Maquinistas niegan sueldos dichos por su dirigente

“No nos informan nada”

Con sus recibos de nómina en mano, trenistas de Yucatán y Campeche cuestionaron a Ernesto Sonda Castro, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional Ferrocarrilero de la República Mexicana, quien manifestó que percibían en promedio $80,000 mensuales y que ahora que no están trabajando ganan más de $21,000.

“Nosotros no ganamos esas cantidades y aquí traemos nuestros recibos de pago para desmentir”, señaló el maquinista Jesús Pedraza Segura, tras asegurar que desde agosto Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) S.A de C.V., empezó a pagarles, sin que les informen por qué, solo nueve días al mes en lugar de los 26 como dice el contrato.

En entrevista con el Diario, explicó que hasta julio percibían su salario normal de 26 días, pero cuando dejaron de haber viajes el sueldo de los trenistas se redujo. “Ahora nos están pagando cinco sueldos base (cinco días) la primera quincena y cuatro sueldos base (cuatro días) la segunda quincena. Eso hace nueve días de sueldo base al mes”.

Pedraza Segura aclaró que no están buscando pleitos con el sindicato ni con nadie. “Aquí la cuestión es que hace meses que se está tratando de buscar información en el FIT desde que escuchamos que el paso se iba a cerrar, cómo quedaríamos nosotros. El caso es que a partir de julio deja de haber trenes y ahorita nos empiezan a pagar en agosto de una manera que nadie nos informa”.

“El FIT, que es una empresa del gobierno, no nos informa absolutamente del pago. Ya se le trató (de preguntar) por correo, por teléfono. Lo último que nos dijeron es que el sindicato nos informará, el sindicato ya ves qué está sacando”.

Acompañado de otros trenistas de Mérida y Campeche, informó que irán a la Junta de Conciliación a presentar una demanda para qué se les informe por qué ahora les están pagando solo nueve días.

“Nada más queremos que nos presenten algo legal que diga por qué nos pagan de esa manera. No queremos pleito con nadie ni estamos buscando liquidación ni nada, solo que nos informen porque si ellos tenían el programa de que nosotros íbamos a estar sin viajar, creo que también deberían haber tenido un sistema con el cual nos pagarán y conforme a la ley”.

El trenista añadió que si la reducción del sueldo es legal, aunque lo dudan, no harán absolutamente nada. “Pero si no es legal llegaremos hasta las últimas consecuencias”.

Los entrevistados subrayaron que llevan días tratando de que les den una aclaración. “De nosotros a la empresa sí ha habido un acercamiento y siempre nos han pateado. Acá en Mérida lo primero que dicen es que ellos no saben nada, que obedecen instrucciones de México, y cuando hablas en México te dicen: ‘lo estamos arreglando con tu sindicato y no te podemos dar a ti ninguna información’. Ya llevamos meses y no nos informan y nada”.

Pedraza Segura indicó que en Mérida hay 22 trenistas afectados, más otros de Campeche, Chiapas, incluso de Tonalá y Coatzacoalcos. “Nada más queremos que nos informen por qué nos están pagando eso”.— Iván Canul Ek

Trenistas/ Inconformidad laboral

Un grupo de maquinistas de Mérida y Campeche solicitó que les informen de su sueldo.

Menos prestaciones

Rigel González Gómez señaló que solo los trenistas están en esa situación, pues los trabajadores de otras ramas siguen cobrando su quincena completa. Lo que sí les quitaron a todos fueron las prestaciones, como la mitad del fondo de ahorro y la ayuda por compra de útiles escolares.

Responsabilidad

Según explicó, los trenistas tienen sueldo de profesional, aunque no llega a los $80,000 como dijo el secretario del sindicato, porque el trabajo que realizan es de mucha responsabilidad. “No tenemos la culpa de tener una categoría arriba porque lo estudiamos y por la responsabilidad de guiar un tren”.