Los trabajadores pueden “negociar” el pago de utilidades

Líderes obreros: Es obligación el pago de utilidades

El pago de la participación en las utilidades, que se debe realizar este mes, es un derecho de los trabajadores que ya se ganaron y les corresponde, nada tiene que ver con la actual contingencia, porque es de lo obtenido el año pasado, aunque por la difícil situación que todos pasan hoy, los trabajadores tienen la libertad de negociar su pago con sus patrones, por aquellos casos donde la fuente de trabajo esté en peligro de perderse.

Pedro Oxté Conrado y Mario Tránsito Chan Chan, líderes de las principales centrales obreras de la entidad, CROC y FTY-CTM, respectivamente, en sendas entrevistas coincidieron ayer en que las utilidades que se deben pagar este mes, a más tardar, fueron obtenidas el año pasado, son del ejercicio fiscal de 2019, y no deberían afectarse por la contingencia sanitaria.

“Todos los sindicatos con contrato y las empresas sólidas pagarán utilidades, incluso algunas ya empezaron a hacerlo, ya entregaron sus carátulas, donde consta que lo harán. Hay confianza en que a pesar de la contingencia que tanto daño ha causado a la economía del país, los trabajadores tendrán este derecho”, expresó Oxte Conrado.

“Las utilidades son un derecho de los trabajadores y obligación de las empresas, teóricamente este mes de mayo es el término para pagarlas, hay sindicatos y empresas que se ponen de acuerdo en vez de dar una cantidad, pero corresponde a cada sindicato tomar los acuerdos como se puede cubrir y cumplir con esta obligación”, dijo Chan Chan.

El líder estatal de la CROC informó que una empresas que pagará utilidades lamentablemente es una maquiladora que ya cerró, pero la semana pasada le informaron que además de la liquidación sus trabajadores recibirán en promedio unos $3,000 para cada uno como utilidades.

Otra empresa que ya notificó pagarán utilidades en breve a sus trabadores es Sabritas, dijo Oxté, quien consideró que otras también lo harán y espera que todas hagan un esfuerzo por cumplir esta obligación. Todo depende de cómo les fue en 2019, “pero si hubo utilidades del año pasado, las deben de dar en estos días, eso ya se generó y le corresponde a los trabajadores”.

El dirigente obrero comento que también está muy consciente de la mala situación por la que atraviesan las empresas, todas por la contingencia sanitaria que ha causado ajustes “hasta despidos, no de cientos, sino de miles de obreros, y si estos sigue se caerá todo, habrá un caos”.

“La gente, cuando ya no tenga dinero, cuando ya no haya circulante en las calles y tenga que llevar de comer a su familia, no quiero pensar a lo que puedan llegar. Pido a Dios, de verdad, que todos los actores políticos reaccionen antes de que esto reviente, que no se llegue a los asaltos, sería triste y lamentable”, advirtió.— David Domínguez Massa

Por eso —continuó el líder croquista—, no dudamos que algunos vean en las utilidades una opción para tratar de defender las fuentes de empleo y tengan que negociar con sus trabajadores, entre cubrirles este derecho o sacrificarlo para que puedan aguantar esta grave situación y mantenerlos en su trabajo.

“Los sindicatos, de acuerdo con los estatutos, pueden actuar de manera autónoma y negociar con las empresas lo que mejor consideren para ambas partes, todo dependerá de los trabajadores de si aceptan o no sacrificar las utilidades, es su trabajo, su supervivencia personal, ellos decidirán”, puntualizó.

En este sentido, Chan Chan también manifestó que “son las utilidades del año pasado, es su derecho, pero reconocemos que las empresas la pasan difícil y debe haber acuerdo entre trabajadores y los patrones para que salgan adelante y en esto podrían negociar sus utilidades”.

