Señala que mostrará pruebas de cómo dejaron a su hijo y lanza un reto al presidente López Obrador

El caso de José Eduardo Ravelo aún no concluye y se buscará la manera de desmentir el dictamen de la Fiscalía General de la República de que murió por neumonía, advirtió Dora María Ravelo, madre del joven muerto en Mérida el pasado 3 de agosto.

En un vídeo de 40 minutos que subió a sus redes sociales, la madre del joven reitera que policías mataron a su hijo y que la FGR está cometiendo una injusticia.

La mujer, quien deja entrever que se encuentra en Ciudad de México, explicó que decidió subir el vídeo pues se están cumpliendo 3 meses de la muerte de José Eduardo.

Policías mataron a José Eduardo, reitera

"Haré hasta lo imposible para que se conozca la verdadera causa de la muerte de mi hijo. La verdad es la primera acusación, los policías lo mataron", subrayó.

Aseguró que sus asesores legales están buscando la manera de desmentir la versión de la Fiscalía federal y evitar que se dé carpetazo al asunto.

Reiteró que la FGR nunca le avisó el resultado de su investigación antes de dar a conocer de manera pública "lo que ellos decidieron".

"En Mérida los periodistas me empezaron a enviar mensajes… me quedé helada, perpleja, atónita".

Aseguró que nadie de la Fiscalía se ha puesto en contacto con ella, aunque el Ministerio Público le dijo lo mismo, que su hijo murió por neumonía.

"Yo no sé cuál es el pensamiento de la FGR al decir semejante cosa. Yo lo vi, creo en lo que vi y le creo a mi hijo".

En busca del presidente López Obrador

Advirtió que buscará por todos los medios entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si no puedo colarme a la mañanera, buscaré otra vía de acceso pero yo no me voy de Ciudad de México hasta que logre hablar con el presidente", enfatizó.

Señaló que "López Obrador me está fallando, sinceramente pensé que él tenía la capacidad para acabar con la justicia y la impunidad".

"Qué me diría si en lugar de ser yo…, qué sentiría él si le mataran a su hijo como me mataron al mío, qué haría, dígame como quiera".

Reta la mamá de José Eduardo a López Obrador

"Lo reto señor presidente a que me conteste", enfatizó.

"¿Es tan importante el Tren Maya, la CFE, cuántos millones de pesos le va a dejar al gobierno?".

"¿Es más importante eso que la vida de los jóvenes, que son el futuro de México y los están matando los policías?", cuestionó.

En el vídeo, donde recibe preguntas de otra mujer basadas, según explica, de comentarios en redes sociales, Dora María lamenta que el caso de su hijo no es el único en Mérida donde "resulta que todas las personas son culpables de su propia muerte o de ataques que sufren pues alegan que están drogadas o tomadas".

"Ya nadie les cree", dice a la Policía de Mérida

"Me parece una verdadera tontería que la policía no tenga otro modo de defenderse más que decir que las víctimas están drogadas, borrachas o se suicidan".

"Ya cambien el dicho, ya sáquense otra cosa… ya nadie se los cree", enfatizó Dora María.

"Quisiera saber si se le va a cambiar el nombre a Mérida, si ya tenemos una segunda Colombia".

La policía, "la verdadera mafia"

"Que yo sepa la droga viene de Colombia… ahora quiere decir que la droga es tan barata que en Mérida la regalan, que todos los jóvenes mueren por consumir drogas", continuó.

Incluso hizo un llamado a los yucatecos a "que le pongan un alto a la verdadera mafia que es la policía"

La mujer opinó que es posible que haya un arreglo entre la Policía Municipal de Mérida y la FGR para decir que José Eduardo murió de neumonía.

Mamá de José Eduardo mostrará pruebas

En determinado momento del vídeo la mujer señala que tiene pruebas de cómo quedó su hijo José Eduardo y las mostrará en los próximos días.

Asimismo, afirma que la Fiscalía de Yucatán siempre la apoyó durante el proceso.

En el vídeo la mujer también habló del caso de Octavio Ocaña, "Benito" en la serie de "Vecinos", pues señaló que, al igual que en el caso de su hijo, lo que dicen las autoridades es difícil de creer.

"Es una verdadera vergüenza que quieran tapar algo obvio con una mentira tan burda como decir que accidentalmente se disparó en la cabeza".

Antecedentes del caso de José Eduardo

Como informamos, José Eduardo falleció 13 días después de su arresto por policías de Mérida en el parque de San Juan, a raíz de un reporte de agresión que recibió la corporación.

Ingresó en el Hospital O’Horán después de que interpuso una denuncia judicial contra los policías por agresiones y abuso sexual.

Ya fallecido, la FGE abrió una investigación por homicidio cometido en pandilla, que se sumó a los cargos de tortura y violación agravada.

Aunque en la denuncia se mencionó también a policías estatales, la dependencia enfocó las pesquisas a cuatro policías municipales, que fueron detenidos.

Policías en libertad por el caso José Eduardo

El juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda resolvió la no vinculación a proceso de los agentes municipales y quedaron en libertad.

Después atrajo el caso la FGR, cuyo dictamen final indicó que José Eduardo no fue víctima de tortura ni de violación por policías sini que falleció por neumonía.

Entonces la autoridad local quedó de nuevo en la mira, pues la FGR acusó a la Fiscalía estatal de supuesta falsificación de dictámenes.