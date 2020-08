Maestros piden “reglas claras” en el nuevo sistema

No ven condiciones para las clases

Para los 3,000 maestros que conforman las 11 representaciones que tiene el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), es claro que en materia de educación pública a distancia las reglas no están del todo claras, principalmente porque la autoridad educativa no consultó con el magisterio la estrategia para el ciclo escolar 2020-2021, advirtió Amarante García Caltenco, secretario general de esta agrupación.

Según expuso, las violaciones a los derechos de los maestros se harán evidentes en el transcurso de los días cuando, al no haber reglas claras en cuanto a horarios y disponibilidad tecnológica, no podrán realizar su labor correctamente.

También agregó que los maestros son profesionales de carácter presencial, no teletrabajadores.

Anteayer (miércoles) en la tarde, el GNTE ofreció una rueda de prensa en la cual dio lectura a su posicionamiento respecto a la estrategia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará a partir de la próxima semana con el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Como se recordará, la modalidad será a distancia debido a las restricciones a la movilidad y el fomento a la sana distancia, como medida preventiva contra los contagios de Covid-19 en el país.

La lectura del comunicado estuvo a cargo de la maestra Alma Ivonne Elvira Mesinas, secretaria de superación docente del GNTE.

—No estamos de acuerdo con el plan y la estrategia de la SEP implementada para el ciclo escolar 2020-2021 en su modalidad a distancia por las siguientes consideraciones:

México se ubica en el lugar número 35 entre las 100 naciones más pobres del mundo y el número 11 entre 19 naciones de la región del Caribe.

De siete millones de hogares mexicanos en niveles de pobreza, apenas el 16% cuenta con dispositivos móviles, solo el 19% con conexión a internet y menos del 33% con un televisor.

La señal televisiva es deficiente en muchas comunidades apartadas del interior del país.

No se han evaluado los resultados del programa “Aprender en Casa” aplicado por la SEP en la parte final del ciclo escolar 2010-2020.

No hay las condiciones para atender las necesidades de alumnos con graves problemas de rezago educativo.

No se consultó en forma plural, incluyente y democrática al magisterio a fin de estructurar una estrategia viable para la educación no presencial. EL GNTE no fue consultado al respecto.

No hay un plan claro y preciso para que los maestros impartir su cátedra, tampoco horarios establecidos, capacitación, equipamiento y apoyo económico para la renta del servicio de internet o de equipos de cómputo.

La estrategia solo aleja a los alumnos del espíritu formativo y educativo que ofrecía el modelo presencial de clases.

De igual manera, el GNTE propuso lo siguiente:

1) Que los 450 millones de pesos que el gobierno entregará a las televisoras para ejecutar el plan de educación a distancia mediante sus señales se canalicen a acciones tendientes a rehabilitar las escuelas del país que, a falta de recursos, desde hace años padecen un grave deterioro de sus instalaciones y equipamiento. Mientras no asistan los alumnos, estas obras pueden realizarse a fondo.

2) Proveer a los estudiantes dispositivos inteligentes que ya cuenten con los programas y aplicaciones preestablecidos según el nivel educativo, lo que ya no implicaría contar necesariamente con señal Wifi para la conectividad.

3) Tomar en cuenta los señalamientos y decisiones que los maestros tomen respecto al modelo educativo a distancia.

4) Establecer mesas de trabajo para establecer con claridad las condiciones en que se trabajará, horarios, retribuciones, y apoyos para contar con equipo y señal Wifi.

5) Que no se abuse de los maestros y su disposición a colaborar dentro de sus posibilidades.

6) Generar recursos necesarios para apoyar a los maestros en esta nueva forma de realizar su labor docente.— Emanuel Rincón Becerra

7) Apoyo a los maestros que por su condición de grupo vulnerable, especialmente los de edad avanzada, para gestionar sus jubilaciones.

El secretario Amarante García señaló que los maestros no son teletrabajadores y, por tanto, no se les puede exigir más allá de sus capacidades y limitaciones.

“La solidaridad se ofrece o se pide, pero no se arrebata”, dijo. “No somos insensibles a las necesidades del país y tampoco cuestionamos las medidas de confinamiento y sana distancia en pro de una niñez libre de Covid”.

Sin embargo, comentó, “las reglas para los maestros no están claras: jornada laboral, recursos de trabajo, cuestiones legales, protección de datos, comunicación estrecha con las autoridades educativas, todo eso debe tomarse en cuenta y no se ha hecho; al GNTE lo han ignorado”.

Este gremio tiene 3,000 trabajadores afiliados, con presencia en estados como Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Maestros GNTE

El dirigente no descartó paros laborales de sus agremiados si no se dan las condiciones para que estos puedan realizar su trabajo a distancia.

Dependencia

Él lamentó que la propuesta de canalizar los $450 millones para las televisoras al rescate de la infraestructura educativa difícilmente encontrará eco, pues la SEP ya comprometió los fondos a esas empresas, pero aseguró que toda la responsabilidad de lo que resulte de esta estrategia ahora será únicamente de la secretaría.