Madre vive una odisea y hasta humillación para poner denuncia

Mujer agredida “al aire”

La pandemia de Covid-19, con las consecuentes limitaciones a la movilidad y la sana distancia, al parecer han trastocado a las estructuras de la procuración de justicia en el Estado.

Al menos así lo percibe Lizbeth Yazmín Constantino Torres, quien en repetidas ocasiones tuvo que suplicar, incluso humillarse ante el personal de la agencia del Ministerio Público número 29 de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Promedefa), porque en ésta no le querían aceptar su demanda en contra de su pareja, quien, además de agredirla físicamente, tiene retenida desde hace seis meses a su hija de año y dos meses, a la cual no le permite ver ni para amamantarla.

La mujer, promotora de una marca de alimentos, asegura que del 1 al 6 de mayo pasado ninguna instancia judicial (agencias del Ministerio Público en Prodemefa, sede de la Fiscalía General del Estado, la agencia del Ministerio Público en la colonia Fidel Velázquez y tribunales de lo familiar) aceptó la denuncia que pretendía levantar en contra de su pareja a pesar de las lesiones que ella presentaba en distintas partes del cuerpo y que el hombre sustrajo a la fuerza del hogar a la hija, cuando a ambos les asiste el derecho de convivir con ella por ser sus padres.

Entrevistada por el Diario vía telefónica, Yazmín Constantino, de 30 años de edad, indica que las razones que le dieron en estos lugares para rechazarle la denuncia fueron varias, desde el hecho de que “por la pandemia no podemos hacer nada”, “no hay delito que perseguir” y “mejor reconcíliate con él, pídele perdón, discúlpate, humíllate, recupéralo y así todo queda bien”.

“Como madre no hay nada más doloroso que te aparten de tu hija, especialmente cuando ésta es aún una bebé que requiere mi atención y cuidado; ella aún está lactando y desde el 1 de mayo pasado no la he vuelto a ver y eso me está destruyendo porque la niña es mi hija y él la reconoció como suya; ante la ley tenemos los mismos derechos y obligaciones; si a mí me agrede mi pareja y se lleva a mi hija de la casa y no me permite verla, ¿cómo no voy a ir a denunciar ante las autoridades lo que está pasando?”, indica.

(La pareja vive en unión libre desde hace cinco años. Ella es divorciada y tiene dos hijos de ese matrimonio, los cuales viven con ella y son visitados periódicamente por el padre de ambos).

En ese sentido, Yazmín Constantino explica que desde hace ya un tiempo la relación con su pareja, Adrián Amilcar Martín Medina, de 41 años de edad y licenciado en psicopedagogía, se había venido deteriorando luego de cinco años de vivir en unión libre y de una inestabilidad laboral por parte de él, ya que no duraba en los empleos que conseguía.

El 1 de mayo la situación se salió de control, en un momento dado la pareja de Yazmín la acusó de pegarle a la niña y se la arrebató para llevársela a casa de sus padres. En el forcejeo Yazmin resultó lastimada y la bebé sufrió un golpe en el marco de la puerta. El hombre encerró a la mujer en el predio. Ella pidió apoyo a vecinos y a la Policía, y estos últimos dijeron que ellos “no podían derribar la puerta porque era propiedad privada y que ella viera la forma de salir e interponer la denuncia ante el Ministerio Público”.

Yazmín intentó hablar con Adrián en el predio de los padres de éste en el centro de la ciudad, pero el hombre la subió a un vehículo, la alejó del lugar y tras advertirle que nunca más dejaría que viera a la niña, la agredió y a punta de empellones y jaloneos la sacó del auto.

Ahí fue cuando acudió por vez primera a la agencia 29 del Ministerio Público en la Prodemefa, pero tras exponer los hechos, el agente ministerial le indicó que su denuncia no procedía porque “no había delito que perseguir” y que por la pandemia del Covid no se estaban levantando denuncias”.

Ante la negativa acudió entonces al Ministerio Público en el edificio de la Fiscalía del Estado. Ahí tampoco le quisieron aceptar la denuncia, pero además, la agente ministerial le dijo que lo que mejor que ella podía hacer era “reconcíliate con él, pídele perdón, discúlpate, humíllate, recupéralo y así todo queda bien”.

También probó en la agencia del MP en la Fidel Velázquez. Suplicó para que le tomaran la denuncia, pero también se la negaron porque “no hay delito que perseguir”.

De vuelta a la Prodemefa, un agente de nombre Manuel le dijo que no insistiera porque, aparte de los golpes, no hay delito que perseguir en lo que se refiere a que el padre tenga a la niña y no le permita a ella verla.

Desesperada, sin apoyo de las instancias judiciales, Yazmín intentó dialogar de nuevo con su pareja en el predio de los padres de éste. En respuesta el hombre llamó a la Policía, cuyos agentes le indicaron que tenía que retirarse del lugar y levantar la denuncia. Luego ella acudió a los tribunales de lo familiar buscando apoyo, pero le indicaron que por la pandemia no estaban operando y no había nadie que pudiera atenderle. Le insistieron que debía presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

Una vez más intentó dialogar con su pareja y de nuevo el hombre pidió la intervención de la Policía para que la retiraran del lugar, pues “ella lo había agredido y era una drogadicta”.

Yazmín recuerda que el agente policíaco le indicó que no podía permanecer ahí y que lo mejor era que interpusiera una denuncia.

El policía se ofreció a llevarle a la Prodemefa. Cuando llegaron ella suplicó de nuevo por que le tomaran la denuncia, el agente Manuel le volvió a insistir que no tenía caso seguir y que ya no insistiera.

Fue ahí cuando el agente policíaco le indicó a Yazmín que le pidiera su nombre al MP y le hizo ver que era un servidor público cuyo deber es atender a toda persona que llegue a interponer una denuncia y su labor no es decir si hay o no un caso, sino levantar la denuncia con los hechos y que sea un juez quien determine lo conducente.

Seis días después de los hechos y luego de por lo menos cinco intentos, el agente Manuel accedió a levantar la denuncia, pero le advirtió a Yazmín que si incurría en alguna falsedad de declaración iba a estar en problemas.— Emanuel Rincón Becerra

Promueve un amparo

La entrevistada lamenta que las personas encargadas de tomar las denuncias que interponen las víctimas no sean sensibles o empáticas y que con el pretexto de la pandemia se nieguen a recibirlas, o prejuzguen que no hay caso que perseguir; peor aún, dijo, que le recomienden que debe ser ella la que pida perdón, se disculpe e incluso se humille.

Actualmente el caso se encuentra en espera debido a un amparo promovido por Martín Medina, ya que el juzgado sexto de lo familiar falló en favor de la madre y se le ordenó al hombre entregarle a la niña.

A punto estaba de otorgarse la fuerza pública para cumplir el mandato cuando el amparo interpuesto por la pareja dejó sin efecto la intervención de la Policía.

