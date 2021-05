Mañana se inicia el décimo Foro IMEF Yucatán

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Yucatán reanuda sus foros de alto nivel en este año con un programa sobre temas de actualidad, de interés público, incluyente, y con información privilegiada que todo profesional, empresario y universitario debe de conocer en estos tiempos políticos y económicos.

Será el 10o. Foro IMEF Yucatán 2021, con el lema “El ADN de la reactivación económica de México” que, por causas de la pandemia, en este año será virtual. Son tres días: mañana martes, miércoles 26 y jueves 27 de ponencias, pláticas y mesas panel en una mezcla donde los participantes podrán conocer de expositores y expertos en sus campos de trabajo o estudio la mejor información del presente y expectativas para el futuro.

Santiago José Pérez Arjona y Juan Manuel Brito Segura, presidente del IMEF Capítulo Yucatán y presidente del foro, detallaron el programa de actividades al Diario y calificaron el evento de un superforo completo que visualizará lo que pasa en México en el campo de la economía nacional, macroeconomía global, las inversiones, el estado de derecho, la política, la ciberseguridad, la tecnología digital en el comercio, entre otros temas de interés general.

Solo como una muestra de la calidad de ponentes mencionaron que participarán el director de la división de servicios de la naviera Fincantieri, Giorgio Rizzo, quien hablará sobre la construcción del astillero que tendrán en el puerto de Progreso y las oportunidades de negocios; presente y futuro de México bajo la mirada del ex secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, doctor Carlos Urzúa.

También el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, doctor José Ramón Cossío, quien dictará la conferencia magistral “La ausencia del estado de derecho como freno de la inversión”; el analista político Roy Campos, director de la encuestadora Mitofsky, quien abordará el tema “México después de las elecciones, ¿qué nos espera?”.

Ponentes

Habrá otros conferenciantes de alto nivel en materia financiera, de transformación digital, innovación, inversiones sostenibles, liderazgos empresariales donde participarán mujeres empresarias de Yucatán como Beatriz Eugenia Gómory Correa (Grupo Industrial Dondé), Melanie Elizabeth Devlyn Gómez (Grupo Devlyn) y Laura Grajeda Trejo, vicepresidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Para que el mayor número de personas tenga acceso al foro y a la información que se genere, el IMEF Yucatán estableció cuotas de recuperación accesibles y una promoción que estará vigente durante el foro.

El precio de participación del público en general será de $1,500, pero con la promoción de 3 por 2, donde el costo por persona sería de $1,000, mismo precio que pagarían los socios del IMEF.

Los universitarios de cualquier escuela de educación superior podrán entrar con un pago de $400. Con esta inscripción tendrán acceso a todo el foro y si por algún motivo se perdieran alguna conferencia o mesa panel o les generó mucho interés, pueden repetirla las veces que quieran porque todo en contenido estará disponible en la plataforma digital durante un mes.

Temática

“Nos salimos de un foro netamente económico, como habían sido todos los anteriores, porque tratamos de ser incluyentes para que mayor número de personas tengan una mirada completa de lo que pasa en México”, manifestó el director del foro.

“Hoy día no podemos hablar de una sociedad si no hablamos de política, economía, liderazgo empresarial, de mujeres exitosas. No es que las mujeres necesiten un espacio para ser escuchadas, en el IMEF Yucatán tienen las mismas posibilidades que cualquier persona para desarrollarse”.

“En el IMEF tenemos el 40% de socias, igualmente, hay temas muy importantes como los fondos de inversión que ahora no solo son para ganar, sino que tienen un sentido ecológico como los fondos verdes, empresas socialmente responsables apuestan por invertir y proteger este planeta”.

“La ciberseguridad es vital hoy en día se ha adelantada esta tecnología unos 10 años, el estado de derecho está tan afectado que ahuyenta las inversiones, no hay una certidumbre para el país. Estamos retrocediendo en materia energética e hidrocarburos donde en sentido contrario a todo mundo está saliendo de ellas, en fin, es un foro que abarca la situación completa de México”.

Por su parte, Santiago Pérez Arjona manifestó que los temas elegidos para esta edición del foro son importantes para la reactivación económica de México, es un tema que a todos nos interesa y urge conocer a fondo porque seguimos en pandemia y poco a poco vamos saliendo de esta crisis.

Sin embargo, lo interesante de este panorama difícil es que México, a diferencia de grandes potencias, no otorgó apoyos ni estímulos fiscales al sector empresarial, como ocurrió en otros países, en especial en Estados Unidos, que afortunadamente lo tenemos como vecino, porque la derrama económica de sus apoyos y sus buenas decisiones se reflejan en el crecimiento que tiene México en estos momentos.

“La reactivación económica se empiece a dar en el país; sin embargo, desde el IMEF creemos que hay posibles acciones por realizar y es por ello que el comité y el consejo decidimos abordar todos esos temas en este foro”, explicó el presidente del Capítulo Yucatán.

“Hay temas muy especiales como la ciberseguridad, no solo es brincar a la nube, sino hay que conocer y saber cómo proteges tu información. Sabemos que hay muchos ataques a empresas locales que han sufrido encriptación de su información por no atender este elemento de suma importancia”.

Sector

Pérez Arjona dijo que el foro proveerá de información privilegiada que todo profesional, empresario y universitario debe conocer para que tome la mejor decisión personal o empresarial.

Incluyen a los universitarios de cualquier institución o carrera porque el IMEF Yucatán está convencido que los jóvenes son el presente y el futuro y deben tener información útil para sus decisiones personales. Pueden conocer las oportunidades de mercado, el futuro del país y las aspiraciones que hay para la región peninsular.— Joaquín Chan Caamal

Organismo Encuentro

Santiago José Pérez Arjona es el actual presidente del IMEF Capítulo Yucatán.

Audiencia

El dirigente dijo que el foro está abierto a todo público, no hay límite de audiencia y mientras más participen, más gente tendrá una visión general y sólida sobre el panorama de México. Incluso está abierto a participantes nacionales y extranjeros.

Panorama

“Este foro es un detonante completo de la economía, lo peor que le puede pasar al empresario, al profesional o al universitario es no estar informado de lo que pasará en el estado y lo que está pasando en todo el ámbito económico, político, empresarial, tecnológico y las oportunidades que surgen. Hay que estar bien informado porque la información es un componente para una mejor reactivación”.

Contacto

Para mayor información sobre las inscripciones, el programa completo, horarios de conferencias pueden ingresar a la página www.foroimef.com, escribir al correo imefyucatan@imef.org. mx o llamar al teléfono celular 9999-00-59-06 de Ruby Pacheco Martínez, asesora del IMEF Capítulo Yucatán.