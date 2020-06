Maratónica despedida

Aval a dictámenes en el Congreso y nuevas polémicas

La última sesión ordinaria que clausuró el segundo período correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 62a. Legislatura del Estado no solo fue maratónica por su duración de cinco horas, sino que los diputados de Morena mostraron su fanatismo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador al elogiar su política a favor de los pobres, pero no aprobaron una ley que permitirá el suministro casi gratuito de alimentos para esa clase social de Yucatán.

La sesión programada oficialmente para las 11 de la mañana empezó a las 13:12 horas y terminó a las 18:15 horas con la aprobación de cuatro dictámenes que mejoran el marco jurídico de Yucatán, la presentación de tres nuevas iniciativas por parte de los diputados Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro (PAN), Luis Enrique Borjas Romero (PRI) y Manuel Díaz Suárez (PAN), el rechazo, a petición del diputado Felipe Cervera Hernández, de una reforma a la ley del Poder Legislativo para que se formalicen las sesiones virtuales porque antes se debe de reformar la Constitución local. También hubo críticas de la diputada Silvia López Escoffié por la baja productividad legislativa en este segundo período de sesiones ordinarias y de su compañera de partido, Milagros Romero Bastarrachea, contra la “ley seca” del gobierno estatal “porque no redujo la violencia a las mujeres y, por lo tanto, no funcionó”.

Hablando de violencia, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, hizo un pronunciamiento de alto riesgo en estos momentos de molestia por las altas tarifas que cobra la CFE: pidió a los ciudadanos de las colonias que se unan, y si la CFE quiere cortar la luz a algún vecino, “que los corran a pedradas”. La misma invitación hizo a los alcaldes para que no dejen entrar a sus comunidades a personal de la empresa a cortarle la energía a nadie.

La parte más ríspida de la sesión fue la aprobación del dictamen de la nueva Ley para Fomentar y Promover el no Desperdicio de Alimentos en Yucatán, porque la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, leyó el posicionamiento de su bancada que inició con una historia de un rico y un menesteroso, recordó los 40 años del neoliberalismo que dejó millones de pobres, pero elogió los programas sociales de López Obrador, su gestión para que paguen impuestos los grandes consorcios y argumentó que esta ley de donación de alimentos era un pretexto para otorgar dinero a los empresarios porque les deducirían impuestos y les darían incentivos, por lo que no era una donación altruista.

Su compañero Miguel Candila Noh, líder de la bancada de Morena, reforzó la posición negativa de su diputada con el argumento de que los beneficiarios deberían pagar un 10% del valor de los alimentos que recibirían y por lo tanto no es una donación gratuita, era un engaño, una faramalla y una forma de beneficiar a los empresarios o de desviar recursos.

La coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, respondió a legisladores de Morena que no habían entendido el sentido del dictamen, el discurso de la diputada Euán Mis estaba fuera de contexto, aquella fue parte de la comisión que analizó esta iniciativa y ya votó, “pero ahora muestra total incongruencia tanto en su discurso como en su acción”. “Lo que se busca con esta ley es motivar la donación al banco de alimentos y para ayudar a los que tienen carencia alimentaria, a los más vulnerables, no entiendo cómo habla de la 4T a la que aprobamos un programa transexenal de recursos destinados para el bienestar social y ahora votan en contra de la gente pobre”, señaló Díaz Lizama. “En esta ley está la suma de la sociedad civil, aquí no hay recursos públicos para los empresarios ni para nadie, sino que motiva y conjunta acciones y esfuerzos del empresariado para que donen esos alimentos que no venden y lo donen al banco de alimentos y éste lo reparta con total apego a las normas de salud y seguridad. Claro que se cobra una colaboración del 10%, pero es para la operación, almacenaje y distribución de esos alimentos, no es para que hagan negocio”.

Víctor Merari Sánchez Roca, del PAN, usó el sarcasmo contra los morenistas porque dijo que AMLO quiere tanto a los pobres que los multiplica en esta pandemia. “Causa asombro el posicionamiento de la diputada y es incorrecto que le atribuya al presidente la gestión del pago de los impuestos de los grandes consorcios, siempre lo habían pagado en parcialidades, solo que ahora lo hicieron en una sola exhibición para que el gobierno federal tenga dinero. Me parece grave que usen el adoctrinamiento de las mañaneras y no lo entiendan bien”.

Milagros Romero calificó como una vergüenza para esta legislatura que una ley tan noble no sea aprobada por unanimidad. Y tuvo razón, los cuatro diputados de Morena fueron los únicos que votaron en contra del dictamen, por lo que la ley se aprobó por mayoría.

Las otras leyes aprobadas por unanimidad fueron la modificación de la Ley de Gobierno de los Municipios en Materia de Suicidio para que los alcaldes tengan facultades para firmar alianzas con instituciones de salud mental.

También se aprobó la ley que protege y da derechos a las personas de talla baja y la modificación el Artículo 348 del Código Penal para convertir en delito el daño en propiedad ajena por incendio de manera dolosa.

El punto de asuntos generales fue para reconocer el trabajo de los 25 diputados en esta nueva era de pluralidad en esta legislatura donde, reconoció la diputada Díaz Lizama, es difícil el trabajo porque hay 7 fuerzas políticas con diferentes ideologías, pero aún así todos trabajan a favor de Yucatán.

De las iniciativas, la del doctor Díaz Suárez recibió felicitaciones y rápidamente se sumaron Marco Rodríguez Ruz, Kathia Bolio Pinelo y Luis María Aguilar Castillo porque es una ley que convertirá las epidemias como el Covid-19 en una enfermedad de trabajo para quienes laboran como policías, personal de la salud, barrenderos, etc, lo que garantiza el pago íntegro de sus salarios y las prestaciones completas.— Joaquín Chan

La iniciativa de Borjas Romero es para que los padres y madres de familia tengan comunicación con sus hijos por medio del uso de las nuevas tecnologías como videollamadas, internet o cualquier herramienta tecnológica donde puedan mantener ese contacto visual, aun cuando alguna de las partes no tengan la custodia.

El diputado Aguilar Castillo, del Panal, cerró con un reproche a sus compañeros diputados: la recurrente impuntualidad en el inicio de las sesiones porque citan en un horario y empiezan con una hora, hora y media y hasta tres horas de retraso, como pasó ayer.

El tercer período ordinario iniciará el 1 de septiembre, pero no se descarta de que haya sesiones extraordinarias en este receso.

Exdiputado Deceso

Un minuto de silencio

El pleno del Congreso del Estado guardó un minuto de silencio en memoria del exdiputado Jorge Félix Várguez Canul, integrante de la 59a. Legislatura en el período 2009-2012, quien falleció el viernes pasado presuntamente a consecuencia de Covid-19.

Trayectoria

El exlegislador del PRD se declaró independiente por su rompimiento con su partido, tuvo fugaz paso por Morena y luego compitió en la elección pasada por una diputación por el partido Nueva Alianza.

Laringitis y Covid-19

Várguez Canul, de 62 años de edad y de profesión cirujano dentista, primero tuvo un cuadro de laringitis y luego contrajo el coronavirus SARS-CoV2, que le ocasionó la Covid-19.