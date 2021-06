Mañana se inicia la vacunación de los de 30 y más

Con buena afluencia en los módulos de vacunación contra el coronavirus cerró ayer la campaña de inmunización para personas de 50 a 59 años de edad en Mérida.

Se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer para ese grupo de población, pero en los módulos se presentaron personas que están a la caza de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, la cual está agotada de momento, según informaron dos adultos mayores que se presentaron al macromódulo de vacunación del Kukulcán.

“Nos dijeron las señoritas que aquí no se aplica la AstraZeneca, que no hay esa vacuna en estos momentos en Mérida”, informó José Maldonado. “Nos pidieron que estemos pendientes, nos van a avisar”.

Mañana martes se inicia una nueva aplicación masiva de vacunas para el grupo de población de 30 a 39 años de edad en Mérida y terminará el 4 de julio. El sábado pasado llegó un avión militar con un cargamento de 109,600 dosis y será, según informaron las autoridades federales y estatales, para el segmento de población de 30 años o más que recibirá la primera dosis. Como siempre, el calendario es de acuerdo con el mes de nacimiento, al código postal y horario asignado.

Como ocurre desde el arranque de la campaña de vacunación contra el coronavirus, las personas acudieron ayer a los módulos de acuerdo con su grupo de edad, mes de nacimiento y horario asignado, por lo que no se registró aglomeraciones ni largas filas en los centros de vacunación, sino una afluencia constante durante toda la jornada, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

También se presentaron personas rezagadas de algún grupo de edad que no asistieron en la fecha que les correspondió la dosis, se presentaron embarazadas o quienes están a la espera de la segunda dosis de la vacuna que recibieron por primera vez. Lo que es innegable es que el equipo de vacunación ya no rechaza a nadie que necesite la dosis, la atención humana, respetuosa y esmerada de los voluntarios, médicos y enfermeras se han ganado el reconocimiento de los vacunados y hay un aprendizaje de la logística de todo este proceso que permite que la aplicación sea rápida y sin contratiempos.

Personas que ya recibieron la dosis completa expresaron su preocupación por el aumento de la pandemia que se ve en Mérida.

“Ya me siento mejor, un poco más protegido contra el virus”, comentó Jesús Varela Durán, vecino de la colonia Morelos Oriente, al salir del área de vacunación del Kukulcán. “Estoy enterado que está subiendo muchísimo los casos de contagio, mucha gente se está yendo de este mundo porque no hace caso. Hay que vacunarse para estar un poco protegidos, para que protejamos a la familia y hay que seguirnos cuidando”.

Jesús Varela acudió sin su hoja de registro en la plataforma de la Secretaría del Bienestar porque no le daba acceso, ayer solo le bastó mostrar su credencial de elector y recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer. La segunda dosis la recibirá cuando le avisen.

“Traté de registrarme a la plataforma, no había acceso, se trababa, pero vine a ver si me vacunaban con mi credencial y sí, sí me la pusieron”, informó.

“Ya es peligrosa esta pandemia y la gente desobedece los protocolos. Desafortunadamente la gente no está entendiendo la gravedad de esta pandemia. Estamos haciendo una vida normal cuando sabemos que estamos en pandemia, que en cualquier momento se nos puede ir un familiar, hay que cuidarnos todos, para que estemos bien todos”.— Joaquín Chan Caamal