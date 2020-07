Los siguientes días serán claves para la reactivación económica: Vila

MÉRIDA.- En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, recordó que mañana lunes comenzará a funcionar el Hospital Temporal ubicado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que servirá para desahogar la atención en los hospitales federales.

El Gobernador recordó la importancia de la responsabilidad individual, ya que esta reserva se planeo con anticipación ante la contingencia por el Coronavirus y, de acabarse, no será posible habilitar más camas, pues el personal médico que se encuentra en Yucatán ya está laborando prácticamente en su totalidad.

Ante este panorama, Vila Dosal señaló que los próximos días serán claves para decidir si se continúa o no con la reactivación económica en Yucatán; ya que la apertura de negocios no esenciales sigue condicionada a que la tendencia de ingresos hospitalarios no siga incrementando hasta poner en riesgo la nueva disponibilidad hospitalaria, ya que de ser así, se tendría que cerrar todo de nuevo y restablecer medidas y restricciones a la movilidad social para proteger la salud de todos, tal y como ya se ha hecho en otros países y estados de la república.

“El Coronavirus sigue allá afuera y nos ha demostrado que es altamente contagioso y mortal. Por eso, este es un momento muy importante en la evolución de la contingencia, porque pone a prueba nuestra responsabilidad social e individual, ya que actuar irresponsablemente puede tener consecuencias mortales, por eso contamos con tu responsabilidad individual para seguir adelante”, afirmó el Gobernador.

En ese sentido, Vila Dosal recalcó que, para quienes pertenecen al grupo más vulnerable ante el Coronavirus por padecer diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad crónica, su semáforo siempre estará en rojo, pues de contagiarse son los más propensos a terminar hospitalizados.

Agradece a médicos

En su mensaje, el Gobernador agradeció a todo el personal de salud que trabajan incansablemente para cuidar nuestra salud ante el Coronavirus en los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como en hospitales estatales y privados en todo Yucatán, pues su tarea es altamente valiosa e indispensable.

Afirmó que por una planeación, se pudo equipar y contratar el personal médico necesario para que el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI pudiera funcionar como un hospital temporal.

Hospital Siglo XXI

Recordó que el día de mañana, éste entrará en funcionamiento para apoyar a los hospitales del Gobierno Federal, ya que como ha sido de dominio público, hace una semana la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, dijo que contaban con el 43% de ocupación hospitalaria; pero tras la renuncia del director del Hospital Juárez, el día viernes, la propia Delegada del IMSS admitió que los hospitales de este Instituto están al 100% de su capacidad.

El Gobernador detalló que este hospital temporal entrará en operación recibiendo pacientes con Coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia provenientes de los hospitales del Gobierno Federal como lo son los del IMSS, ISSSTE, Hospital Regional de Alta Especialidad y el Hospital O´Horán del Gobierno Estatal, para apoyar a liberar camas en estos hospitales que hoy se encuentran con una alta ocupación.

No obstante, prosiguió Vila Dosal, este apoyo a los hospitales federales no significa que interrumpan sus compromisos de reconversión hospitalaria para contar con más camas disponibles para atender pacientes con Coronavirus, ya que la puesta en marcha del hospital provisional del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI no sustituye la obligación de estos nosocomios de continuar con el proceso de reconversión de sus áreas y seguir ofreciendo atención a sus derechohabientes.

Además de apoyar con la apertura de este hospital temporal, Vila Dosal indicó que, a pesar de las fuertes limitaciones presupuestales y de que no se encuentran bajo su tutela, el Gobierno del Estado ha estado apoyando solidariamente a todos los hospitales del Gobierno Federal para que puedan cumplir su responsabilidad de atender a los derechohabientes yucatecos entregándoles un total de 139 ventiladores, 100 monitores de signos vitales e insumos de protección médica.

Ante este respaldo brindado a las Instituciones federales de salud, el Gobernador reiteró la petición para que dispongan las medidas necesarias que aseguren a los yucatecos que se les atienda con la máxima calidad y calidez posible y que dejen de negar el ingreso a sus hospitales a quienes así lo requieran. También, recordó la importancia de que se dote a todo el personal médico de los insumos necesarios para su protección.