“Solo vienen a querer figurar”: Mario Mex no ve alianza entre Morena y PRI

La dirigencia estatal de Morena negó que tuviesen interés alguno en hacer alianza con el PRI para las elecciones por la gubernatura en 2024; y menos que el ex candidato priista a gobernador Mauricio Sahuí Rivero pueda ser aceptado en las filas morenistas. Dice, ya tuvieron malas experiencias con personajes políticos como ese, afirmó ayer su dirigente estatal, Mario Mex Albornoz.

Además informó que ya tiene una cercanía con la dirigencia nacional de su partido, precisamente el pasado fin de semana en Ciudad de México; y conscientes de que al menos continuará al frente de este partido en Yucatán lo menos hasta octubre o noviembre del próximo año; aclararon muchas cosas e hicieron propuestas para seguir trabajando coordinadamente.

René Bejarano, aliado de AMLO pero no de Morena

Entrevistado sobre las declaraciones del ex candidato del PRI perdedor a la gubernatura Mauricio Sahuí Rivero en las que dijo que su reunión con René Bejarano fue para impulsar la formación de un frente amplio con miras a las elecciones de 2024, Mex Albornoz descartó que su partido esté interesado en esa propuesta, al menos no en Yucatán.

“René Bejarano no tiene cargo en el partido, es dirigente de Movimiento Nacional por la Esperanza, una agrupación que apoyo a Andrés Manuel López Obrador en 2018, y no queda claro qué acciones esté realizando ahorita, pero no está efectuando trabajo partidista para Morena, no se comunicó con el partido, lo que indica que viene por fuera el mismo y por tanto sus actividades no tienen relación con Morena”, aclaró el presidente.

La dirigencia local —continuó— trabaja en función del plan nacional de organización, la campaña de afiliación, activación de comités seccionales ya constituidos en buena parte de Yucatán y en promover la ratificación del mandato del presidente, donde hay muchos activistas que como ciudadanos participan en recabar firmas en ese sentido, y actualizar todo lo que tiene que ver con el trabajo político que tiene Morena en Yucatán, que ya es mucho, en eso estamos concentrados.

“Seguiremos al pendiente de cualquier situación que se presente a nivel nacional. Si a nivel nacional se nos indica algún elemento que tenga que ver con esa actividad de Bejarano; seguramente en ese sentido arrojará más luz sobre eso. Mientras tanto no lo consideramos una actividad del partido y por tanto no tenemos nada que ver con esa situación de sus actividades. Por cierto hace muchos años (Bejarano) ha estado separado de Andrés Manuel”, dijo.

Cuestiona intenciones de Sahuí Rivero

En cuanto a que en Morena puedan aceptar a Sahuí Rivero, el dirigente lo descartó de plano al expresar: “No, no creo que la base lo va a aceptar y, creo que es muy prematuro hacer ese planteamiento ahora, porque hay muchos otros compañeros que pudieran ser candidatos o candidatas de Morena a gobernador o gobernadora en Yucatán, y no, no lo aceptarían”.

A esa pregunta reiteró: “la verdad no le vería mucho sentido. El presidente está tratando de hacer un avance significativo en cuanto a la soberanía energética y ahí debemos concentrar los esfuerzos; esa pregunta es una especulación, insisto hay muchos actores políticos fuertes en Morena que pudieran ser candidatos a gobernador”.

“Es impensable que eso suceda (la unión, y haya solo dos candidatos a la gubernatura en 2024), porque hay muchos partidos que están en activo, probablemente cada uno de ellos ofrezca una posibilidad e candidatura, pero es muy prematuro ahora, no hemos llegado ni a la mitad del sexenio, y es muy lamentable que una persona que viene del PRI, quiera ser candidato por otro partido, pues estaría traicionando sus ideales y esa persona pues no es de confiar”, indicó el dirigente.

El morenista recordó que ya les ha pasado que viene gente del Partido Verde y del PRI a Morena “y no da la talla, solo vienen a querer figurar y ocupar los cargos, incluso ha ocurrido que bajan la votación, reducen la votación, porque la gente de Morena, el electorado los repudia”.

“Entonces yo creo que no es por allá, habrá que buscar los cuadros de Morena que ya llevan tiempo trabajando y fortaleciéndose, haciendo actividad en beneficio del partido y de la sociedad, y de ahí tal vez sería lo más viables para el tema de quienes puedan ser sus representantes en 2024, pero insistió en que es muy prematuro hablar de los candidatos”, reiteró.

Morena, enfocado en la promoción de la reforma energética

Respecto a su relación con la dirigencia nacional de Morena, Mex Albornoz comentó que ya tuvo un acercamiento con la directiva nacional. Desde luego que han tenido la intención de trabajar con el comité nacional, con sus directivos, recientemente llegó Xochilt Zagal Ramírez secretaria de organización; es parte de la directiva nacional , han trabajado y seguirán con ella en la campaña de afiliación.

Además de la afiliación el dirigente comentó que, están trabajando para promover las reformas energéticas del presidente de la República, para que haya un apoyo, un respaldo social y popular, que permita su aprobación porque es algo positivo, lo ven como algo muy positivo por parte de Morena en Yucatán.

“Así que si hay un acercamiento con la directiva nacional, el pasado viernes estuve en ciudad de México a invitación del secretario técnico de la presidencia nacional que hizo una reunión con los consejeros nacionales. Yo participe llevando agenda estatal, pude dialogar igual que compañeros de otros Estados con Mario Delgado, llegamos creo a una situación donde se aclararon muchas cosas, plantee como se está trabajando en Yucatán y que hicimos durante la campaña”, dijo.

El dirigente señaló que, tuvo oportunidad de plantear un trabajo común, ya que la directiva estatal que encabeza, se quedará hasta el año siguiente, hasta septiembre u octubre de 2022, cuando se actualice el padrón, esperan ya estar actualizados y hacer las asambleas, se puedan emitir las convocatorias para las asambleas internas, congresos distritales, estatales y el nacional de noviembre de 2022.