Luis David Arjona Canto recibió este día el “Reconocimiento al Médico del Año en el Estado de Yucatán” en el Congreso. Arjona Canto, con sus 91 años de edad y más de 60 años de experiencia en el área de la salud, es el ejemplo de cuando se quiere se pueden lograr grandes metas. Así lo demostró desde su natal Dzemul, donde solo se estudiaba hasta el cuarto grado de primaria y, a pesar de los escasos recursos de su familia, con sus deseos de superación logró llegar hasta el extranjero donde estudió postgrados y especialidades de la medicina.

“Mi origen es paupérrimo, mi humildad es de herencia y la disciplina es de mis padres y de mis estudios en el extranjero, la separación de mi familia para comenzar muy temprano mi educación hizo que mi maya no sea perfecto,

pero la entiendo bastante y la pronuncio sin fallas, en inglés casi todo lo entiendo y me comunico sin trabas”, expresó desde la tribuna del Congreso el homenajeado.

En sesión Solemne del Congreso, encabezada por María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno en representación del Gobernador, y el Magistrado Santiago Altamirano Escalante en representación del presidente del Poder Judicial, Abril Ferreyro Rosado diputada del PAN, fue quien hizo una remembranza y expuso los motivos por los cuales decidieron que Arjona canto fuera el homenajeado.

Dr. Luis David Arjona Canto el reconocimiento del "Médico del Año del Estado de Yucatán" .- Foto tomada del Twitter del Congreso del Estado

“Ser Médico no es una profesión fácil; se debe reunir un perfil racional y analítico, pero, sobre todo, el temple para pelear por la vida ante cualquier circunstancia. Sin duda, el Doctor Arjona Canto, de acuerdo a sus

logros personales y académicos, nos permite afirmar que es el mejor ejemplo de cómo saber combinar la vocación y la entrega con la carrera profesional”, afirmó.

Al relatar su historia y cómo llegó a ser hoy un médico reconocido, con estudios en el extranjero y además maestro en la Uady, el homenajeado con humildad desde la tribuna recordó:

“Nací en una mesa, en la Hacienda San Eduardo con atención de comadrona, sufrí todas las afecciones ahora evitables con las vacunas y me presentaron en Dzemul, a donde me llevaron en un truck tirado por Rosalío, caballo que aún recuerdo y quien murió hace más de 70 años”.

Añadió que su papá era un especie de administrador de Constancia, otra hacienda, en gran medida por ser bilingüe perfecto, igual que su mamá (bilingüe en ese tiempo quería decir que hablaban maya y español, no inglés

y español como se interpreta ahora). El galeno recuerda que eran 7 hermanos, tres mujeres y que ninguno tuvo sobrepeso, pues nunca sobró comida. Ahora solo quedan tres, una en Estados Unidos y otra en Progreso.

Al continuar su relato el médico recordó que, en Dzemul solo había escuela hasta el 4º grado de primaria, el que repitió tres veces y, un día, le dijo a su papá que quería seguir estudiando, pero no había forma de hacerlo en

Mérida por falta de dinero y era difícil viajar.

“Pero un día me dijo ¿todavía quieres ir? y respondí sí, ‘entonces vas a ayudar a un carnicero batiendo sangre en el rastro’ me dijo, y así fui a Mérida, batí sangre y terminé el 6º año en la escuela Hidalgo que hoy es un

museo…”.

Luego como pude entré a la Secundaria en el Internado para hijos de trabajadores donde les daban todo, desde comida hasta zapatos, siguió con su Prepa en el edificio central de la Uady y Medicina en la Facultad de la

misma Universidad. Aunque vivía sólo y comía donde y como sea y lo que podía, supo que también había gente buena.

“Hice mi servicio social en Ticul, donde mi mamá tenía parientes cercanos y al terminar, por incongruencias conceptuales en instituciones en México D.F. no me aceptaron en una de ellas, pero sí me aceptaron afortunadamente en el Doctors Hospital en Washington DC, luego en otro, en Alexandria Hospital, Virginia, donde me nombraron Jefe de residentes a pesar de ser de 2º año”, comentó.

🩺📌El Pleno de la LXIII Legislatura entrega al Dr. Luis David Arjona Canto el reconocimiento del "Médico del Año del Estado de Yucatán" ¡Felicidades! #CongresoYucatán #LXIIILegislatura pic.twitter.com/t1jiN7dPKr — Congreso Yucatán (@CongresoYucatan) October 27, 2021

Informó que, con mucho trabajo, la OEA le dió una beca para estudiar postgrado en Cardiología y Medicina Interna en la Universidad de Pennsylvania y allí termino su postgrado en uno de los sitios más prestigiados de Estados Unidos.

“Nunca pensé en permanecer en ese país, siempre supe que debía mostrar aquí todo lo bueno que aprendí en Medicina, esa ha sido la mejor decisión de mi vida y como dato interesante, muchos años mantuve comunicación con mis compañeros de allá y de otros países, pero desde hace también muchos años ya no pude y la respuesta de sus familiares era que se fueron para siempre”, afirmó.

En conclusión citó que, “solo yo sobrevivo con mis casi 91 años y aunque no ejerzo ya, conservo al día mi preparación en Cardiología, por puro gusto y vocación, Vocación aceptando lo que dice en el diccionario, es algo que dios te da”.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA.