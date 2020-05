Más ediles se suman a las críticas

Dieron la espalda a la gente once diputados, dicen

Los alcaldes de Tekax, Diego Ávila Romero, y de Maní, Aarón Interián Bojórquez, calificaron de lamentable e irresponsable la decisión que tomaron una parte de los diputados del PRI y la bancada de Morena al no aprobar el préstamo que permitiría impulsar el plan de reactivación económica con motivo del Covid-19.

También coincidieron en que esos legisladores antepusieron intereses personales y políticos a los de la población afectada por la pandemia, en los momentos más difíciles de la crisis.

Los primeros regidores de Tekax y de Maní se suman así a sus colegas de Motul, Peto y Ticul, que, como publicamos anteayer, también deploraron que ese grupo del PRI y la fracción de Morena se hayan opuesto al empréstito para el plan de reactivación, que permitiría crear más de 30,000 empleos en esta fase de emergencia.

Ávila Romero, quien llegó a la alcaldía tekaxeña postulado por una alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, afirmó que con su decisión esos diputados dieron la espalda a los yucatecos.

“Esto va a demorar en gran parte la reactivación económica”, agregó. “Es lamentable que se politice este asunto”.

El primer regidor insistió en que fue un acto de irresponsabilidad ponerle etiquetas políticas a la solicitud de financiamiento del Ejecutivo y, por consiguiente, obstaculizar un plan orientado a crear empleos.

“Estamos viviendo algo jamás visto y lo que se necesita ahora es ese dinero”, enfatizó. “Es momento en que los yucatecos deben estar unidos sin ver colores”.

Agregó que ahora las autoridades de los municipios deben estar vigilantes de las afectaciones para que no se muevan al alza los índices de delincuencia.

“Había una pequeña esperanza de inyección de dinero y ahora las autoridades locales tenemos que ponernos en otra dinámica”, enfatizó. “Tenemos que ver cómo subsanar de alguna manera esa falta de recursos”.

Interián Bojórquez, quien llegó al Ayuntamiento de Maní mediante una alianza PRD-Movimiento Ciudadano, dijo que la negativa al empréstito causa un golpe económico fuerte a su municipio.

“Vamos a afrontar un mes fuerte y difícil”, apuntó. “Vamos a necesitar el apoyo estatal al máximo... Me preocupa el tema porque necesitamos el plan de reactivación económica”.

“En este momento no estamos para hacer o pensar en política. Es un tema de emergencia en el que todos los partidos políticos, ciudadanía y gobierno debemos trabajar unidos”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Opiniones

Alcaldes del sur del Estado subrayan la necesidad de reactivar la economía local.

Riesgo de inseguridad

De no ser así —dice el primer concejal de Maní, Aarón Interián—, la situación en los municipios será peor y esto podría dar pie a hechos delictivos o violentos que deberán afrontar las autoridades locales.

Sin recursos suficientes

“Si no se actúa en este momento para darle empleo a la gente comenzaremos a ver robos, y no porque la gente lo quiera hacer, sino por necesidad. Los alcaldes no vamos a tener recurso suficiente para sobrellevar la situación”, dijo.