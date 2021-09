Manifestación en Paseo de Montejo: rechazan vacuna y toque de queda

Un grupo de personas que representan y coinciden con las ideas de las agrupaciones World Wide Rally for Freedom y Mexicanos por la Verdad realizaron ayer por la mañana una manifestación frente al Monumento a la Patria, para exigir que no sea obligatorio el uso de cubrebocas ni la vacunación, y que se elimine de manera total el toque de queda.

Unas 30 personas se dieron cita en el sitio para manifestar su molestia ante las medidas que los gobiernos estatal y federal han impuesto, y pedir se acabe la obligatoriedad de las mismas.

Wílbert Andrade Madera, quien es vocero de estas dos agrupaciones en Yucatán, encabezó la protesta, y dijo que están luchando por la paz, el respeto y los derechos humanos, lo cual incluye el libre tránsito.

“La lucha es por la libertad de expresión, de movimiento, de elección, de reunión y la libertad en salud; porque las vacunas no sean obligatorias, por un ‘no’ al uso obligatorio del ‘bozal’, no a los encierros en las casas, no a los toques de queda manipulados...”, aseveró.

Sobre este último punto, criticó que se quite la restricción de movilidad sólo de domingo a miércoles, y no de toda la semana, como si el Covid estuviera muerto esos días y los demás no.

También se oponen al pasaporte sanitario, que señala hay estados que ya están aplicando, de manera que si no se tiene el certificado de vacunación no te dejan entrar, y lo mismo ocurre a nivel internacional, razón por la que se unieron para tratar de combatir está práctica con World Wide Rally For Freedom, que también lucha por el no uso de los cubrebocas y el no a la vacunación obligatoria.

Wilbert Andrade indica que si bien se dice que la vacuna no es obligatoria, hay empresas que obligan a sus empleados a vacunarse, con la amenaza de que, si no lo hacen, los despiden, lo cual no debe suceder.

Se oponen también a la vacunación de los niños. “Ahora quieren vacunar a los que tienen entre 12 y 17 años, no hay ninguna necesidad de ello, la vacuna no se necesita, no cura, no protege, dicen que es segura, pero no lo saben, y no está aprobada, solo su uso como emergencia”, dijo.

Agregó que además ellos no creen en el virus, piensan que es un invento, así que no necesitan ni vacunas ni cubrebocas.

“El cubrebocas no sirve para nada, los virus son tan pequeños que atraviesan los cubrebocas, es una tontería que nos obliguen a usarlos”, manifestó.

Esta es la cuarta ocasión en la que se realiza una actividad como esta por parte de World Wide Yucatán para hacer patente su rechazo a las vacunas, el uso de cubrebocas y al toque de queda; y la segunda como parte de Mexicanos por la Verdad.

Anunció que la próxima también se manifestarán en el mismo lugar, frente al Monumento a la Patria, a las 9 de la mañana, para unirse a la protesta que se realizará a nivel nacional.

A la actividad asistieron personas adultas y tres niños acompañados de sus padres, quienes portaron carteles en los que se leía “La salud no se inyecta” y “Alto a la falsa pandemia”.

Los activistas colgaron carteles en los que se podía leer porqué rechazan el uso de cubrebocas y vacunas.

Ayer sábado la Secretaría de Salud estatal reportó 271 nuevos contagios de coronavirus en la entidad, así como 17 fallecimientos.

En total, son 5,778 las personas fallecidas a causa del coronavirus en Yucatán.— Iris Ceballos Alvarado