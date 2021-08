Madre de joven asesinado en Chuburná exige justicia

MÉRIDA.- Ingrid Annette B.P., madre del joven Arturo Rafael A. B., asesinado en un predio de la colonia Felipe Carrillo Puerto Chuburná el pasado mes de julio, exigió públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), realizar su trabajo para encontrar al o los responsables del homicidio de su hijo.

La mujer explicó que, a su parecer, la dependencia encargada de la procuración de justicia no ha realizado el trabajo como es debido; y ha omitido datos importantes que pudieran llevar a las autoridades hacia los responsables del crimen.

En una cronología de hechos, la señora relata que su hijo había sufrido violencia física, verbal y psicológica por parte de personas cercanas a su domicilio, desde mucho tiempo atrás.

"El día cinco de julio, mi hijo fue atacado por tres personas que viven cerca de su casa. Yo le entregué a la Fiscalía los audios y las fotos que me mandó mi hijo contándome lo que pasó; pero no las agregaron a la carpeta de investigación, ni las entrevistas hechas por agentes de la PEI a dos personas detenidas ese día, a las cuales yo las señalé como los presuntos autores del crimen", dice la mujer.

También dijo que en la carpeta con número G6/25/2021, no obra el Informe Policial Homologado (IPH), que realizó el primer respondiente el día del hallazgo del cadáver, ni el realizado por la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Ingrid Annette explica que el día siete de julio, cuando llegó a la casa de su hijo y lo encontró muerto, se percató de huellas de sangre y dijo haber reconocido la marca del zapato; además de que pudo identificar a una persona, con la que su hijo tenía problemas, con esos zapatos; por lo que en su denuncia habría dado nombres a la policía de los que ella considera son los presuntos autores del crimen.

"En la Fiscalía me dijeron que una cosa es lo que yo creo y otra los hechos. ¿Cómo es posible que si yo les estoy dando pruebas de lo que pasó dos días antes, no encaminen la investigación hacia esas personas?''.

''Me dicen que ellos no fueron, pero no los llaman para entrevistar y ellos saben en dónde están, porque una de esas personas tiene antecedentes penales y está en la base de datos", dice la mujer.

También denunció el mal trato por parte de servidores públicos de la mencionada dependencia ya que ha estado en constado movimiento, llevando oficios y peticiones para que la policía investigue.

''Nadie de mi familia ha recibido ayuda''

Finalmente la mujer habló del posicionamiento de la FGE emitida hace unos días, destacando el hecho de que ni la señora, ni su madre ni ninguna persona que integra su familia ha recibido algún apoyo o atención por parte de dependencias como la Secretaría de la Mujer o el centro Estatal de atención a Víctimas, ya que, aunque sí tuvo contacto con estas dependencias, ninguna le ofreció la ayuda que buscaba y, en particular en la segunda, le dijeron que hasta que la carpeta no esté judicializada, no podían hacer nada por ella.

"Si solicito se analicen pruebas, investigaciones, que intervengan otras instancias, es porque he establecido una línea de investigación; si choca con la línea de investigación de la Fiscalía, es lamentable… Invito a la Fiscalía a trabajar unidos y fortalecer acciones, intercambiar opiniones, y establecer la o las líneas de investigación, no soy enemiga, soy coadyuvante", señala la mujer.- Gabriel Chan Uicab