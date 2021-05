Maestro de la Uady, señalado por prácticas religiosas en clase de cultura maya

A través de un comunicado en sus redes sociales, Uady sin Acoso, un grupo de estudiantes que lucha por hacer visible, prevenir y erradicar la violencia sexual y discriminación, compartió su postura sobre el caso de un maestro que imparte clases de cultura maya en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El 25 de mayo, Valente Saavedra, alumna de esta institución, publicó en sus redes sociales fragmentos de las lecturas de la materia, en las que se lee el siguiente ejercicio: “¿Desde qué perspectiva la creación en seis días tiene más sentido y es superior a la teoría de la evolución?”.

“(…) No está bien que una pregunta de la que depende tu calificación sea “Lee Génesis 2:1-4 y responde la siguiente pregunta”, no está bien preguntarme “¿Qué enseña el Génesis sobre el bien y el dolor?” y, en general, no está bien que la clase de cultura maya parezca mas catecismo que otra cosa”, escribió la alumna.

La publicación suma hasta el momento 161 comentarios y se ha compartido 584 ocasiones, alumnos y externos señalaron que esta clase de prácticas es inconstitucional porque la universidad debe de ser libre y laica.

Uady sin Acoso pide destitución

El grupo Uady sin Acoso retomó la publicación y aseguró que esta es la segunda denuncia en contra del profesor, identificado como David de Jesús Santoyo Manzanilla “por sus prácticas antiéticas como docente, al infringir el artículo 3º constitucional, que entre tanto, indica que la educación será laica y se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa”, compartió en un comunicado.

Asimismo, los integrantes del grupo detallaron que en 2019 acompañaron la primera queja en contra del profesor, misma que llegó a la Codhey por, señalaron, haber atentado contra un estudiante de la religión judía, expresando su odio a este.

Aseguraron que se llegó a un acuerdo con un representante de la Universidad de que no se volvería a involucrar la labor docente con la religión, o de lo contrario, el maestro sería destituido.

Uady sin Acoso enfatizó que el profesor fue señalado por hostigamiento sexual en los tendederos que se colocaron en 2020.

Finalmente, la agrupación pidió a la universidad que se cumpla el acuerdo pactado: “por la violación a nuestros derechos como estudiantes de tener una educación universal, inclusiva, pública, laica y gratuita”.