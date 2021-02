Mañana lunes llegaría otro frente frío a Yucatán

Pronóstico para mañana lunes

MÉRIDA.- De acuerdo al pronóstico del clima para mañana lunes se espera la llegada del Frente Frío No. 33 en horas de la mañana el cual provocara cielo medio nublado con viento fresco del norte con ambiente de templado a algo caluroso hacia el mediodía con amanecer fresco el día de mañana y descenso de la temperatura al final de la tarde o al anochecer

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 13 C a 15 C para la zona del cono sur, cinturón de cenotes y ex zona henequenera.

De 14 C a 16 C para la zona noreste.

De 15 C a 18 C para el resto del estado incluyendo Mérida.

Las temperaturas máximas de entre 23 C a 25 C en la costa; y de 25 C a 29 C en el resto del estado

Asimismo se espera evento NORTE de moderado a fuerte en la costa yucateca desde primeras horas de la mañana

Cabañuelas

Hoy día 31 finaliza la observación del comportamiento de todo el año de ida y vuelta cada hora de los 12 meses del año y fin de la 4a y última vuelta

Las temperaturas máximas hoy:

Observatorio suroeste: 32,0 C

Gerpy poniente: 32,0 C

Fiuady norte: 32,1 C

Ciafeme Nororiente: 32,2 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 28,1 C

Celestun: 30,6 C

Oriente

Valladolid: 31,0 C

Noreste

Rio Lagartos: 30,3 C

Tizimin: 31,7 C