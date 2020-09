Maquinistas tenían sueldos altos

Percibían $80 mil en promedio cada mes, dice su líder

La molestia de un grupo de trenistas de Yucatán es porque ya no tienen el estilo de vida que les permitían sus altos salarios de $80,000 en promedio al mes, pero ganan más de $21,000 mensuales sin trabajar, manifestó Ernesto Sonda Castro, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional Ferrocarrilero de la República Mexicana.

Con copias de algunos recibos de los salarios que cobraron los trabajadores en la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V., de la quincena del 1 al 15 de agosto pasado, Sonda Castro mostró que un maquinista percibió $40,017.82, salario que ganaba ese tipo de trabajador cuando había viajes de ferrocarril.

En ese período laboral se ven en el recibo digital los conceptos de ingresos por prima dominical ($368.45), Fondo de Ahorro Empresarial ($1,915.92), valor viaje ($33,102.47), ayuda de transporte ($220.02), ayuda de renta ($220.02), fondo de ahorro del trabajador ($1,915.92), gastos en camino ($1,350) y ayuda de despensa ($925).

Sin embargo, las deducciones también son fuertes porque les retienen, en este caso particular, descuentos por $8,372 y por concepto de retenciones otros $9,786.

En otros recibos salariales, también de la primera quincena de agosto pasado, aparecen altos sueldos, como si fueran de funcionarios de alto nivel.

Por ejemplo, un recibo de cobro es por $55,625.53 para la categoría de garrotero, $40,017 en la de maquinista, $29,595.76 para un jefe de tren, pero a partir de la segunda quincena —del 16 al 31 de agosto—, los salarios bajaron a $10,901.20, $10,480 y $10,857 quincenales porque ya no hay servicio de ferrocarril por la construcción de las nuevas vías del Tren Maya en el tramo Palenque a Valladolid, Yucatán.

Entrevistado sobre las inconformidades de trenistas o maquinistas de Mérida, que publicó el Diario el jueves 3 pasado, donde se quejan de una reducción de sus salarios y la falta de información sobre qué pasará con ellos cuando funcione el Tren Maya, Sonda Castro no ocultó su molestia por las declaraciones del grupo inconforme.

A su decir, tanto él como el líder nacional ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, no han desamparado a los trabajadores sindicalizados y les consiguieron un salario de $21,000 en promedio al mes sin que trabajen por la suspensión del servicio de ferrocarril en el tramo Palenque a Yucatán.

“Todos ellos no ganaban ni 2,000 pesos semanales antes de que entraran al sindicato ferrocarrilero, mientras había servicio ganaron altos salarios de 80,000 o 100,000 pesos mensuales; algunos tienen a dos casas, tienen autos, usan mucho su tarjeta de crédito, les hacen descuentos por lo que tienen comprado, pues claro que no les alcanza ahora”, señaló Sonda Castro.

“Ya no tienen el estilo de vida de antes, están acostumbrados a ganar cuatro veces más de lo que reciben hoy, eso es lo que está sucediendo ahora y por eso hay un grupo disidente”.

El líder ferrocarrilero yucateco enfatizó que en ningún lado de México verán un líder de la talla de Víctor Flores, que consigue lo mejor para sus afiliados y así consiguió que aunque no trabajen les paguen arriba de los $20,000 mensuales, pero la realidad de esos trabajadores es que tienen muchos descuentos por los bienes que compraron.

Para sustentar su dicho, Sonda Castro remitió al reportero tres recibos digitales de la primera quincena de agosto cuando funcionaba el tren, donde se ve que ganaban de $80,000 a $100,000 al mes, y otros recibos de la segunda quincena de agosto donde no trabajan porque ya no hay tren y se ve un salario de $10,000 en promedio.

“Los maquinistas son como los pilotos de aviones, si no viajas no cobras, pero nosotros los líderes ferrocarrileros no los desprotegimos, conseguimos que les paguen sin trabajar un 30% de sus ingresos cuando estaban activos”, indicó.

También dijo que estos disidentes se aliaron con otro grupo inconforme de Campeche y éstos buscan a los medios para exponer una situación que les beneficia, pero no dicen la verdad, sino lo que les conviene. Son como 40 maquinistas de ambos estados que están en esta situación porque sus ingresos dependían de los viajes del ferrocarril, pero insistió en que ahora tienen un salario digno sin trabajar.

“El sindicato procuró que no se queden sin comer y por ello les pagan más de $20,000 mensuales sin trabajar”, reiteró.

“Estamos negociando en Ciudad de México lo que va a suceder con los trabajadores del sindicato cuando se inicie operaciones el Tren Maya. El tema está sobre la mesa, pero veo difícil que nos mantengan cuatro años con esos altos salarios sin tener actividad”.— Joaquín Chan Caamal

Respecto a la posible permanencia de los trabajadores en el Tren Maya o que la empresa los liquide, Sonda Castro informó que no tiene una respuesta final porque están en negociaciones con el gobierno federal y la empresa FIT.

“Lo que puedo asegurar es que nuestro líder nacional no nos dejará desamparados, don Víctor Flores siempre ha buscado el apoyo para sus sindicalizados”, concluyó.