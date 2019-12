Proponen alza de hasta 500% en el pago de derechos en Kanasín

En su iniciativa de Ley de Ingresos 2020, que ahora está en manos del Congreso del Estado para su análisis y aprobación, el ayuntamiento de Kanasín propone aumentos considerables en el pago de derechos por licencias y permisos, en algunos casos de más de 500%.

De acuerdo con el documento, el próximo año la Comuna de Kanasín espera recaudar 12 millones 192 mil 392 pesos por concepto de derechos por prestación de servicios y de otro tipo, como el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público.

La iniciativa fue avalada por el Cabildo que preside Wílliam Pérez Cabrera, con el voto en contra de la síndica municipal, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, quien dijo que el alcalde dio madruguete a los regidores al no darles tiempo suficiente para analizar la propuesta y detectar los descomunales aumentos en los derechos de licencias de funcionamiento para el año 2020.

Algunos ejemplos de las alzas previstas por la revalidación anual de licencias de funcionamiento en Kanasín son los siguientes:

Si el Congreso no hace cambios, los supermercados que venden bebidas alcohólicas pasarán de un pago de $12,000 en 2019 a uno de $25,000 (variación de más de cien por ciento) en 2020; los restaurantes de primera que también expenden bebidas alcohólicas, de $19,500 a $26,500, y los de segunda, de $11,700 a $17,700.

Otros giros

Las farmacias, de $1,700 a $20,000 —uno de los incrementos más desproporcionados— si son “de primera” y $7,500 si son “farmacias en general”. Las veterinarias pasarán de $1,750 a $7,500 si tienen consultorio y farmacia; las carnicerías, pollerías y pescaderías, de $800 a $1,700; las panificadoras, molinos y tortillerías, de $800 a $4,000; las loncherías, taquerías y cocinas económicas, de $450 a $950; las zapaterías, de $800 a $1,200; cibercafés, centros de cómputo, talleres de reparación de computadoras y similares, de $800 a $1,200; peluquerías, estéticas unisex, barberías y centros de aplicación de tatuajes, de $450 a $850.+

Talleres mecánicos de autos y motocicletas, talleres eléctricos de vehículos, refaccionarias automotrices, talleres de hojalatería y pintura en general y deshuesaderos, de $1,600 a $2,600; tiendas de ropa, almacenes, boutiques y renta de trajes, de $800 a $1,000; sastrerías y talleres de costura, de $450 a $850; florerías, de $450 a $900; puestos de venta de periódicos, revistas y discos, de $400 a $600; negocios de compraventa de telefonía celular y radiocomunicación, de $1,200 a $2,500; salas de fiestas infantiles, de $1,750 a $4,750; lavanderías, de $525 a $1,500, y salas de fiestas, de $4,000 a $6,000 si son quintas, y de $5,000 a $8,000 si son haciendas.

Son solo algunos ejemplos, pues en la lista se incluyen todos los giros. Si son licencias nuevas, el cobro es mucho mayor.

Los giros negros

En el caso de los giros negros, que en los últimos años se han instalado en gran número en Kanasín hasta llegar a ser importante fuente de ingresos oficial y clandestina, el Cabildo aprobó, entre otras, las siguientes cantidades:

Por revalidación de licencia anual, el pago de los centros nocturnos y cabarés pasa de $79,000 a $95,000; si es licencia nueva, el derecho pasa de $150,000 a $230,000, es decir, 80 mil pesos más.

Las discotecas pasarán de $35,000 a $50,000 si es renovación, y de $76,500 a $105,000 si es permiso de apertura; los expendios de vino, cerveza y licor en envase cerrado, de $11,000 a $16,000 en renovación y de $22,400 a $45,000 por licencia nueva.

Los bares y cantinas pasarán de $30,000 a $42,000 en la renovación de licencias y de $62,000 a $85,000 en permisos nuevos.

Estos conceptos son independientes de los trámites que tienen que hacer los negocios ante dependencias estatales, como la Secretaría de Salud (SSY).

Un atentado

La síndica Delgado Caballero calificó esta iniciativa como un atentado contra los habitantes de Kanasín y deploró que los demás regidores —son del PRI, del PAN, de Morena y el PT— hayan aprobado el documento sin analizarlo, porque el alcalde Pérez Cabrera dio madruguete y se los entregó al empezar la sesión de Cabildo.

Ella firmó pero lo hizo bajo protesta y escribió que su voto era en contra.

La funcionaria municipal indicó que estos cobros excesivos son muchas veces causa de extorsiones a los comerciantes, quienes terminan pagando sobornos o “mordidas” ante la amenaza de que les clausuren sus establecimientos.

También recalcó que no se ha pronunciado la última palabra porque la iniciativa está en el Congreso. Subrayó a los habitantes de Kanasín que pueden contar con ella porque seguirá luchando contra esa pretensión y los convocó a unirse para exigir a los diputados que no aprueben la propuesta.

“Como síndica continuaré la vigilancia de los recursos públicos y lucharé para que se establezca por primera vez en Kanasín un verdadero y eficaz sistema anticorrupción, a fin de que se castigue a los malos funcionarios públicos”, enfatizó.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Kanasín y su Ley de Ingresos Posición

Opiniones de la síndica de la Comuna, Flor de Liz Xóchitl Delgado, sobre la iniciativa:

Análisis con lupa

“Hay errores en la elaboración de la iniciativa y por eso los diputados deben examinarla con lupa. Entre otras cosas, se pretende hacer un doble cobro de la licencia de uso de suelo de las viviendas, pues hay una para vivienda que no constituye un desarrollo inmobiliario y otra para el trámite de licencia de construcción. ¿Por qué pagar dos veces un uso de suelo? Además, en la iniciativa de Ley de Ingresos hay cobros de derechos no considerados en la Ley de Hacienda, de la que, por cierto, no se pidió una reforma”.

¿A dónde irá a parar?

“Hoy el presidente municipal se niega a rendir cuentas. La última cuenta pública que nos presentó a los regidores es la de junio de 2019. Por el contrario, aumenta en forma desproporcionada los impuestos y derechos, atentando contra los ciudadanos de Kanasín. Pregunto: ¿a dónde irá todo ese dinero que se pretende recaudar? Las calles y el alumbrado público están en pésimas condiciones, y ya no se diga la seguridad pública”.

Llamado a ciudadanos

“Convoco a los ciudadanos y comerciantes de Kanasín a que nos unamos para externar al Congreso nuestro desacuerdo”.

