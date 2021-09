Maestros del Conalep denuncian violaciones a sus derechos

“Queremos que nuestro líder deje el cargo”, señalan

Un grupo de maestros inconformes del Conalep, encabezados por el maestro Julio César Santos Gómez, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Stdceptey), se plantó frente al Palacio de Gobierno para denunciar violaciones a sus derechos laborales.

“Queremos que nuestro líder sindical (Carlos Díaz Payán) deje el cargo, porque se vendió a las autoridades”, señalaron los inconformes.

El maestro Santos Gómez dijo que una de las principales cosas que les aquejan es el hecho de que no se les reconozcan los años de trabajo. Aseguró que muchos de los profesores que trabajan en el Conalep tienen más de 30 años laborando en ese sistema educativo, pero como el Sindicato se creó apenas hace 15 años, solamente les están reconociendo 13 años de antigüedad.

“Con la pandemia muchos de ellos ya enfermos, algunos con cáncer, se quieren ir a sus casas, pero no pueden porque no se les está reconociendo los años de servicio. Hace un tiempo se le mandó un documento al gobernador pidiendo una dispensa, que se reconozca al menos 15 años para que los maestros se puedan ir con el 50 por ciento de su pensión, pero no hay respuesta”, dijo el secretario de organización.

También acusó a su líder sindical de aliarse con las autoridades para violar el contrato colectivo. “Antes te daban máximo 20 horas a la semana, así está estipulado, pero ahora te quitan esas horas y se las dan a otras personas nuevas, que no conocen el sistema Conalep y que no tienen el perfil para dar las clases”, señaló.

Acusó también a los directivos del Conalep de tomar represalias contra los maestros que han levantado la voz, quitándoles horas de clases que, evidentemente, afectan su economía.

“Queremos que alguien nos atienda, nos escuchen y nos den una solución, o vamos a tomar otro tipo de medidas”, dijo el representante sindical de los profesores.

Versión del Gobierno del Estado

Sobre la protesta, el Gobierno del Estado informó en un comunicado que se acordó que abogados de la institución recibirán a una comisión de los inconformes, con toda la disposición de escuchar sus peticiones, este lunes 20 a las 13:00 horas.

Cabe aclarar, señala el texto, que estos profesores no pertenecen a sindicato alguno y que el titular de Trabajadores Docentes del Colegio (STDCEPTEY), Carlos Roberto Díaz Payán, quien participará en la junta, ha manifestado mediante oficio a la dirección del Conalep la conformidad de sus agremiados con la aplicación del Protocolo de Regreso Seguro a Clases.

En cuanto al reclamo en torno a la cláusula 9 del contrato colectivo, la cual establece que la institución se reserva la definición de los aspectos académicos conforme a ordenamientos estatales y federales, la dependencia precisó puesto que ningún maestro del turno matutino tiene la disponibilidad horaria y carga necesarias, no se violenta acuerdo alguno.

Finalmente, sobre los Artículos Sexto y Séptimo de la Constitución, referentes a las libres manifestación de ideas y expresión, respectivamente, se aclara que ambos especifican que estas garantías aplican siempre y cuando no se perjudique a otros, lo cual no es el caso, pues se afecta al alumnado, cuyo derecho a la educación está protegido por el Tercero.

Por último, se reitera que el Conalep efectuó las acciones correspondientes para privilegiar el cuidado de la salud del personal y de la comunidad estudiantil, a través del seguimiento de las medidas que han determinado las autoridades del ramo y la referida estrategia, lo cual ha permitido que el retorno a las aulas se desarrolle de la mejor manera y sin contratiempos.