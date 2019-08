Luz verde para las reparaciones en Santa Lucía

Apenas el martes el instituto recibió la solicitud formal para la reparación de la barda de la iglesia de Santa Lucía, informó Eduardo López Calzada, director general del Centro INAH Yucatán.

“Ya con el escrito presentado formalmente se le va a contestar que el INAH no tiene ningún inconveniente para que realice los trabajos de reconstrucción de la barda y en consecuencia la reja”, apuntó el funcionario.

Por otro lado, José Arturo Chab Cárdenas, jefe de trámites y servicios legales del Centro INAH Yucatán, explicó que aunque la barda no es histórica (pues no data de la misma época del templo) sí es antigua y por eso se autorizó su reconstrucción con las mismas características que guardaba la barda an terior y empleando el mismo material: mampostería con argamasa de cal y pintarlo en tono rojizo. “Eso fue lo que se autorizó”, dijo.

El licenciado Chab Cárdenas informó que los trámites lo han estado viendo con el área de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán, que es quien está autorizada ante el INAH para este tipo de trámites.

Facultad

“Aunque los padres están en los templos y son los párrocos o rectores no tienen representación legal ante el INAH, únicamente lo tienen el señor arzobispo, el obispo auxiliar y los directores de Arte Sacro”, indicó, tras afirmar que sostuvieron reuniones en las que se acordó la reparación y una inspección a la zona.

Ante los señalamientos de que el INAH no autorizaba la reparación, el funcionario federal señaló que lo que él tenía entendido es que lo que la iglesia estaba solicitando es que el instituto pague la obra. “Pero una cosa es que el INAH lo pague y otra que lo autorice… Además, en este momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia no cuenta con recursos para financiar un proyecto de reconstrucción del atrio”.

“Es Arte Sacro, a través de la Arquidiócesis de Yucatán quien tiene que pagar esto, ¿por qué lo tienen que pagar ellos? porque la propia ley establece que en el caso de algún daño de algún inmueble que está en resguardo de la Arquidiócesis, aunque estos inmuebles sean federales, le corresponde a la arquidiócesis financiarlos”.

Lo que sí hizo el INAH fue retirar los troncos a ras de suelo para evitar mover las raíces. “Nos interesaba que durante el corte del árbol, la raíz no vaya a salirse a la superficie pues evidentemente aparecerían restos óseos pues recordemos que allí estuvo un cementerio. Se buscó que se cortará al ras del suelo sin mover las raíces”.

“Todos los registros establecen que allí estuvo el cementerio y evidentemente hay que dejarlo y conservarlo en el estado que está, de hecho, nosotros lo que siempre hemos pedido a la arquidiócesis es evitar que los autos se estacionen sobre el atrio porque al colocar vehículos sobre el atrio estamos dando más presión al suelo y una compactación que acelera el proceso de degradación de los restos óseos y lo que buscamos es conservar los vestigios”. —Iván Canul Ek

Dijo que aunque no hay un límite para que la iglesia repare la barda sí esperan que se lo más pronto por temas de seguridad e imagen urbana. “Tenemos entendido que ayuntamiento ya tuvo una reunión con arquidiócesis y que se están ofreciendo absolver parte de los gastos”.

Chab Cárdenas informó que los inspectores del centro histórico del INAH también están monitoreando otros templos donde hay árboles, entre ellas Monjas y Mejorada, igual están inspeccionando la Catedral pues cuando se hizo la construcción del pasaje Revolución, parte de las aguas que caen de este techo nuevo van a una especie de sistema hidráulico del templo.

