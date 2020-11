María Fritz habla del escándalo en torno al exfiscal

“Cumplieron los requisitos”

Sobre el reciente escándalo en torno a Wílberth Cetina Arjona, ahora exfiscal del Estado, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, responde a título personal a preguntas que le formuló el Diario:

¿La Policía ya detuvo a los otros cuatro presuntos responsables del asalto a una casa del norte de la ciudad, en el que participó Heriberto Arcila González (ya detenido)?

De lo que puedo informar es que hay dos detenidos y que se continúan haciendo las diligencias correspondientes. Los demás datos están en proceso y debido a la secrecía del debido proceso no se pueden hacer públicos en este momento.

¿Usted sabía que el fiscal Cetina Arjona se negó a tramitar una orden de cateo a la Policía Estatal de Investigación, el jueves 6 de agosto, para entrar a las oficinas del empresario Gabriel Guzmán Millet, donde se habrían escondido los responsables del robo?

Como mencioné, la Fiscalía General del Estado atendió y atiende con puntualidad, basada en la ley, la denuncia relacionada con este caso. En la carpeta de investigación no aparece solicitud alguna de cateo, en ese día, en la oficina a la que se hace referencia.

¿Cómo explica el uso de armas de grueso calibre en el asalto del norte de la ciudad? ¿Cómo entraron esas armas a Yucatán?

Hasta el momento no existe evidencia alguna con la que se pueda confirmar fehacientemente que se hayan utilizado armas de grueso calibre en este caso. La carpeta prosigue abierta a fin de esclarecer todos los indicios que pudieran estar relacionados con el asalto.

¿En qué estado entrega el Lic. Cetina la Fiscalía, en materia de recepción de denuncias, consignación de expedientes, sentencia a presuntos culpables, etcétera?

A partir del día 8 de noviembre, quedó encargado del despacho Rafael Pinzón Miguel, vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, en tanto elige el H. Congreso del Estado la terna correspondiente para el nombramiento del nuevo Fiscal, que fue enviada por el Ejecutivo el domingo.

Como marca la Ley, ya se ha iniciado el proceso de entrega-recepción, de acuerdo al artículo 17 del decreto 482/2017, donde se expiden los Lineamientos para los procesos de entrega-recepción, transferencia y desincorporación en la Administración Pública del Estado.

Aun en procesos de entrega-recepción, no se interrumpen los trabajos de las dependencias correspondientes, por lo que todos los procesos y servicios que se realizan y ofrecen a los yucatecos en la Fiscalía General del Estado están absolutamente garantizados y continuarán con normalidad.

El gobierno del Estado garantiza, en este caso específico, que la Fiscalía General del Estado continuará trabajando para todos los yucatecos. Esta administración estatal está comprometida con la transparencia, la legalidad y el Estado de Derecho, mismos principios que se aplican en todo proceso de entrega-recepción.

¿Usted considera que en la Fiscalía se ha erradicado la corrupción?

Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, como institución, obtuvo la mejor calificación entre las 32 fiscalías estatales de acuerdo con el reporte de la organización Impunidad Cero, lo que la mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional.

Hemos avanzado en transparencia y rendición de cuentas, que son las herramientas que han demostrado ser las más eficaces para combatir los actos de corrupción. El combate a la corrupción es tarea de todos los días, sin tregua, en todo Yucatán.

¿Podría usted confirmar la información del gran número de diferencias entre el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén, y el exfiscal Cetina?

Si existen o no diferencias entre servidores públicos, no me corresponde a mí confirmarlas o negarlas. Lo que me corresponde a mí es hablar sobre el trabajo coordinado realizado en favor de los yucatecos.

¿Por qué la Policía Estatal de Investigación depende de la SSP? ¿Hay fundamentos jurídicos para eso?

En la administración estatal anterior, el 1 de octubre de 2016 entró en funciones la Policía Estatal de Investigación bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con lo que la corporación ampliará sus capacidades tecnológicas y científicas para la pronta resolución de los delitos, tras publicarse en el Diario Oficial del Estado el Decreto 413/2016 , publicado el 30 de septiembre de 2016 que contiene la concreción de la reforma al artículo 61 de la Constitución Política local.

¿Usted sabía que el fiscal Cetina atendía los asuntos de sus clientes particulares, en su despacho privado, en horas de trabajo?

Esa afirmación no me consta.

¿Por qué el gobernador incluyó en su terna a Cetina Arjona? ¿Lo conocía personalmente? ¿Lo recomendó Rodolfo Rosas Moya?

A mí sólo me consta que Cetina Arjona fue integrante de la terna que se presentó al Congreso, y que aprobó ese organismo con mayoría calificada de votos.

¿Por qué lo proponen, si Cetina no tenía experiencia en el sector público?

