Martes con 119 nuevos contagios de Covid en Yucatán y 14 muertes

MÉRIDA.- A través de la conferencia diaria de las autoridades de salud, se confirmaron 119 nuevos contagios de Covid-19 en Yucatán y 14 decesos.

12,795 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 16,051.

La distribución de los casos en Yucatán

Hoy se detectaron 119 nuevos contagios de Coronavirus.

66 en Mérida,

18 en Valladolid,

5 en Progreso,

3 en Motul y Tizimín,

2 en Conkal, Temax, Ticul y Umán,

1 en Chichimilá, Dzan, Dzitás, Ixil, Izamal, Muna, Oxkutzcab, Seyé, Sudzal, Teabo, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tunkás y Yaxkukul, y

1 foráneo.

De los 16,051 casos positivos, 165 son de otro país u otro estado.

Los casos en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 8,858 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 7 de septiembre), que viven en:

2,257 en la zona Norte

2,450 en la zona Oriente

911 en la zona Centro

1,323 en la zona Sur

1,917 en la zona Poniente

Los decesos

1.- Masculino 75 años de Mérida DM

2.- Masculino 60 años de Cuzamá EPOC

3.- Masculino 71 años de Mérida Sin comorbilidades

4.- Masculino 64 años de Yaxkukul DM/HAS

5.- Masculino 60 años de Mérida HAS

6.- Masculino 76 años de Progreso DM/Enfermedad cardiovascular/HAS

7.- Femenino 64 años de Mérida DM/HAS

8.- Masculino 44 años de Tixkokob Sin comorbilidades

9.- Masculino 83 años de Acanceh HAS

10.- Masculino 78 años de Mérida HAS

11.- Masculino 41 años de Mérida Sin comorbilidades

12.- Masculino 69 años de Mérida HAS/IRC

13.- Masculino 74 años de Umán Sin comorbilidades

14.- Femenino 55 años de Mérida HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,132 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 808 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

Se puso marcha un Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud que se suma al combate al Coronavirus focalizando la prevención con la presencia de brigadas de “Amigos de la Salud” en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas.

A la presencia de las brigadas especiales de “Amigos de la Salud” se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de Coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con Coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información.

EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ESTATAL ESTÁ EN NARANJA.

