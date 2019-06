Marcha contra el acoso

Exigen aprobar protocolo contra casos en la Uady

Estudiantes de la Preparatoria Número 1 e integrantes de la campaña “Uady sin acoso” marcharon ayer para exigir la inmediata aprobación del Protocolo contra la violencia y el acoso sexual en esa universidad, a raíz de un caso registrado en la citada prepa, y denunciaron que hay al menos otros 16 casos comprobados de los que tienen conocimiento.

La marcha partió de la Prepa 1 hacia el edificio central de la Uady, a donde arribó poco después de las 11 de la mañana.

Unas 60 personas integraron la marcha, la mayoría mujeres, pero también se vio a algunos varones.

Portaron una manta roja en la que se leía la frase “Universidades libres de violencia, Uady sin acoso”, y pancartas con leyendas como: “Tu problema es que piensas que por un 70 nuestros cuerpos te pertenecen”, “No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio”, “Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez”, “No te hace menos hombre estar en contra del acoso”, entre otros.

Rosa Elena Cruz Pech, quien dirige la campaña “Uady sin acoso”, fue la primera en hacer uso de la palabra y expresar su indignación “por todo lo que está pasando”, pues dijo que partir del caso de la Preparatoria No. 1, se enteraron que hay más manifestaciones de ese tipo de violencia hacia otras estudiantes de esa misma escuela, y “estamos seguras que en todos los centros educativos de la universidad está sucediendo este tipo de violencia”.

Manifestó que no se debe jugar con este tipo de situaciones y pidió respeto para Paola, la joven que tuvo el valor de denunciar el acoso que sufrió por parte de un maestro de su escuela.

Paola tomó la palabra brevemente y pidió no se le pregunte nada, “lo que tengan que saber lo van a saber en el momento conforme vaya la ley, no quiero decir nada más. Falta que el maestro hable, yo di mi versión. Si dudan o no me creen depende ustedes, pero no pienso permitir que esto se siga permitiendo. Fui la primera en hablar, sé que hay más, esto no va a continuar así y quiero que haya un cambio. No quiero que se castigue y haya violencia, quiero que se busque lo justo y necesario, nada más”.

Una lágrima corrió las mejillas de la joven al momento de su breve intervención, y tras terminar se dejaron escuchar los aplausos y gritos de apoyo de sus compañeros que participaron en la marcha.

Rosa Elena Cruz señaló que fue en febrero pasado cuando se creó la campaña “Uady sin acoso”, la cual dirige, con el objetivo de sensibilizar sobre el tema a la comunidad universitaria.

Y a raíz de esta campaña, el mes pasado recibieron 12 denuncias de acoso y hostigamiento provenientes de alumnas de las Facultades de Ingeniería, el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la Facultad de Economía y el Campus de Ciencias Sociales.

“El mismo profesor”

A esas 12 denuncias, se suman las cuatro presentadas por alumnas de la Prepa 1, pues además del caso de Paola, asegura que hay otras tres jóvenes más que fueron acosadas por el mismo profesor, quien imparte la materia de Tecnología de la Información en esa escuela, y un caso más de una joven en doctorado del Campus Ciencias Biológicas, que incluso realizó el proceso que la universidad pide para estos casos, y al final le dijeron que no se podía hacer nada.

De tal manera que son al menos 17 casos comprobables de los que tienen conocimiento, pero dice hay más de 20 personas que se han acercado a los integrantes de la campaña “Uady sin acoso” y que no quieren denunciar por miedo a que las expulsen, las traten mal o porque piensan su vida académica corre peligro si denuncian.

También enfatizó que si no hay presión social como en esta ocasión para la universidad es fácil decir: “No se puede hacer nada”, entonces la víctima tiene que continuar su vida por los espacios educativos junto al agresor, lo cual es injusto.

Con respecto a los casos de quienes se han acercado a solicitar apoyo, manifiesta que en uno de ellos el profesor le pidió un beso a la estudiante, y en otro descubrieron que la computadora del profesor tenía una galería con fotografías de las alumnas, que desconocen cómo obtuvo.

La Codhey

También tuvieron un caso que se resolvió por medio de la Codhey, de un alumno que se acercó a pedirles ayuda por acoso, pero al relatarles su historia se dieron cuenta que no era acoso sino discriminación por religión.

En ese caso un maestro de la materia de Teología tuvo un pleito con el estudiante por ser judío.

Por ello, parte de las acciones que realizan en la campaña “Uady sin acoso” van enfocadas a que distingan qué es el acoso, qué el hostigamiento, qué el abuso sexual, entre otros.

Pidió que se apruebe de inmediato el Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación hostigamiento y acoso sexual en la universidad, que el 4 de junio pasado presentó ante el Consejo Universitario el rector José de Jesús Williams.

En el marco de la marcha, los participantes también exigieron que si se demuestra que el profesor acusado por Paola es culpable, se le destituya de inmediato.

Luego dijo que saben que sí es culpable, pero hay que esperar que se compruebe.

Asimismo pidieron transparencia a la Uady, pues saben de casos que se han ocultado para no manchar el nombre de la institución.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Específicamente en la Facultad de Psicología, detalla que saben de un caso en el que se expulsó al profesor acosador, pero prohibieron a la víctima decir algo al respecto y le hicieron firmar un documento en el que dice no sabe por qué se está expulsando al maestro.

El Diario averiguó que en ese caso incluso se amenazó a los alumnos de esa facultad que tuvieron conocimiento del problema, al decirles que el hecho no podía trascender a los medios de comunicación, y que si se publicaba algo averiguarían quién había sido y lo expulsarían.

Ante estas situaciones, Rosa Cruz, indica que la Universidad buscan encubrir estos casos, y por el contrario quieren que se den a conocer y haya transparencia en los procesos, que se visibilicen para que no se normalicen como está ocurriendo.

