Maestros yucatecos se niegan a regresar a las aulas en pandemia

MÉRIDA.- Maestros adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 33 en Yucatán se niegan a regresar a las aulas y se oponen a la reapertura de escuelas.

Alegan que no existen condiciones adecuadas que garanticen que no aumentarán los contagios por Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas y aseguró que, con las medidas de protección necesarias, las clases presenciales no serían factor para un rebrote de Covid-19.

A la vez, señaló, se aseguraría una mejor calidad de educación y mejor salud mental de los estudiantes.

Sin embargo el secretario general de la SNTE sección 33, Ricardo Francisco Espinosa Magaña, consideró que estas recomendaciones no serían aplicables en México, debido a la situación precaria y de falta de suministros de seguridad en las escuelas.

"No tenemos una infraestructura que nos garantice que estemos cuidados, no tenemos aulas grandes, no tenemos espacios cómodos. Las distancias no impiden que haya un rebrote y en las escuelas no tenemos los insumos suficientes", comentó.