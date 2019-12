Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Otra imagen de la marcha y protesta realizadas en Paseo de Montejo a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Los marchistas gritaron frases como ¡fuera López!, ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!, entre otras (Foto de José Valerio Caamal Balam) Otra imagen de la marcha y protesta realizadas en Paseo de Montejo a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Aspecto de la marcha realizada hoy en Paseo de Montejo para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) Otra imagen de la marcha y protesta realizadas en Paseo de Montejo a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto de José Valerio Caamal Balam) ❮ ❯

MÉRIDA.— Cientos de meridanos convocados por la organización Consejo Nacional Ciudadano pidieron hoy la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador “por sus malos resultados” al frente del Gobierno Federal.



En una consulta al estilo de él, de mano alzada, los ciudadanos que marcharon de punta a punta en el Paseo de Montejo reprobaron el trabajo del presidente.

Señalaron que ocasiona el estancamiento de la economía nacional, debilita las instituciones de corte ciudadano, como el INE, CNDH, Ejército Mexicano y Suprema Corte de Justicia, entre otras más.



También porque quiere controlar todos los poderes para sus fines políticos y para establecer un régimen comunista en México, dijeron.

Protestan contra el Tren Maya

Los asistentes también gritaron su rechazo al reemplacamiento que pretende el gobierno del Estado y al proyecto del Tren Maya.

Fue la mejor marcha organizada y convocada por el Conaci porque, admitió su vocero Ricardo Mendoza Elizondo, en las anteriores convocatorias no rebasaban los 200 simpatizantes.



“Y hoy asistieron casi 1,000, lo que permite afirmar que los ciudadanos ya están despertando por el mal gobierno de AMLO”.



La aclamación generalizada de los marchistas fueron frases masivas de ¡fuera López! repetidas numerosas veces, igual que ¡México Unido jamás será vencido!, ¡AMLO renuncia! y ¡AMLO estas despedido!



Pero también en carteles y mantas los ciudadanos plasmaron su inconformidad por los resultados del primer año de gobierno lopezobradorista.



“Califican” al gobierno de AMLO

La marcha despertó simpatía desde su arranque en el remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria, donde recibió aplausos y se sumaron ciudadanos que apoyan este movimiento antilopezobradorista.



Al pie del Monumento a la Patria el dirigente del Conaci pidió a la asistencia que calificara a López Obrador, que hoy cumplió un año en el Poder Ejecutivo Federal, y en cada rubro que citó Mendoza Elizondo el grito general fue “reprobado”.



Al final pidieron su renuncia para que se vaya a su rancho “La Chingada”.



“Terrible” primer año del sexenio

Mendoza Elizondo calificó como terrible este primer año del sexenio de López Obrador.



Indicó que para los ciudadanos es el peor gobierno de la República porque ha sembrado desesperanza, la economía no crece y está estancada, en cada conferencia de prensa mañanera sale con sorpresas que dañan a la sociedad.



“Pero López Obrador vive en su país de Disneylandia, hay que cambiarle el chip de la realidad”.



Preparan una huelga nacional

Informó que preparan una huelga nacional contra el gobierno federal al estilo de países sudamericanos, aunque van lento pero poco a poco aumentará.



El primer ensayo fue de 15 minutos de paralización entre sus seguidores, luego aumentará a media hora, el 24 de febrero próximo, hasta que llegue a un día y después aumentará el tiempo de resistencia ciudadana.



Precisó que este paro no es de vandalismo sino de inactividad, es decir, no comprarán gasolina no realizarán actividades.



No es vandalismo, sino inactividad

También se informó que el Consejo Nacional Ciudadano recaba 1.8 millones de firmas para pedir juicio político contra AMLO y en Yucatán ya recabaron unas 200,000.



Lo mismo los amparos contra la extinción de dominio que promulgó están dando resultados pues ya fueron admitidos 5 en Yucatán y muchos más en otras partes del país.



Movimiento protegido por policías

La marcha, como anticiparon, fue pacífica, solo hicieron alusiones verbales y fueron cuidados y protegidos por ocho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.



Los policías les abrieron paso entre los ciclistas de la Bici Ruta y detuvieron el tránsito en los cruceros para que pasara el largo contingente.



Simpatizantes de partidos y ciudadanos comunes

Participaron, si lo calificara López Obrador, “gente fifí”, partidarios del movimiento político México Libre y se vio a los hermanos Patrón Laviada.

También asistió gente que simpatiza con el PAN, pero la mayoría fueron ciudadanos inconformes con las acciones que realiza el presidente de la República.



Los dirigentes del Conaci pidieron a los asistentes que consulten el portal de esta organización, donde tienen información veraz sobre sus convocatorias.

Afirmaron que han detectado que quieren generar confusión, infiltrar carteles con insultos y provocadores a los cuales rechazan porque el movimiento es de resistencia pacífica.