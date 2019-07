Maestras inconformes

Demandas sin atender y plantón frente a Palacio

Un grupo de profesoras de secundaria pidió ayer una audiencia en el Palacio de Gobierno para plantear varias inconformidades sobre sus actividades docentes, que han motivado que promueva sendos amparos contra la Secretaría de Educación del gobierno del Estado.

Entrevistadas, las maestras Alejandra Poot Bojórquez y María Guadalupe Catzim Navarrete informaron que están en esta lucha contra la autoridad educativa porque la Segey no asignó en forma inmediata las plazas vacantes, que habían desde diciembre y enero, que ganaron en el concurso de oposición y esperaron hasta el 16 de mayo pasado para entregarlas de acuerdo con la lista de prelación.

En ese entonces, la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, les informó, según relatan, que no tendrían problemas con los pagos una vez que estén en nómina. Sin embargo, ahora que ya están como profesoras de base no les pagaron el período vacacional de verano con el argumento de que debían tener seis meses y un día de antigüedad en sus plazas. Precisan que la ley del servicio profesional docente establece que dicha antigüedad debe de ser de cuatro meses, pero ni así alcanzan el tiempo legal para que reciban el pago de las quincenas de las vacaciones.

Según alegan, si la Segey hubiese otorgado las bases conforme tenía las vacantes no estuvieran pasando por esta situación. Además, confiaron en la palabra de la titular de la Segey de que no tendrían problemas una vez que tengan la plaza.

Otra inconformidad que plantearon es que tampoco les quieren pagar los cuatro días del curso previo al inicio de curso escolar y eso les afecta porque deben de gastar en su transporte y no tienen dinero.

También dicen que les aplicaron un descuento injustificado de 1,000 a 1,500 pesos sin que hasta el momento les den una explicación válida.

“Nos deben de pagar porque la plaza no se corta, así lo manejaban en la administración pasada”, indicó la profesora Poot Bojórquez. “Solicitamos el pago del 12 al 15 de agosto, que son los días del curso, pero nos dijeron que si no queremos que no vayamos”.

Igual criticaron la falta de transparencia en el manejo de las plazas vacantes, ya que las ocultan y por ello promovieron amparos para que les dieran respuestas sobre cuántas plazas habían disponibles porque no les asignaban las vacantes. Los amparos siguen su curso y originaron multas para la Segey por no proporcionar información.

Ya fueron a la Segey y no les dieron una respuesta satisfactoria y por ello acudieron ayer a exponer su caso al gobernador Mauricio Vila Dosal. Los atendió una funcionaria de la subsecretaría de gobierno.

Precisiones

En relación con las profesores de nivel secundaria que recientemente obtuvieron su plaza magisterial y que ayer acudieron a Palacio de Gobierno, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) en un comunicado señala que la actuación de la dependencia con respecto a ellos y a todo el personal docente de nuevo ingreso ha sido apegada, en todo momento, a los lineamientos y el marco jurídico vigente en el sistema educativo estatal.

En ese sentido, la Segey precisa que la normatividad establece que el personal docente de nuevo ingreso tiene derecho al pago de receso escolar después de cuatro meses efectivos de servicios prestados.

Es por tal motivo, que este beneficio aún no procede para los maestros que acudieron al Palacio de Gobierno a los que se les asignó su plaza con fecha 15 de mayo de 2019, puntualiza la dependencia estatal.— Joaquín Chan

Dependencia Demandas magisteriales

En un comunicado, la Segey hizo precisiones de las demandas de docentes.

Curso

Respecto a los días de capacitación destinados al curso integral de consolidación de habilidades docentes de la Nueva Escuela Mexicana, otro de los asuntos que plantearon los profesores, la Segey informa que el nivel educativo correspondiente revisará de manera puntual cada caso específico, con el compromiso de ofrecer una alternativa que cumpla con lo que señala cada orden de adscripción.

Atención

Las docentes que estuvieron ayer en el Palacio de Gobierno fueron atendidas por la subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político, Carmen González Martín.