economía

Siete enfermos ya ingresaron al hospital habilitado en el Centro de Convenciones

Yucatán empezó ayer a utilizar su última reserva de camas en el hospital temporal instalado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que hasta el corte de las nueve de la noche recibió a siete pacientes convalecientes del coronavirus Covid-19.

Los dos primeros enfermos fueron trasladados de los hospitales de Alta Especialidad y O’Horán. No llegó ninguno de las clínicas del IMSS en Mérida por decisión de sus autoridades, según dijo el gobierno del Estado.

En el reporte médico de ayer se informó de 16 fallecimientos más y 109 nuevos contagios en el Estado, 50 menos que el domingo.

Por otra parte, ante las advertencias oficiales de que podrían volver a cerrar las empresas no esenciales si se pone en riesgo la capacidad hospitalaria, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis, consideró que no es una opción adecuada. Dijo estar consciente de que los contagios aumentaron, pero recalcó que no se puede trasladar a los negocios las consecuencias de la falta de prevención de la gente.

En el ámbito nacional se reportaron 4,685 nuevos contagios y 485 fallecimientos.