Se cumplieron todos los requisitos que marca la Ley. Parte de la visión de esta administración estatal es la inclusión de la ciudadanía en la participación y decisiones de la función pública.

¿El gobierno tomó en consideración la participación de Cetina Arjona en la defensa de ABC&Leasing, al momento de proponer su nombramiento al Congreso?

Se tomaron en consideración los requisitos que marca la Ley y la trayectoria en el ejercicio de la abogacía de Cetina.

¿Causas específicas de la renuncia de Cetina?

Como él mismo menciona en la carta de renuncia que presentó el 3 de noviembre de este año, sus causas fueron “personales, familiares y profesionales”.

¿Quién se equivocó con el nombramiento de Cetina, el gobernador o el Congreso?

No se puede hablar de una equivocación cuando en su momento todos los candidatos de la terna presentada cumplían con los requisitos que marca la ley. Cada quien tiene que responder por sus propios actos.

¿En su opinión cuál debe ser el perfil del nuevo fiscal?

El que señala el artículo 62 de la Constitución del Estado de Yucatán.

La terna que se presentó el domingo, ¿son las mejores propuestas que hay en el estado?

Sí. Son propuestas que cumplen con los requisitos que marca la ley. Estos perfiles y trayectorias las habrán de analizar los integrantes del Poder Legislativo, como lo marca la normativa y corresponde al Estado de Derecho.

Su esposo, Jorge Carlos Estrada Avilés, ¿ha aprovechado la posición de usted como secretaria de Gobierno, para gestionar asuntos particulares de su despacho, en la Fiscalía, como dice Cetina Arjona en las grabaciones?

En ningún momento. Agradezco esta pregunta, pues no siempre en los medios se toma a bien de que hablemos de personas cercanas y lo haré tratando de ser lo más objetiva posible. Ojalá que esta pregunta no se sienta que está hecha a propósito. Sin faltar a la ética y a los principios de mi encargo como servidora pública responderé en lo que me consta, en 39 años de casada más 5 de noviazgo, que el actuar del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés tanto en su vida personal como profesional siempre ha sido con rectitud y en total apego a la legalidad. Y esto es también del conocimiento público.

¿Investigarán la actuación de Cetina. Habría cometido éste algún delito durante su gestión?

El proceso de entrega-recepción se realizará tal y como lo marca la ley.

Hay numerosas denuncias informales de que Cetina, siendo fiscal, siguió atendiendo su despacho particular de abogado. ¿Esto no viola la ley?

En estricto apego a la ley, ante denuncias “informales” no puede haber investigaciones y menos juicios “informales” porque podríamos incurrir en condenas sin pruebas fehacientes que sostengan una acusación. Y estaríamos acabando con la legalidad y la justicia en cualquier proceso con ilegalidades e injusticias.

Reiteramos que las denuncias que se interpongan serán atendidas con estricto apego a la legalidad.

¿Qué opina de las declaraciones de Cetina respecto al poder de la Fiscalía "para hacer lana" y de sus opiniones sobre Saidén Ojeda y sobre usted misma?

Cada persona es responsable de sus propios dichos.

¿Cuáles serían los aspectos positivos de la gestión de Cetina en la Fiscalía?

Como ya mencioné, durante esta administración estatal la Fiscalía General obtuvo la mejor calificación entre las 32 fiscalías estatales de acuerdo con el reporte de la organización Impunidad Cero, lo que la mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional.

En otro aspecto, también se destaca el Laboratorio de Genética es uno de los únicos 6 en su tipo acreditados internacionalmente. Además, que, junto con el de Aguascalientes, es el único que cuenta con la certificación en materia de base de datos con estándares mundiales. Es uno de los más avanzados y el único que cuenta con su propio cuarto frío para el resguardo de indicios, a lo que se suman sus pruebas de genética robotizadas lo que brinda certeza científica a la investigación de los delitos, tal como se hace en los países desarrollados, y al estar acreditados a ese nivel, permitirá en breve compartir incluso información con organismos internacionales de seguridad, gracias al trabajo que a diario realizan 6 especialistas en química reconocidas por la norma internacional de la ANSI National Accreditation Board (ANAB).

La Fiscalía General del Estado colabora de manera activa en el Grupo Multidisciplinario de Justicia, cuya creación impulsó el Gobernador, cuerpo colegiado considerado por autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) como un modelo digno de ser replicado en el país, en el cual también trabajan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Poder Judicial.

También en esta administración, la Fiscalía se convirtió en la cuarta, de todo el país, en alcanzar la certificación internacional de su laboratorio de balística forense, bajo la norma ISO-IEC 17025/2005, entregada por autoridades de gobierno de Estados Unidos.

¿Sabía usted de los vínculos de Cetina Arjona, incluso profesionales, con Gabriel Guzmán Millet, acusado de abuso de confianza y fraude?

No.