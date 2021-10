MÉRIDA.- Poco después de las 2 de la tarde de este jueves La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José Eduardo Ravelo falleció por neumonía y no por agresiones por parte de policías de Mérida.

Dora María Ravelo Echevarría, madre del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, se refirió al boletín de la FGR, en el que se dice que no hubo violación ni tortura que haya provocado la muerte de su hijo.

"Yo no sé qué está pasando. A mí no me han dicho nada, simplemente me llegó una notificación para que vaya a la FGR. En este momento estoy saliendo de Veracruz a la Ciudad de México", dijo la mujer.

La mujer señaló que ella se enteró de ese dictamen porque "me llegó el boletín, me lo mandaron. ¡No sé qué está pasando! Ellos no pueden salir a decir eso, porque la carpeta (de investigación) está inconclusa".

En el dictamen de la dependencia federal se dice, se judicializará una carpeta de investigación contra personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que habría falseado información.

AMLO promete cero impunidad

Sobre el caso esta mañana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que no habrá impunidad.

"Hay algunos casos que se lamentan como sucedió con un joven que fue detenido (en Mérida) y hay indicios de que fue vejado, perdió la vida en manos de la policía municipal", señaló.