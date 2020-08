Los zoológicos ya cuentan con 74 crías en este lapso

Con más huéspedes

Los parques zoológicos del Centenario y Animaya han enriquecido su fauna con el nacimiento de 74 animales, como dos hipopótamos en los últimos cuatro meses de pandemia, informa Arturo Antuña Silveira, subdirector del servicios generales del Ayuntamiento de Mérida.

También nacieron dos llamas en el Centenario y crías de otras especies que están protegidas, como guacamayas y flamencos.

De los hipopótamos, uno nació en el Centenario y el otro en Animaya.

Además, nacieron cinco guacamayas, de las cuales cuatro están en Animaya y una en el Centenario.

Igual nacieron ocho flamencos en Animaya, entre los nuevos inquilinos que llegaron en los últimos meses, detalla el funcionario.

También han tenido reproducción de loros, aves y tortugas, entre otros, en este tiempo de pandemia que se han mantenido cerradas las puertas de los zoológicos.

Si no hay buenos cuidados no hay reproducción de la fauna, subraya el funcionario municipal.

“Estamos siguiendo los períodos con cuidado y atención a los animales, lo que permite que se sientan cómodos y estables y eso permite que haya una reproducción sana”.

Además, indica que están aprovechando este tiempo en que no hay visitantes para dar mejor cuidado y tratamiento a la fauna.

En el transcurso de las visitas no se podía dar tratamiento, inyecciones ni algún tipo de acciones porque se prestaba a la vista de visitantes que se estuviera haciendo algo indebido que dañara a los animales y lo tenían que hacer en horarios en el que el parque estaba cerrado, apunta.

Ahora no, tenemos todo el día libre para dar tratamientos e inyecciones, explica.

En los parques se cuenta con un sistema de bioseguridad bien marcado, con desinfección, gel, uso de cubrebocas y guantes, más los cuidados biológicos que necesitan los animales.

Los vehículos no pueden entrar si sus ruedas no se han desinfectado, y no se entrega alimento si no están verificados por veterinarios, entre otras medidas.

Antuña Silveira considera que los parques zoológicos se encuentran al cien por ciento en su mantenimiento en este tiempo de pandemia.

Tenemos los parques en óptimas condiciones como si estuvieran activos, dice.

En ambos zoológicos suman 97 especies y poco más de 1,000 animales.

En el Centenario tienen 600 animales aproximadamente y en Animaya unos 400.

En estos últimos meses han tenido número mínimo de fallecimientos en fauna por cuestiones de enfermedad, que suman una decena de casos, como el de una serpiente y una cebra.

Arturo Antuña indica que los parques zoológicos se reabrirán cuando las autoridades lo indiquen.—Claudia Ivonne Sierra Medina