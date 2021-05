Magnos aún no reembolsa boletos por concierto cancelado en 2019

Hasta la fecha, a pesar de las promesas del gobierno de que les devolverían el importe de los boletos del concierto cancelado de Silvio Rodríguez en esta ciudad, no se hacen los reembolsos, ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha podido hacer que se devuelva el dinero, informó Beatriz Ladrón de Guevara García, una de las afectadas por la cancelación del evento.

Se han aprovechado de que no hay alguien que “tome la batuta y encabece la lucha legal para exigir que nos devuelvan lo que pagamos de nuestros boletos para asistir al concierto, y que vino la pandemia y nos afecta a todos”, expresó.

El pasado viernes publicamos en la sección Cartas al Diario, una enviada por la Arquitecta Leticia Orozco Aguilar dirigida al gobernador Mauricio Vila, donde le recuerda que el pasado 8 de octubre de 2019 compró sus boletos para asistir al concierto de Silvio Rodríguez en diciembre de ese año, organizado por la Secretaría de Turismo del gobierno del Estado, que luego fue cancelado y hasta hoy no le devuelven los 3,300 pesos que pago por sus boletos.

Más de 100

Al respecto Beatriz Ladrón de Guevara señaló que esa arquitecta no es la única a la cual todavía no le devuelven lo que se pagó de los boletos “somos más de 100 que incluso estamos en un chat, y siguen entrando más, a los que todavía no nos devuelven lo que pagamos de los boletos para asistir a ese concierto hace ya dos años”.

“Seguimos sin respuesta del gobierno, todo sigue igual, estamos desamparados, nadie nos responde, y menos nos devuelven nuestro dinero”, puntualizó.

Recordó que cuando se empezaron a organizar en ese chat, decidieron denunciar en la Profeco y algunos lo hicieron, sobre todo los que viven aquí en Yucatán, pero muchos son de otras partes del país, a quienes les es muy complicado viajar hasta aquí solo por eso.

“Pero además ni la Profeco nos resolvió el problema, al final nos dijo que la dirección de la empresa Magnos de los amigos de la secretaria de turismo del Estado, cerró, desapareció y a menos nosotros les digamos donde están para ir a buscarlos, ya no se podía hacer nada”, añadió la afectada.

En 2020

La entrevistada recordó que en diciembre pasado les pidieron hasta sus registros federales de contribuyentes y generó expectativas, incluso les ofrecieron que en enero a más tardar les devolverían el importe de los boletos, pero fue mentira, hasta hoy no les devuelven esos pagos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Evento Trova

El importe de los boletos del cancelado concierto de Silvio Rodríguez sigue sin devolverse.

Demanda

Se pensó incluso —continuó— hacer una demanda colectiva contra el gobierno del Estado, pero lamentablemente no hay quien los dirija, quien los organice y todo se quedó solo en eso, en la intención de demandar al gobierno, con la esperanza de recuperar el dinero y no se ha hecho nada, tampoco hay recursos y tiempo para hacerlo.

Esperanzas

La entrevistada consideró que de eso se aprovechan para no devolverles lo que pagaron por los boletos a los que podrían ser cientos de defraudados con este concierto, y cada día pierden esperanzas de recuperarlo.