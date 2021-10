Mapa contra los rezagos

Un economista plantea una propuesta para ubicar los municipios con menores ingresos y oportunidades, para que fluya mejor atención del gobierno.— Programas sociales y su efecto

El economista Raúl Vela Sosa propone definir un mapa que permita ubicar los municipios y regiones de Yucatán con menores oportunidades e ingresos, a fin de que el gobierno los atienda mejor y resuelva sus necesidades.

“En política social existe un compromiso inicial de esta administración, señalado en el discurso de toma de posesión del gobernador, de reducir las desigualdades”, subraya. “Para eso se tiene que definir un mapa geográfico local con una escala que permita ver aquellos municipios y regiones con menores oportunidades y con ingresos más precarios”.

“Si tenemos el mapa vamos a ver las carencias, vamos a ver que hay municipios de la región sur-poniente del Estado, en su gran mayoría, que tienen serios problemas de ingresos y de oportunidades, y además en diferentes niveles de deterioro. Por eso hay que hacer un mapa de escala para ver cuáles vamos a atender, con qué estrategias lo haremos, dependiendo del grado de problemática que tenga cada uno”.

El doctor Vela Sosa es, como ya hemos publicado, uno de los dos especialistas en temas económicos y sociales que participaron en el Foro Megamedia sobre el tercer año de gobierno de Mauricio Vila Dosal. El segundo es Eduardo Alvizo Perera.

En nuestras ediciones de anteayer y ayer publicamos amplios detalles de los conceptos que formularon acerca de los aciertos y fallas en ese tercer año de la administración estatal, así como de las proyecciones que se plantean para la segunda mitad del sexenio.

Al ampliar sus comentarios, el doctor Vela dice, entre otras cosas, lo siguiente:

—En Yucatán se registró una caída del ingreso laboral real. Se resuelve parte de este problema por el monto del gasto presupuestado que la Federación destina de manera directa al Estado para programas sociales. En 2020 fue de $7 mil millones. Solo para hacer un símil, es la cantidad que paga el gobierno federal por los intereses de la deuda externa.

—Este recurso que se transfirió al Estado amplió la capacidad de la demanda por el consumo de bienes básicos y mantuvo el flujo de recursos a otros sectores, como el comercial y de otro tipo. Mantuvo una dinámica basada en este flujo. Por eso en Yucatán no se vio la crisis como en otros estados, devastadora, porque esos recursos fluyeron... La población derechohabiente de estos programas sociales los usó en consumo. Fue fundamental la llegada de esos recursos.

—Yucatán debe alentar un acercamiento con los estados de la región que participan en el proyecto del Tren Maya, que así como está planteado debe propiciar un mercado laboral más amplio, desde su construcción hasta su funcionamiento.

—Solo la derrama económica planteada por el gobierno federal en la etapa de construcción son más de 31,000 millones de pesos en 2020, y aumentará hasta 2023 en 113,000 millones. Estamos hablando de 140 mil millones de derrama en los estados del Sureste. Y eso lo tenemos que aprovechar, tenemos que conectarnos a esas cadenas de producción y abasto que están en la ruta del tren, identificar inversiones, identificar consumidores... Todo esto ya se debe estar haciendo desde ahora, no esperar que el tren empiece a funcionar.

—En cuanto a política de gobierno, política de las relaciones del gobierno con la sociedad, están pendientes compromisos con varios sectores que requieren ser atendidos. Mencionaré dos con los que soy muy cercano. Uno son los proyectos culturales. Se requiere más financiamiento para estos proyectos. Con la pandemia, el sector de cultura fue el primero que resultó afectado y será el último en ser atendido. Y tendrá que ser atendido con proyectos específicos.

—Otro pendiente es el de los maestros estatales jubilados. Les redujeron sus pensiones por una indebida aplicación de los incrementos a los que tenían derecho. Es un tema no terminado que se debe atender.

—En estos dos casos, y en otros que estaban pendientes, se espera que haya una revisión de los fines del gasto presupuestal del Estado, con propósitos de disciplina, por un lado, y de reorientación del gasto, por el otro, para dirigirlo a fondear estos rubros y ayudar a una reactivación de la economía.

—Yo plantearía que la visión de los próximos tres años debe ser más gasto al desarrollo y menos gasto a la administración, y dentro del gasto al desarrollo más gasto al bienestar que gasto a los negocios. Tenemos que establecer prioridades.

Que se decida

Sobre el mismo tema, el doctor Alvizo Perera señala que por lo general cada tres años el gobierno en turno hace enroques en las dependencias y se crean espacios temporales en los cuales quedan algunos encargados de secretarías, direcciones o departamentos.

“Lo que estamos viendo ahora es que continúan los encargados, que no han sido ratificados en el puesto”, añade. “Es un pendiente muy importante, porque mientras esas personas no sean ratificadas no pueden tomar decisiones importantes y únicamente tienen que continuar con la inercia de la propia dependencia”.

El catedrático universitario indica que es conveniente que el gobernador destine tiempo a ese aspecto y ratifique o mueva funcionarios, porque tres años “pasan volando”.

Más adelante también dice que, aunque hay avances en el tema de género, persiste un serio problema con los feminicidios. Agrega que, aunque la Secretaría de las Mujeres tiene un plan establecido, no se está trabajando lo suficiente contra el tema del machismo.

“Mientras no trabajemos en el tema de crear masculinidades alternativas, de lograr que los hombres entiendan el papel de las mujeres dentro de la sociedad no como variables residuales sino también como entes de desarrollo, no vamos a lograr reducir estas cifras de violencia de género”, recalca.

Ayer publicamos opiniones del doctor Alvizo sobre la reapertura económica, que, insiste, debe ser más ágil.

En yucatan.com.mx está disponible el vídeo del foro.— ÁNGEL NOH ESTRADA