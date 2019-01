Los yucatecos compran más equipos de seguridad

El personal no era apto, arroja una inspección

De las 107 empresas de seguridad privada que había el año pasado cuando se pasaron para su regulación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la fecha quedan 80 y recientemente se cancelaron ocho por no presentar sus informes periódicos.

David Alberto Gamboa Tello, director de la Unidad Administrativa de Servicios de Seguridad Privada de la SSP, informó que las restantes se profesionalizaron.

El funcionario comentó que las primeras que se cancelaron fue porque al revisarlas se encontró que sus elementos no tenían la cartilla del servicio militar o no contaban siquiera con estudios de secundaria, tampoco pasaban los exámenes toxicológicos, por lo cual fueron retiradas y no podían dar el servicio con ese personal.

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado se publicaron ayer, como cada dos meses, las listas de empresas vigentes y canceladas.

El director informó que algunas de las canceladas también fueron sancionadas, hasta ahora han aplicado 15 multas.

Este año ya se multó a tres firmas: a una por $8,400 y a otras dos por $54,918 cada una, por operar sin el permiso correspondiente.

Estas sanciones económicas pueden ser de hasta 5,000 UMAS —$420,000—, según la gravedad de la falta.

Para mantener la calidad de los servicios que prestan, el funcionario informó que cada dos meses deben presentar informes y se visitan las instalaciones donde prestan los servicios.

Aumenta la venta e instalación de equipos de seguridad en negocios y residencias

En los últimos meses se incrementó en el Estado la adquisición e instalación de circuitos cerrados de televisión, alarmas, cercas eléctricas y otros equipos para prevenir los robos a negocios y residencias.

La demanda de sistemas de seguridad se refleja en la apertura de nuevos establecimientos que ofrecen esos servicios y que ya son más de 40 en la entidad.

David Alberto Gamboa Tello, director de la Unidad Administrativa de Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que un dato interesante es que también se nota una reducción en el número de empresas de seguridad privada.

El año pasado se transfirió a la SSP todo lo referente a la seguridad privada, con la nueva ley que norma ese servicio, y empezaron a trabajar en su regulación.

En el caso de los negocios que se dedican a proveer e instalar equipos de seguridad privada, el funcionario dijo que están registradas oficialmente 12 empresas, pero en últimas fechas hicieron apercibimientos a 11 para que se regularicen y calculan que hay más de 40.

De acuerdo con los primeros reportes —siguió—, en Mérida aumentó la demanda de estos equipos, lo mismo de empresas privadas que de casas habitación.

Son medidas que se toman para prevenir el robo y disuadir a los ladrones, así como por la facilidad para adquirir estos equipos, ya que algunos, como las cámaras de vídeo, no son muy costosos, agregó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA